Alice Schwarzer stellt „Emma“ nach 50 Jahren ein

Nach einem halben Jahrhundert ist Schluss: Alice Schwarzer beendet die Herausgabe ihres feministischen Magazins. Die letzte Ausgabe soll Anfang Dezember erscheinen.

Die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer stellt ihr feministisches Magazin Emma ein. Die Ausgabe vom 8. Dezember werde die letzte sein, teilte die 83-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Köln mit. Wirtschaftliche Gründe seien nicht ausschlaggebend. „Sicher, auch unsere Auflage sinkt. Aber unsere Einnahmen decken immer noch die Ausgaben“, erklärte Schwarzer. „Nein, wir gehen, weil wir meinen: Es reicht!“

Das Magazin habe über drei Generationen hinweg die Stellung gehalten und „gegen so manchen Unsinn im Namen des Feminismus“ Position bezogen, so Schwarzer. „Also gestattet: Jetzt sind wir ermattet.“

Gegengewicht zu „Männermedien“

Emma erschien am 26. Januar 1977 zum ersten Mal. Ihr damaliges Motiv beschreibt Schwarzer heute so: „Es war die Frauenfeindlichkeit der von uns Feministinnen so genannten ‚Männermedien‘, die mich zu dem Schluss kommen ließ, dass wir Journalistinnen ein eigenes Magazin, eine eigene Stimme haben müssten.“

Nach Darstellung Schwarzers habe das Blatt lange „quasi alleine“ über Themen wie den sexuellen Missbrauch von Kindern und den Islamismus berichtet. Auch auf das Ehegattensplitting, Brustkrebs oder Genitalverstümmelung seien andere Medien oft erst durch Veröffentlichungen in „Emma" aufmerksam geworden. Zuletzt sei das Heft das „weltweit letzte und einzige professionelle Publikumsmagazin am Kiosk in Feministinnenhand“ gewesen.

Kritik an Haltung zum Ukraine-Krieg und zu Transpersonen

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 hat sich Schwarzer, teils zusammen mit Sahra Wagenknecht, wiederholt für Friedensverhandlungen mit Russland ausgesprochen. 2024 räumte sie ein, dass jede fünfte Leserin aus Protest ihr Abonnement gekündigt habe. Proteste gab es auch wegen ihrer Positionen zu Transpersonen. 2023 forderten 33 Autorinnen und Künstler die Absage einer Veranstaltung mit ihr beim Literarischen Herbst in Leipzig und warfen ihr „transfeindliche, rassistische und misogyne Aussagen" vor. Schwarzer wies dies zurück, sie habe Transsexuelle nie angegriffen, kritisiere aber die „neue Transideologie“.

Eine Nachfolgerin an der Spitze fand Schwarzer nicht dauerhaft. 2008 übernahm die Journalistin Lisa Ortgies kurzzeitig die Chefredaktion, nach einem Zerwürfnis kehrte Schwarzer selbst zurück. Das „Emma“-Archiv wird nach ihren Angaben vollständig in den Bestand des Deutschen Literaturarchivs Marbach aufgenommen.

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