Wann gehe ich in Rente? Ab Jahrgang 1965 soll das Renteneintrittsalter über 67 steigen. Modellrechnung nach 2:1-Regel für alle Jahrgänge bis 2024.

Ein älterer Arbeiter in grauer Arbeitskleidung an einer Stanzmaschine in einer Werkhalle. Wer 1965 oder später geboren ist, müsste nach den Plänen der Rentenkommission über 67 hinaus arbeiten. (Symbolbild)

Rund 1,36 Millionen Babys kamen 1964 in Deutschland zur Welt, so viele wie nie wieder. Ein Jahr später waren es kaum weniger: gut 1,32 Millionen.



Zwischen diesen beiden Jahrgängen könnte bald eine Grenze verlaufen. Für die 1964er bleibt es bei der Rente mit 67. Die 1965er wären nach den Plänen der Rentenkommission die Ersten, die länger arbeiten müssten.



Zunächst nur einen Monat. Doch mit jedem jüngeren Jahrgang käme etwas dazu, bis zur Rente mit 70. Und ob es wirklich beim Jahrgang 1965 losgeht, darüber wird in Berlin gerade gestritten.

Renteneintrittsalter: Was die Rentenkommission vorschlägt

Die Alterssicherungskommission hat am 23. Juni 2026 insgesamt 33 Empfehlungen vorgelegt. Eine davon betrifft fast alle Beschäftigten: Das Rentenalter soll an die Lebenserwartung gekoppelt werden.



Nach geltendem Recht steigt die Regelaltersgrenze bis 2031 schrittweise auf 67 Jahre. Ab 2032, wenn die ersten 1965er ihren 67. Geburtstag feiern, soll sie weiter wandern.

So funktioniert die 2:1-Regel

Steigt die Lebenserwartung um ein Jahr, sollen davon acht Monate aufs Arbeiten und vier Monate auf den Ruhestand entfallen. Nach heutigen Daten wäre das ungefähr ein halbes Jahr mehr pro Jahrzehnt.



Die genaue Grenze für jeden Jahrgang soll mindestens fünf Jahre im Voraus feststehen. Für die 1965er heißt das: Ihre Altersgrenze müsste spätestens 2027 festgelegt werden. Die Entscheidung über ihren Ruhestand fällt also praktisch jetzt.

Was ein Monat konkret bedeutet

Wer am 15. März 1965 geboren ist, bekommt nach heutigem Recht ab dem 1. April 2032 seine reguläre Altersrente. Mit 67 Jahren und einem Monat würde sie erst am 1. Mai 2032 beginnen.



Früher aufhören geht dann nur mit Abschlag, und auch nur, wer mindestens 35 Versicherungsjahre hat. Heute kostet jeder vorgezogene Monat 0,3 Prozent Rente, lebenslang.

Regelaltersgrenze nach Jahrgang: die Modellrechnung

Die folgenden Werte stammen aus einer Modellrechnung, die die heutigen Daten zur Lebenserwartung fortschreibt. Beschlossen ist keiner davon. Steigt die Lebenserwartung langsamer, fällt auch der Anstieg kleiner aus.

Mögliches Rentenalter für die Jahrgänge 1965 bis 1984 1965: 67 Jahre und 1 Monat

1966: 67 Jahre und 1 Monat

1967: 67 Jahre und 2 Monate

1968: 67 Jahre und 2 Monate

1969: 67 Jahre und 3 Monate

1970: 67 Jahre und 4 Monate

1971: 67 Jahre und 4 Monate

1972: 67 Jahre und 5 Monate

1973: 67 Jahre und 5 Monate

1974: 67 Jahre und 6 Monate

1975: 67 Jahre und 7 Monate

1976: 67 Jahre und 7 Monate

1977: 67 Jahre und 8 Monate

1978: 67 Jahre und 8 Monate

1979: 67 Jahre und 9 Monate

1980: 67 Jahre und 10 Monate

1981: 67 Jahre und 10 Monate

1982: 67 Jahre und 11 Monate

1983: 67 Jahre und 11 Monate

1984: 68 Jahre

Wann die Marken 68, 69 und 70 erreicht wären 1990: 68 Jahre und 4 Monate (Rentenbeginn 2058)

2000: 68 Jahre und 10 Monate (2068)

2004: 69 Jahre (2073)

2010: 69 Jahre und 4 Monate (2079)

2020: 69 Jahre und 10 Monate (2089)

2024: 70 Jahre (2094)

Wer 2024 geboren wurde und heute in die Krippe geht, würde nach diesem Modell also erst mit 70 regulär in Rente gehen. Eine feste „Rente mit 70“ steht allerdings nicht im Bericht. Sie wäre allein das Ergebnis der Automatik.

1965 oder 1968: Wen trifft es zuerst?

Ein Arbeitsentwurf aus dem Bundesarbeitsministerium vom 21. August 2026, über den Table.Media und die Zeit berichteten, sah die Kopplung erst ab Jahrgang 1968 vor. Die Jahrgänge 1965 bis 1967 wären demnach bei 67 geblieben.



Das Ministerium nannte das Papier später laut Medienberichten einen überholten Entwurf aus einem Fachreferat. Was in der neuen Fassung steht, ist nicht öffentlich.



Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich dagegen festgelegt. Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Bonn kündigte er im Oktober an, die Kommissionsvorschläge so umzusetzen, wie sie auf dem Tisch liegen. Das berichtete der Berliner Kurier. Für die Jahrgänge 1965 bis 1967 hängt damit alles an dieser einen Frage: 67 oder mehr.

Warum die Kopplung so umstritten ist

In der Bevölkerung hat die Idee wenig Rückhalt. Laut einer Infratest-dimap-Umfrage für die ARD vom April 2026 lehnen fast zwei Drittel der Befragten eine Kopplung an die Lebenserwartung ab.



Der wichtigste Einwand: Die Lebenserwartung steigt nicht für alle gleich. Wer gut verdient, lebt im Schnitt deutlich länger als Geringverdiener. Linken-Fraktionschef Sören Pellmann nannte die Kopplung deshalb „fatal“. Der Sozialverband VdK warnt, viele Beschäftigte hielten gesundheitlich schon heute nicht bis 67 durch.



Wirtschaftsverbände und Ökonomen wie die Wirtschaftsweise Veronika Grimm halten die Kopplung dagegen für überfällig, weil immer weniger Beitragszahler immer mehr Rentner finanzieren.

Wann die Rentenreform kommen soll

Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD), seit Mitte Oktober Nachfolger von Bärbel Bas, nannte den Gesetzentwurf zuletzt „zu 95 Prozent abgeschlossen“. Die Koalition will ihn möglichst noch vor Weihnachten durchs Kabinett bringen. Der Bundestag soll Anfang 2027 abstimmen.



Am heftigsten gestritten wird allerdings über die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren. Im Gespräch sind 46 oder 47 Beitragsjahre statt einer kompletten Abschaffung.



Auch der frühestmögliche Rentenstart soll nach oben rutschen. Wer 35 Versicherungsjahre hat, könnte nach den Empfehlungen erst mit 64 statt mit 63 gehen, mit Abschlägen. Der Abstand zur Regelaltersgrenze bliebe dauerhaft bei drei Jahren.

Was Jahrgänge ab 1965 jetzt tun können

Bis ein Gesetz kommt, gilt die Rente mit 67. Ein vorsorglich früh gestellter Rentenantrag sichert die alten Regeln nach Auskunft der Deutschen Rentenversicherung aber nicht.



Wichtiger ist der Blick in den eigenen Versicherungsverlauf. Wer weiß, wann er die 35 oder 45 Versicherungsjahre erreicht, kann besser abschätzen, welche Änderung ihn wirklich trifft.



Wer ohnehin über Altersteilzeit nachdenkt, sollte jetzt mit dem Arbeitgeber sprechen. Laut Arbeitsentwurf könnten vor 1972 Geborene von den neuen Altersgrenzen verschont bleiben, wenn sie vor dem Kabinettsbeschluss einen verbindlichen Altersteilzeitvertrag unterschreiben. Ob diese Schonfrist im fertigen Gesetz steht, ist offen. Eine bloße Absprache dürfte aber kaum reichen.

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