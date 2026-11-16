Ein Listenplatz ist keine Erbschaft: Warum eigentlich nicht alle Abgeordneten austauschen?

Die Politik verspricht Erneuerung und hält an ihrem Personal fest. Was wäre, wenn bei der nächsten Bundestagswahl kein bisheriger Abgeordneter erneut anträte? Ein Gedankenexperiment.

Stellen Sie sich vor, Sie leiten ein Unternehmen. Eines Ihrer wichtigsten Projekte verschlingt immer mehr Geld. Die Termine sind längst gerissen, versprochene Ergebnisse bleiben aus, und die Kunden verlieren die Geduld. Sie bestellen die Verantwortlichen ein. Deren Erklärung: Die Umstände seien schwieriger geworden, die anderen Abteilungen hätten nicht geliefert, und eigentlich fehle nur noch etwas Zeit. Und zusätzliches Budget. Mit einer neuen Kommunikationsstrategie werde man das Vertrauen der Kunden schon zurückgewinnen.

Sie würden sich vermutlich zunächst die Zahlen ansehen. Dann den Projektplan. Und irgendwann eine Frage stellen, die im Management wenig beliebt ist: Warum sollten ausgerechnet diejenigen, die uns in diese Lage geführt haben, auch diejenigen sein, die uns wieder herausführen? Nicht weil die Verantwortlichen notwendigerweise unfähig oder unehrlich wären. Sondern weil ein Projekt, mit dem Menschen über Jahre verbunden sind, irgendwann auch ihre persönliche Rechtfertigung wird. Wer die Richtung bestimmt hat, hält die Kehrtwende leicht für einen Angriff auf die eigene Biografie.

Boeing und die Zumutung der Verantwortung

In der Unternehmenspraxis ist das nicht exotisch. Man kann das Management auswechseln, Zuständigkeiten neu ordnen, ein Geschäftsmodell hinterfragen und notfalls das Vorhaben beenden. In der Politik wirkt schon die Frage nach einem umfassenden Personalaustausch wie ein Verstoß gegen die guten Sitten. Warum eigentlich? Auch dort werden auf Zeit Aufgaben übernommen. Auch dort gibt es Ziele, Kosten, Verantwortlichkeiten und Ergebnisse. Nur die Kunst, aus Enttäuschungen personelle Konsequenzen zu ziehen, ist auffallend schwach ausgeprägt.

Gedankensprung: Ein Vergleich aus einer anderen Welt macht den Unterschied anschaulich. Als der amerikanische Flugzeughersteller Boeing nach einer Serie gravierender Sicherheits- und Qualitätsprobleme im März 2024 personelle Veränderungen bekannt gab, ging es nicht um ein neues Werbeplakat. Konzernchef Dave Calhoun kündigte seinen Rückzug zum Jahresende an. Verwaltungsratschef Larry Kellner verzichtete auf eine erneute Kandidatur, und Stan Deal, Leiter der Verkehrsflugzeugsparte, schied aus. Der Druck von Kunden und Öffentlichkeit war beträchtlich.

Kein vernünftiger Mensch würde behaupten, mit drei veränderten Namensschildern seien die technischen Probleme eines Weltkonzerns behoben. Boeing ist gerade kein Beleg dafür, dass neue Köpfe automatisch neue Qualität erzeugen. Der Fall zeigt etwas anderes: In einer existenziellen Vertrauenskrise kann die Frage nach den Verantwortlichen nicht auf Dauer mit dem Hinweis auf deren Erfahrung beantwortet werden. Wer Vertrauen verspielt, kann dessen Wiederherstellung nicht allein durch die Ankündigung einer besseren Erklärung seines bisherigen Handelns verlangen.

Was wäre die politische Entsprechung? Man stelle sich vor, ein deutsches Großprojekt geriete dauerhaft außer Kontrolle. Die Leitung richtete daraufhin einen Arbeitskreis zur Stärkung des Projektvertrauens ein, besetzte ihn mit den bisherigen Verantwortlichen und beantragte neue Mittel für eine Kampagne über die besonderen Herausforderungen der Projektdurchführung. Es wäre eine treffende Karikatur deutscher Organisationskunst. In der politischen Wirklichkeit würde man das vermutlich einen Neustart nennen.

Politik ist keine Firma – und gerade deshalb kein Erbhof

Die naheliegende Gegenrede lautet: Ein Staat ist kein Unternehmen, Bürger sind keine Kunden, Wahlen keine Gesellschafterversammlung. Richtig. In einer Demokratie gibt es widerstreitende legitime Interessen. Der Streit gehört zu ihrem Wesen, der Kompromiss zu ihrer Arbeitsform. Politiker können nicht wie Projektmanager ausschließlich an einer Renditekennzahl gemessen werden. Und eine Regierung hat Pflichten gegenüber Minderheiten, nicht nur gegenüber der Mehrheit ihrer Wähler.

Aber aus dieser richtigen Unterscheidung folgt gerade kein Anspruch auf personelle Unveränderlichkeit. Im Gegenteil: Wer staatliche Macht ausübt, trägt eine andere, in mancher Hinsicht größere Verantwortung als ein Unternehmensmanager. Eine Firma kann Kunden verlieren. Der Bürger kann sich den Staat, unter dessen Regeln er lebt und dessen Abgaben er entrichten muss, nicht einfach abbestellen. Umso weniger darf ein politisches Mandat mit persönlichem Besitz verwechselt werden.

Das Vertrauen in die Arbeit der gewählten Volksvertreter sinkt Jahr für Jahr. © imago stock&people

Die Vertrauensdaten sind ernüchternd. Im RTL/ntv-Trendbarometer vom 27. Oktober 2026 nannten 57 Prozent der Befragten keine Partei, der sie am ehesten zutrauen, Deutschlands Probleme zu lösen. Der Ipsos-Vertrauensindex vom September meldete, dass nur acht Prozent der Befragten in Deutschland Politiker für vertrauenswürdig halten; 67 Prozent stuften sie als nicht vertrauenswürdig ein.

Die erste Umfrage fragt nach zugeschriebener Problemlösungskompetenz, die zweite nach Vertrauen in eine Berufsgruppe. Sie beweisen nicht, dass personeller Wechsel erfolgreich wäre. Aber sie entziehen der Behauptung den Boden, man müsse einfach nur die politischen Botschaften verständlicher verkaufen. Die Bürger zweifeln nicht bloß an einer Broschüre. Sie zweifeln an denen, die sie verteilen.

Eine Kreativitätstechnik namens Zumutung

Wer in der Entwicklung neuer Produkte oder in der Sanierung festgefahrener Projekte arbeitet, kennt einen unspektakulären, oft ausgesprochen wirkungsvollen Kunstgriff: Man stellt die Grundannahmen auf den Kopf. Was wäre, wenn das, was alle für unverzichtbar halten, plötzlich nicht mehr zur Verfügung stünde? Wenn die bewährte Lösung verboten, der bisherige Lieferant nicht mehr lieferfähig oder das vermeintlich unverzichtbare Verfahren abgeschafft wäre? Solche Fragen heißen Umkehrung oder Negation. Sie sollen nicht sofort einen fertigen Plan liefern. Sie zwingen dazu, die stillschweigenden Voraussetzungen des eigenen Denkens sichtbar zu machen.

Wenden wir das auf die nächste Bundestagswahl an. Angenommen, keine Partei würde einen einzigen ihrer bisherigen Bundestagsabgeordneten erneut nominieren. Nicht nur der Kanzler müsste wechseln, nicht nur ein paar Ministerposten würden neu vergeben: Alle Bundestagsmandate würden von neuen Bewerbern umworben werden. Was zunächst wie ein schlechter Scherz klingt, entlarvt eine erstaunliche Selbstverständlichkeit. Wir reden unablässig von Erneuerung und behandeln zugleich das bisherige Personal so, als sei seine Wiederverwendung die natürliche Ausgangslage.

Das ist natürlich ein Gedankenexperiment, aber warum sollte es kein diskutierbarer Vorschlag sein? Die Parteien könnten sich freiwillig zu einer personellen Zäsur entschließen. Wer das für unzumutbar hält, sollte erklären, warum ein politisches Amt ausgerechnet jenen dauerhaften Bestandsschutz genießen soll, den es für die meisten anderen Verantwortungspositionen nicht gibt.

Das Problem beginnt nicht erst im Plenarsaal. Es beginnt dort, wo entschieden wird, wer überhaupt auf dem Stimmzettel steht. Parteien organisieren politische Beteiligung, aber sie sind auch soziale Systeme. Wer seit Jahren auf Kreisparteitagen sitzt, kennt die richtigen Telefonnummern. Wer im richtigen Moment dem richtigen Landesverband hilft, darf später mit Unterstützung rechnen. Wer nie widerspricht, gilt zu oft als teamfähig. Wer unangenehme Fragen stellt, besitzt plötzlich einen schwierigen Charakter.

Was wäre, wenn sich der Plenarsaal vollständig leeren und mit neuen Politikern füllen würde, die ihn zuvor noch nie betreten haben? © imago stock&people

Das ist keine Verschwörungstheorie über die Politik. Es ist eine Beobachtung über Organisationen: Sie entwickeln ein Eigeninteresse am Fortbestand ihrer Routinen. In Parteien wirkt dieser Mechanismus besonders stark, weil jene, die Kandidaten auswählen, oft selbst in den Netzwerken aufgestiegen sind, die sie nun reproduzieren. Nicht jeder Mandatsträger ist Teil eines Apparats, und nicht jeder Apparatschik ist ungeeignet. Doch ein Auswahlverfahren, das Loyalität leichter misst als Urteilskraft, wird auf Dauer genau das hervorbringen, was es misst.

Die entscheidende Frage lautet also nicht: Wer entfernt die alten Abgeordneten? Sondern: Warum bestehen die Parteimitglieder nicht darauf, Alternativen überhaupt erst suchen zu dürfen? Ein Listenplatz ist keine Erbschaft. Parteimitglieder sind keine Statisten einer sorgfältig choreografierten Akklamation. Sie sollen politische Willensbildung gestalten, nicht das Ergebnis eines vorangegangenen Führungsgesprächs mit Applaus versehen.

Die Besten suchen – nicht die Angepasstesten

Und diese Suche muss nicht am Ausgang des Ortsvereins enden. Das Wahlrecht erlaubt es Parteien schon heute, Menschen ohne Parteibuch auf Landeslisten oder als Wahlkreisbewerber zu nominieren. Die Tür ist offen. Nur die Bereitschaft, hindurchzugehen, scheint häufig kleiner als die Bereitschaft, über mangelndes Vertrauen zu klagen.

Wie sähe eine ernst gemeinte Öffnung aus? Stellen wir uns vor, ein Kreisverband fragte zunächst nicht, welches verdiente Mitglied an der Reihe sei. Sondern welche Eigenschaften ein guter Abgeordneter für die kommenden vier Jahre besitzen müsse. Danach suchte er öffentlich nach Bewerbern: unter Unternehmerinnen, Pflegekräften, Handwerkern, Wissenschaftlern, Lehrern, kommunal Verantwortlichen, Menschen aus Vereinen und sozialen Einrichtungen. Nicht als schmückende Außenseiter auf aussichtslosen Listenplätzen, sondern als wirkliche Konkurrenz um wählbare Mandate.

Der Bewerber müsste erklären, welche Probleme er lösen will, was er in seinem Beruf bereits verantwortet hat, woran er scheiterte und was er daraus lernte. Er müsste sich kritischen Fragen stellen, auch solchen, die nicht zuvor mit der Parteiführung abgestimmt wurden. Und am Ende müssten Mitglieder oder gewählte Delegierte entscheiden können, ohne dass ein informelles Machtwort die Auswahl bereits erledigt hat.

Natürlich ist ein brillanter Ingenieur nicht automatisch ein guter Parlamentarier und eine erfolgreiche Unternehmerin nicht schon deshalb eine überzeugende Ministerin. Expertise ersetzt weder politische Urteilskraft noch Integrität oder die Fähigkeit, unterschiedliche Interessen auszuhalten. Auch der beste Arzt muss sich von einer Gesellschaft sagen lassen können, welche Ziele sie verfolgt und was sie dafür zu zahlen bereit ist. Aber der Umkehrschluss ist ebenso schlicht: Ein 20-jähriger Aufstieg durch Parteigremien ist noch kein Qualifikationsnachweis für Wirtschafts-, Sicherheits- oder Bildungspolitik.

Eine Demokratie braucht keine Herrschaft selbst ernannter Experten. Sie braucht Politiker, die mehr mitbringen als die Kunst, innerhalb ihrer Partei mit ihren Gegnern fertig zu werden. Wenn wir schon Gewohnheiten infrage stellen, kommt eine zweite Frage fast zwangsläufig hinzu: Warum muss der Bundestag ausgerechnet 630 Mitglieder haben? Nach der Wahl 2021 waren es sogar 736; die Wahlrechtsreform begrenzte die Zahl auf 630. Weshalb nicht 315? Die Hälfte der Mandate wäre noch immer eine große Versammlung gewählter Repräsentanten.

Die vernünftigen Einwände gegen den großen Schnitt

Das ist kein Sparvorschlag, den man mit einem Taschenrechner beschließen könnte. Bei derzeit 299 Wahlkreisen wären tiefgreifende Änderungen am Wahlrecht notwendig. Es ginge um regionale Repräsentation, die Proportionalität der Stimmen, Ausschussarbeit und die Kontrolle der Regierung. Weniger Abgeordnete bedeuten nicht automatisch bessere Entscheidungen; unter Umständen steigt sogar die Macht von Fraktionsspitzen und Ministerialbürokratien. Genau deshalb gehört der Gedanke auf den Prüfstand, nicht als fertige Parole auf ein Plakat.

Aber die Gegenfrage bleibt legitim: Warum behandeln wir die Größe eines Parlaments wie eine Naturkonstante, während von Bürgern und Unternehmen überall Anpassungsbereitschaft verlangt wird? Eine Reform, die ausgerechnet jene beschließen müssten, deren Mandate sie verkleinert, zeigt im Kleinen das große Problem politischer Selbsterhaltung.

Wer alle Abgeordneten auf einmal austauscht, verliert Wissen. Er verliert parlamentarische Erfahrung, die Fähigkeit, Ministerien wirksam zu kontrollieren, das Gedächtnis über misslungene Gesetze und die Beziehungen, die in komplizierten Verhandlungen gelegentlich unverzichtbar scheinen. Auch neue Leute sind anfällig für Eitelkeit, Gruppendruck und Karriereinteressen. Die Netzwerke verschwinden nicht zwangsläufig mit den Namen; womöglich setzen sie einfach jüngere Gesichter auf alte Plätze.

Es wäre deshalb naiv, aus dem Gedankenexperiment eine Garantieerklärung zu machen. Und doch: Der vollständige Austausch kann ein Signal sein und für neue Entscheidungsprozesse und Strukturen sorgen. Ja, der Einwand der Erfahrung verdient Respekt. Nur darf er nicht zum Totschlagargument werden. Erfahrung ist dann ein Wert, wenn sie hilft, Fehler zu erkennen, Verantwortung zu übernehmen und neue Wege zu eröffnen. Wer 20 Jahre lang Probleme gelöst hat, verfügt über einen Schatz. Wer sie 20 Jahre lang verwaltet hat, verfügt vor allem über eine längere Geschichte ihrer Verwaltung. Die Frage lautet nicht, ob jemand schon lange dabei ist. Sie lautet, was das Land von seinen Dienstjahren gehabt hat.

Eine personelle Erneuerung lässt sich nicht bei einer Parteizentrale bestellen. Sie verlangt Mitglieder, die sich nicht mit dem letzten freien Stuhl in der dritten Reihe zufriedengeben. Und Bürger, die den bequemen Satz „Die da oben machen ohnehin, was sie wollen“ nicht zur Entschuldigung dafür benutzen, selbst nichts zu tun. Wer politische Auswahl verändern will, muss an ihr teilnehmen: Kandidaten ansprechen, Mitgliederversammlungen besuchen, Vorschläge machen, Widerspruch organisieren, notfalls selbst kandidieren. Das ist mühsamer als Empörung auf dem Bildschirm. Und es ist sehr viel wirksamer.

Auf der anderen Seite müssten die Parteien Menschen willkommen heißen, die nicht zuerst nach einer Karriere fragen. Wer aus Fachleuten, Unternehmern, Lehrern oder Ehrenamtlichen verlässliche Mitstreiter gewinnen will, darf sie nicht jahrelang durch Rituale der Unterordnung schicken. Eine Partei, die nur Gehorsam belohnt, muss sich über einen Mangel an eigenständigen Köpfen nicht wundern. Sie kann sich über Zulauf freuen und zugleich politisch verarmen.

Verantwortung muss tatsächlich den Besitzer wechselt

Man kann den kompletten Austausch von Abgeordneten im Bundestag und den Landesparlamenten für überzogen halten. Man sollte sogar streiten, ob er klug wäre. Aber wer die Idee reflexhaft als absurd abtut, möge einen überzeugenderen Weg aus der politischen Selbstbezogenheit nennen. Nicht noch eine neue Erzählung über dieselben Menschen. Nicht noch eine Kampagne, mit der sich das bisherige Personal als Zukunft verkauft. Sondern einen Wettbewerb, der dazu führen kann, dass Verantwortung tatsächlich den Besitzer wechselt.

Vielleicht beginnt die Erneuerung der Republik nicht mit einem Koalitionsvertrag, sondern mit einer Frage in einer gewöhnlichen Parteiversammlung: Wen würden wir für die Politik gewinnen wollen, wenn keiner unserer bisherigen Mandatsträger zur Verfügung stünde? Die wirklich beunruhigende Antwort wäre nicht, dass uns niemand einfällt. Sondern dass wir längst aufgehört haben zu suchen.

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