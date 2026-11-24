Im Oktober klang Markus Lanz noch wie ein Fan der neuen Gastgeber. „Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur über das „Wetten, dass..?“-Comeback mit Bill und Tom Kaulitz. In Halle sitzen wird er trotzdem nicht.
Das ZDF hat Merkur.de bestätigt, dass weder Lanz (57) noch Wolfgang Lippert (74) zur Show am 5. Dezember kommen. „Nein, die beiden werden nicht teilnehmen“, zitiert das Portal eine Sprecherin.
Damit fehlen bei der Premiere der Tokio-Hotel-Zwillinge (37) alle vier früheren Gastgeber. Dass auch Thomas Gottschalk und Frank Elstner nicht kommen, hatte zuvor die Bild berichtet.
Warum Lanz und Lippert absagen
Gründe nennt das ZDF nicht. Die Antwort der Sprecherin blieb bei diesem einen Satz.
Brisant ist die Absage vor allem bei Lanz. Im Oktober hatte er die Brüder noch ausdrücklich gelobt: Ihr eigener Stil erinnere ihn an Thomas Gottschalk, sagte er der dpa. Lanz moderierte die Show von 2012 bis 2014 in 16 Ausgaben, seine Amtszeit endete mit der Einstellung des Formats.
DDR-Star Lippert fehlt ausgerechnet in Halle
Die Show kommt live aus der Halle Messe in Halle (Saale). Ausgerechnet bei dieser Ausgabe in Sachsen-Anhalt fehlt der einzige ostdeutsche Moderator der Showgeschichte.
Wolfgang Lippert war in der DDR als Sänger und Entertainer ein Star. Nach Gottschalks erstem Abschied übernahm er „Wetten, dass..?“ und moderierte 1992 und 1993 neun Ausgaben. Danach kehrte Gottschalk zurück.
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Elstner: Die Reise ist mit 84 zu anstrengend
Show-Erfinder Frank Elstner (84) wäre nach eigener Aussage gern gekommen. Dem Blatt sagte er, die Fahrt von Baden-Baden nach Halle sei ihm zu anstrengend. Die Einladung des ZDF für ihn und seine Frau habe er deshalb abgesagt.
Seinen Nachfolgern traut er viel zu. „Ich bin sicher, dass die Show ein Erfolg wird“, sagte Elstner. Er hatte „Wetten, dass..?“ 1981 erfunden und bis 1987 in 39 Ausgaben moderiert.
Gottschalk will nicht zuschauen
Thomas Gottschalk (76) wird die Premiere nicht einmal am Fernseher verfolgen. Ein Urteil über die Kaulitz-Brüder verweigert er: „Das Schicksal von ‚Wetten, dass..?‘ liegt in den Händen des Publikums.“
Seine letzte Show im November 2023 sahen rund 12,9 Millionen Menschen. Diese Zahl ist die Messlatte für den 5. Dezember.
Alle „Wetten, dass..?“-Moderatoren im Überblick
Die Gastgeber von „Wetten, dass..?“ seit 1981
- Frank Elstner: 1981 bis 1987, 39 Ausgaben
- Thomas Gottschalk: 1987 bis 1992 und 1994 bis 2011, dazu Sonderausgaben bis 2023, insgesamt 154 Ausgaben
- Wolfgang Lippert: 1992 und 1993, neun Ausgaben
- Markus Lanz: 2012 bis 2014, 16 Ausgaben
- Bill und Tom Kaulitz: 5. Dezember 2026
„Wetten, dass..?“ am 5. Dezember: Das ist bekannt
„Wetten, dass..?“ 2026 – die wichtigsten Fakten
- Sendetermin: Samstag, 5. Dezember, ab 20.15 Uhr live im ZDF
- Ort: Halle Messe in Halle (Saale)
- Ablauf: Wetten, Musik-Acts, Stars auf der Couch, am Ende wird ein Wettkönig gekürt
- Gäste: offiziell noch geheim, ein Auftritt von Herbert Grönemeyer ist bisher nur ein Gerücht
Bleibt es bei einer Kaulitz-Show?
Gut möglich. Das ZDF hat bisher nur diese eine Ausgabe angekündigt. Tom Kaulitz sagte im MagentaTV-Format „Bestbesetzung“ bei Johannes B. Kerner, der Auftritt am 5. Dezember solle eine Ausnahme bleiben. Die Brüder hätten das dem Sender von Anfang an klar signalisiert.
Damit könnte die Kaulitz-Premiere zugleich ihre Abschiedsshow sein, und die Vorgänger verpassen sie alle.
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