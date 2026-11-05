Meinung

Alle werden abgewählt: Die Rattenfänger genauso wie die impotente Mitte

Kein neuer „Vibe Shift“ erklärt die Wut der Wähler gegen Politiker von Orban bis Trump, sondern die massive Unzufriedenheit. Dagegen schützt kein Populismus.

Foto von Autor/Autorin: Thomas Fasbender
Thomas Fasbender
4 Min
Donald Trump: Am Ende sind alle Kaiser nackt.

Donald Trump: Am Ende sind alle Kaiser nackt.

© UPI Photo/imago

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Die Monate seit dem Frühjahr 2026, beginnend mit Ungarn im April, haben aussagekräftige Wahlentscheidungen gebracht. In Ungarn endete die Ära Viktor Orban, in Serbien die Ära Aleksandar Vucic. In Israel kann Benjamin Netanjahu nicht länger durchregieren, und in den USA hat der zuletzt immer erratischer agierende Donald Trump einen demokratischen Erdrutschsieg bei den Midterms provoziert.

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