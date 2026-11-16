Als Frühstück angeboten, in der Handtasche nach Wien: Meeresschildkröte Puppi wird 50

Meeresschildkröte Puppi wird 50: Wie das Tier 1976 auf den Malediven vor der Bratpfanne gerettet wurde und heute im Haus des Meeres in Wien lebt.

Grüne Meeresschildkröten wirken oft grantig – der Blick ist allerdings schlicht angeboren. Die berühmteste ihrer Art in Europa, Puppi aus dem Wiener Haus des Meeres, wird jetzt 50 Jahre alt. (Symbolbild)

Meeresschildkröte Puppi hätte 1976 als Spiegelei enden sollen. Heute wiegt sie 92 Kilo, lässt sich vom Zoodirektor das Kinn kraulen und wird 50 Jahre alt.



Die Grüne Meeresschildkröte ist der Star im Haus des Meeres in Wien. Ihr Leben klingt wie ein schlecht erfundener Kinderfilm, ist aber gut dokumentiert. Die Wiener Tageszeitung Der Standard hat zum Jubiläum ein Porträt veröffentlicht.

Fischmarkt auf den Malediven: Schildkröte für einen Dollar

Dezember 1976, Malé-Atoll. Die Wienerin Dagmar Hafner macht mit ihrem Mann Tauchurlaub und stößt auf einem Fischmarkt auf ein Glas voller frisch geschlüpfter Meeresschildkröten.



Der Händler hat eine klare Empfehlung. Laut Hafners eigener Schilderung, die der Zoo veröffentlicht hat, sagte er sinngemäß: zum Frühstück braten wie ein Ei, köstlich.



Hafner kauft eine der etwa zehn Zentimeter kleinen Schildkröten. Preis: ein Dollar.

In der Handtasche im Flugzeug nach Wien

Eigentlich will sie das Tier am Strand vor ihrem Bungalow freilassen. Dann schleppt ein Hotelangestellter eine ausgewachsene Meeresschildkröte vorbei – das Abendessen seiner Familie. Hafner behält Puppi.



Den Rückflug verbringt die Schildkröte in einer Handtasche. Heute wäre das klar Schmuggel, sagt Zoodirektor Jeff Schreiner dem Standard. Damals war es legal.

Hühner-Antibiotikum und Sardinen aus Griechenland

Das Leben in einer Wiener Wohnung war für Puppi nicht ohne Risiko. An einem Heizstab verbrannte sie sich eine Flosse. Später bekam sie eine Lungenentzündung und wurde mit einem Antibiotikum für Hühner behandelt – auf Rat des Aquariumchefs aus dem Tiergarten Schönbrunn.



Auf dem Speiseplan standen Salat und griechische Sardinen. Puppi wuchs so schnell, dass sie vom 100-Liter-Aquarium über ein 200-Liter-Becken in einen eigenen Pool mit Wärmepumpe umzog.

Gassi gehen am Strand von Menorca

Der schrägste Teil der Geschichte spielt auf Menorca. Hafner nahm die junge Schildkröte dort mit zum Tauchen, an einem kleinen Geschirr mit Leine. Auf der Insel kannte man sie bald als die Señora mit der Meeresschildkröte.



Zu Hause erkannte Puppi die Familie angeblich am Schritt. Kam Besuch, schwamm sie wild im Kreis und spritzte Salzwasser ins Wohnzimmer.

Seit 1982 im Haus des Meeres in Wien

Irgendwann war Puppi schlicht zu schwer, um sie zum Beckenputzen hochzuheben. 1982 zog sie ins Haus des Meeres, untergebracht in einem Flakturm aus dem Zweiten Weltkrieg im Esterházypark.



Dort ist sie heute die dienstälteste Bewohnerin. Das große Becken trägt ihren Namen. Kommt eine Wiener Schulklasse herein, rufen die Kinder im Chor nach ihr, erzählt Schreiner.

Bürste statt Schlüssel: Puppi hat das letzte Wort

Wer im Haus das Sagen hat, zeigte Schreiners Amtsantritt. Statt des Schlüssels überreichte ihm sein Vorgänger Michael Mitic im Becken die Bürste, mit der Puppi geschrubbt wird, wie der ORF Wien berichtete. Dem Porträt im Standard zufolge war Schreiner dabei klar: Beißt sie ihn jetzt, ist der Job vorbei.



Sie biss nicht. Taucher müssen Puppi aber bis heute zuerst an Kopf und Hals kraulen, bevor sie arbeiten dürfen. Sonst zwickt sie.



Der grimmige Blick, der sie zur Ikone des Wiener Grants gemacht hat, ist übrigens keine Laune, sondern schlicht ein Schildkrötengesicht.

Geburtstagsparty mit Segen vom Dompfarrer

Gefeiert wird am Mittwoch, 18. November, im Haus des Meeres. Dompfarrer Toni Faber segnet die Jubilarin. Vorab gab es einen großen Gesundheitscheck mit Blutbild und Ultraschall. Das Ergebnis laut Zoo: beste Gesundheit.



Wer im Souvenirshop das Codewort „Puppi50“ nennt, bekommt eine kleine 3D-gedruckte Puppi geschenkt.

Grüne Meeresschildkröte: nicht mehr gefährdet

Puppis Art drohte lange dasselbe Schicksal wie ihr selbst. Die Grüne Meeresschildkröte wurde als „Suppenschildkröte“ gejagt und galt in den 1980er-Jahren als stark gefährdet.



Im Oktober 2025 stufte die Weltnaturschutzunion IUCN sie auf ihrer Roten Liste herab, auf „nicht gefährdet“. Das ZDF nannte das eines der wenigen Positivbeispiele des Updates.



Ausgewildert wird Puppi trotzdem nie. Dafür hängt sie zu sehr an Menschen. Und an Gurkenstücken, die sie dem Direktor so gierig aus der Hand schnappt, dass man um seine Finger fürchtet.

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