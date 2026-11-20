Recycling von Windrädern und E-Auto-Akkus: China hat riesige Anlagen, aber zu wenig Schrott. Die EU verbietet den Export von Schwarzmasse nach China.

Nach mehr als 20 Jahren ausgedient: Ein zerlegtes Windrad vom Typ Enercon E-58 liegt im Windpark bei Issum am Niederrhein. Neun Altanlagen werden dort durch vier neue ersetzt, zurück bleiben unter anderem schwer recycelbare Rotorblätter.

Auf China rollt eine gewaltige Schrottwelle zu. Bis 2030 werden dort Millionen Tonnen alter Solarmodule, Rotorblätter und E-Auto-Batterien ausgemustert. Trotzdem haben die Recyclingfabriken des Landes ein ganz anderes Problem: Ihnen fehlt der Nachschub.



Ein Abteilungsleiter des chinesischen Umweltministeriums sagte schon vor einem Jahr, die Recycler könnten sich nicht satt essen. Jetzt hat Peking einen neuen Masterplan vorgelegt. Gleichzeitig wirbt China um Batterieschrott aus dem Ausland, und Europa hält ihn gezielt zurück.

3,5 Millionen Tonnen Schrott bis 2030

Die Prognose stammt vom chinesischen Umweltministerium, wie die Staatsagentur Xinhua berichtet. Insgesamt geht es um drei bis 3,5 Millionen Tonnen.

Erwarteter Energietechnik-Schrott in China bis 2030 Solarmodule: 1,5 bis 2 Millionen Tonnen

Rotorblätter von Windrädern: rund 500.000 Tonnen

Batterien aus Elektroautos: rund 1 Million Tonnen

Das Ministerium hält die Zahlen selbst eher für zu hoch. Viele ausgediente Autoakkus werden zunächst weiterverwendet, etwa als Stromspeicher.

Recyclingfabriken in China stehen halb leer

Die Formulierung vom Nicht-satt-Werden stammt von Guo Yijun, zuständig für feste Abfälle im Umweltministerium. Ende November 2025 nannte er laut China Daily die Kapazitäten.



Für alte Solarmodule gibt es bereits Anlagen für rund zwei Millionen Tonnen im Jahr, für Rotorblätter für etwa eine Million Tonnen. Bei Batterien erfüllen 148 Unternehmen die staatlichen Vorgaben. Sie können zusammen 2,5 Millionen Tonnen jährlich verarbeiten.



Das ist mehr als doppelt so viel, wie China für 2030 an Altakkus erwartet. Laut Global EV Outlook 2026 der Internationalen Energieagentur (IEA) stehen über 85 Prozent der weltweiten Kapazitäten für Batterierecycling in China.

Warum E-Auto-Akkus so spät zurückkommen

Die meisten E-Auto-Batterien sind schlicht noch zu jung. Der große Boom begann erst nach 2020, diese Akkus fahren noch.



Bis Mitte der 2030er-Jahre leben die Recycler laut IEA vor allem von Produktionsresten aus den Batteriefabriken. Hinzu kommen günstige Lithium-Eisenphosphat-Akkus, kurz LFP. Sie enthalten weder Nickel noch Kobalt und bringen Recyclern deshalb deutlich weniger ein.



Ein Teil der Altakkus erreicht die offiziellen Betriebe gar nicht. Nach Schätzungen, die das Weltwirtschaftsforum zitiert, landen in China 20 bis 30 Prozent über unregulierte Kanäle.

Chinas Plan: Jede Batterie bekommt einen digitalen Ausweis

Am Dienstag haben neun Behörden, darunter Handels- und Industrieministerium, einen Leitfaden mit 16 Aufgaben veröffentlicht, berichtet der Staatssender CGTN. Bis 2030 soll ein umfassendes, gut reguliertes Recyclingsystem stehen, sagte Yuan Xiaoming, Assistent des Handelsministers.

Das plant China beim Recycling Digitale Kennung für jede E-Auto-Batterie, damit sie vom Einbau bis zur Verwertung nachverfolgbar bleibt

Rücknahmesysteme der Betreiber großer Solar- und Windparks

Mehr Geld für Recyclinganlagen und Forschung

Künstliche Intelligenz beim Sammeln, Zerlegen und Sortieren

Rechtlich ist die Verantwortung schon verteilt. Seit dem 15. August 2026 gilt ein neues Umweltgesetzbuch. Batteriehersteller müssen seitdem für die Verwertung ihrer Akkus sorgen, Wind- und Solarbetreiber für ihre alten Rotorblätter und Module.

Streit um Schwarzmasse: Warum die EU den Export verbietet

Am härtesten umkämpft ist die sogenannte Schwarzmasse. Das metallhaltige Pulver entsteht, wenn alte Akkus geschreddert werden, und steckt voller Lithium, Nickel und Kobalt.



China erlaubt die Einfuhr seit August 2025. Zum 1. Januar 2026 senkte Peking den Zoll zudem von 6,5 auf 3 Prozent, berichtet der Rohstoffdienst Benchmark.



Die EU ging fast zeitgleich den umgekehrten Weg. Seit Juni 2025 gilt Schwarzmasse als gefährlicher Abfall, der Export nach China ist damit verboten. Die EU-Kommission will die Rohstoffe so in Europa halten.



Für Brüssel ist der Akku-Schrott kein Müll, sondern ein Rohstofflager. Zuvor verließen laut Branchenschätzungen rund 15.000 Tonnen pro Jahr die EU, vor allem Richtung Asien, berichtet ingenieur.de. Die USA haben den Export im August 2026 sogar ganz gestoppt.

Was in Deutschland auf Autofahrer und Windparks zukommt

Auch hierzulande erreichen Tausende Windräder das Ende ihrer Laufzeit. Die Bundesregierung rechnet bis 2040 mit 326.000 bis 430.000 Tonnen Abfall aus glasfaserverstärkten Rotorblättern, wie aus einer Antwort an den Bundestag hervorgeht. Deponieren ist verboten, das Umweltbundesamt warnt vor Engpässen beim Recycling.



Ab dem 18. Februar 2027 braucht zudem jede neu verkaufte E-Auto-Batterie in der EU einen digitalen Batteriepass mit QR-Code. Das gilt auch für Akkus von E-Bikes und E-Rollern.



Europa baut damit dasselbe Werkzeug wie China. Nur hat China die Fabriken schon. Europa fehlen sie noch.

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