Die Berliner Galerie Brusberg erinnert an den Thüringer Zeichner Gerhard Altenbourg. Am Sonntag wäre sein „100.“ Ein Autounfall sandte ihn 1989 in den Parnass.

Die graue Eminenz des Kunsthandels in der Mauerstadt Berlin, der 2015 verstorbene Dieter Brusberg, hatte in seiner Galerie am Kudamm zwei „Hausheilige“, deren Werke er seinerzeit nicht in den Verkauf gab. Das waren der aus dem Rheinland stammende und unter den Nazis in die USA emigrierte Dada-Max und Surrealist Max Ernst sowie der ostdeutsche Meisterzeichner Gerhard Altenbourg (1926–1989). Ein Freigeist und einer der bedeutendsten Zeichner und Grafiker des 20. Jahrhunderts.



Altenbourg war einer, den die stalinistischen Kunstfunktionäre der frühen DDR auf den Kieker hatten. Er war ein Anpassungsverweigerer. Seine Kunst nicht sozialistisch-realistisch. Das Verrätselte, die wie bei einem Palimpsest aufscheinenden Gebilde, dieser Rest von Unfassbarkeit, waren verdächtig. Der Argwohn der allmächtigen Genossen machte seine Subversiven-Akte dicker und dicker.

Gerhard Altenbourg: „Knabentorso“, 1956, Chinesische Tusche, Rötel/Papier (Ausschnitt) © Galerie Brusberg/Lea Gryze

Sie ließen ihn dennoch in den Westen reisen, zu seinen Sammlern und Fans, zu seinem West-Berliner Galeristen Rudolf Springer. Wohl in der Hoffnung, der systemkritische, zudem exzentrische Intellektuelle würde „drüben“ bleiben. Altenbourg tat ihnen diesen Gefallen nicht. Er war der Einzige aus der DDR, der bei vielen Documenta-Ausstellungen schon seit den 1950ern eingeladen war.



Er blieb nicht im Westen, wo man ihn feierte, das Museum of Modern Art New York ein Werk von ihm kaufte und das Stedelijk Museum Amsterdam ihm eine große Schau ausrichtete. 1961 bekam er ein Gastatelier an der Akademie der Künste in West-Berlin, als Erster erhielt er den Will-Grohmann-Preis und dann die Mitgliedschaft in der AdK des Klassenfeindes.

Gerhard Altenbourg: „Verschworen der Inspiration“, 1976, Farbholzschnitt © Galerie Brusberg/Lea Gryze

Er ging auch nicht weg aus Thüringen, als er verhaftet wurde (wegen Übertretung der Zollgesetze) und man ihn zu sechs Monaten Gefängnis, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung, verurteilte. Stattdessen fuhr er zu seiner ersten Schau bei Brusberg in West-Berlin – und wieder nach Hause, in sein Elternhaus, seine selbst gestaltete Kunstburg mit Garten, wo er zeichnete, malte, druckte und dichtete. Und er widerstand nach gelungener OP einer drohenden Erblindung aufgrund einer Netzhautablösung.



Die offizielle Kunstpolitik in der DDR zeigte seine einzigartigen Werke nicht. Also gelangten sie heimlich zu ihren Sammlern. Dann fiel die Mauer. Nur wenige Wochen später kam der Ausnahmekünstler tragisch ums Leben, bei einem Autounfall in Meißen am 30. Dezember 1989. Seine Freunde, Sammler und Bewunderer waren fassungslos.

Eine Freundschaft zwischen Ost und West

Dieter Brusberg, ein so passionierter wie anspruchsvoller Sammler von Kunst aus der DDR, war ein Freund und Fan Altenbourgs. Der ikonische „Ecce Homo“ des Thüringers hatte lange einen Stammplatz an der Galeriewand. Heute befindet sich das existenzialistische Monumentalblatt als Dauerleihgabe der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung neben weiteren Arbeiten Altenbourgs im Berliner Kupferstichkabinett.

Gerhard Altenbourg: „Knurrbarts brüchiges Schweigen im Wind“, eine der letzten Arbeiten, Chinesische Tusche/Aquarell/ Graphit/ Pastell © Galerie Brusberg/Lea Gryze

Wenn der alte Goethe im „Faust“ mahnt: „Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Was man nicht nützt, ist eine schwere Last …“, dann trifft diese bleischwere Sentenz auf Brusbergs Sohn und Erben Felix zu. Nur studierte der etwas völlig anderes als Kunst: Kriminalistik. Der Berliner Kriminaloberkommissar bewahrt indes als Freizeitpassion, was der Vater ihm nachließ, ideell und im Miniaturformat: Felix Brusberg gründete 2016 in einer stillen Straße von Charlottenburg die kleine Ladengalerie als intimen Ausstellungsort, auch für Kunst aus DDR-Zeit, und fand in der kunstbeseelten Annette Ciré die kongeniale Mitarbeiterin.

Die Liebe zu seiner Stadt

Nun erinnert eine liebevolle Ausstellung an Altenbourg, diesen politisch Andersdenkenden aus dem Osten, geboren vor 100 Jahren am 22. November 1926 in Rödichen-Schnepfenthal nahe Gotha als Gerhard Ströch, Sohn eines Baptistenpredigers. Als er drei war, übersiedelte die Familie nach Altenburg. Mit 17 musste er zur Wehrmacht, neun Monate Kriegsdienst als Panzerjäger und Infanterist. Nach 1945 nahm er Zeichenunterricht, arbeitete als Journalist und studierte dann an der Hochschule für baugebundene und bildende Kunst in Weimar. Doch wegen seiner freiheitlichen Meinung im sowjethörigen Ulbricht-Staat wurde er exmatrikuliert.

Gerhard Altenbourg: „Goldenes Schweigen im Abendrot“, 1985, Litho/Aquarell/ Sibirische Reißkohle, Chinesische Tusche/Graphit © Galerie Brusberg/Lea Gryze

Altenbourg blieb seiner Heimat treu. Das Wohnhaus, heute musealer Sitz der Altenbourg-Stiftung, kämpft um eine dringend notwendige Sanierung. Wie der MDR aktuell berichtet, werden dafür 1,5 Millionen Euro benötigt, doch der Landkreis schafft nur die Betriebskosten.



Der Name der Stadt wurde zum Pseudonym des Zeichners. Er versah sein Bekenntnis, seine Liebe und Verbundenheit zur Skatstadt noch mit einem „ou“, als Esprit-Nuance. Auch im städtischen Lindenau-Museum wird heute ein Teil seines Nachlasses betreut. Zu den Sammlern, die seiner Kunst gedenken, zählen Dresdens Kunstsammlungen, die Albertina Wien und das MoMA New York.

Gerhard Altenbourg: „Göttin des Meeres“, 1955, Aquarell/Kreide/Bütten © Galerie Brusberg/Lea Gryze

Wichtige Werke verblieben bis heute in der Berliner Brusberg-Collection und gehören ebenso einer Privatsammlung in Nordrhein-Westfalen. Damit wurde diese erlesene Schau zum „100.“ möglich. Da steht man vor seinen Kopfbildern, den surrealen Landschaften, den grotesken Zeichnungen und rätselhaft abstrakten Figurationen.



Die Wahlverwandtschaft zu Klassikern wie Paul Klee oder Julius Bissier scheint durch, die Lust am Verstecken von Botschaften hinter seltsamen Zeichen und Chiffren. Mit Titeln, die von einem Ironiker, einem Vollblut-Dadaisten stammen. Von einem, der die griechische und christliche Mythologie als Metaphern nutzt, um menschliche Daseinszustände auszudrücken. Vielleicht auch die eigenen als dem Krieg und Tod Entkommenen, dem „Knabentorso“ von 1956.

Gerhard Altenbourg 1974 in seinem Altenburger „Salon“ im selbst gestalteten Wohnhaus, seinem Refugium © Altenbourg-Stiftung/ Christian Meyer

Linien, Punkte, Verwirbelungen – alles ist akribisch ausgearbeitet, mal poetische, lyrische, mal expressive und bisweilen auch satirische Andeutung. Da sind Gestaltzeichen, Liebende, sich versteckend in Schutzhöhlen. Oder aggressive Spiralwesen, die alles zertrampeln, nein, keine Außerirdischen – eher kriegerisch-militante Figuren. Altenbourg zeichnete nicht aus moralischem Sendungsbewusstsein. Er belehrte nicht; er forderte mit seiner feingliedrigen, poetischen Kunst, surrealen Bildwelten und kompromissloser Eigenständigkeit geradezu wollüstig und ironisch unsere Fantasie heraus.

Gerhard Altenbourg zum 100. Geburtstag. Galerie Brusberg, Friedbergstr. 29, Charlottenburg, bis 30. Januar 2027 (Weihnachtsferien vom 21.12. bis 13.1. 2027), Do+Fr 11–18 /Sa 11–14

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema