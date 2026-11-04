Altersvorsorgedepot 2027: Unser Rechner zeigt, was 30, 100 oder 150 Euro bringen

30 Euro einzahlen, 15 Euro vom Staat erhalten: Beim Altersvorsorgedepot entscheidet die Sparrate über bis zu 540 Euro Grundzulage im Jahr. So funktioniert es.

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Die Zukunft im Blick: Wer früh mit der Altersvorsorge startet, schafft sich mehr finanzielle Freiräume für später.

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Ab Januar 2027 startet das neue Altersvorsorgedepot (AVD). Wer monatlich 30 Euro einzahlt, erhält darauf 50 Prozent staatliche Zulage. Bei 150 Euro monatlich steigt die Grundzulage auf den Höchstbetrag von 540 Euro im Jahr.

Das Geld kann unter anderem in Aktienfonds und börsengehandelte Indexfonds (ETFs) fließen. Wie sich Grundzulage und jährlicher Depotzufluss mit der eigenen Sparrate verändern, zeigt der Förderrechner der Berliner Zeitung. Kinderzulagen, mögliche Steuervorteile und Erträge aus der Geldanlage berücksichtigt er nicht.

Altersvorsorgedepot: Ab 30 Euro sinkt die Förderquote

Um mehr Menschen dazu zu bringen, neben der gesetzlichen Rente privat fürs Alter vorzusorgen, zahlt der Staat abhängig vom Eigenbeitrag eine Zulage: Auf die ersten 360 Euro im Jahr – was einem Sparbetrag von 30 Euro entspricht – legt er 50 Cent pro Euro drauf. Auf Beiträge zwischen 360,01 und 1800 Euro im Jahr zahlt der Staat 25 Prozent Zulage.

Die jährliche Einzahlung in einen Altersvorsorgevertrag ist auf einen Höchstbetrag von 6840 Euro begrenzt. Davon werden Beiträge bis zu 1800 Euro im Jahr mit einer Grundzulage gefördert. Bei einer monatlichen Rücklage von 150 Euro und damit einem Sparbetrag bis 1800 Euro jährlich kann mit der staatlichen Grundzulage ein Maximalbetrag von 540 Euro erzielt werden. Zusammen mit der Grundzulage fließen bei dieser Sparrate 2340 Euro im Jahr ins Depot.

Interaktiver Förderrechner · nur Grundzulage Monatlicher Eigenbeitrag 10 € 20 € 30 € 40 € 50 € 60 € 70 € 80 € 90 € 100 € 110 € 120 € 130 € 140 € 150 € volle 50 Cent pro Euro 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 Fahren Sie mit der Maus über die Skala oder tippen Sie auf einen Betrag. Eigene Sparleistung / Jahr 120 € 240 € 360 € 480 € 600 € 720 € 840 € 960 € 1080 € 1200 € 1320 € 1440 € 1560 € 1680 € 1800 € Staatliche Grundzulage / Jahr 60 € 120 € 180 € 210 € 240 € 270 € 300 € 330 € 360 € 390 € 420 € 450 € 480 € 510 € 540 € Zulage pro gespartem Euro 50 Cent 50 Cent 50 Cent 44 Cent 40 Cent 38 Cent 36 Cent 34 Cent 33 Cent 32 Cent 32 Cent 31 Cent 31 Cent 30 Cent 30 Cent Eigenbeitrag Grundzulage Jährlicher Zufluss ins Depot 180 € 360 € 540 € 690 € 840 € 990 € 1140 € 1290 € 1440 € 1590 € 1740 € 1890 € 2040 € 2190 € 2340 € Für jeden gesparten Euro gibt der Staat 50 Cent dazu – bis zu einem Eigenbeitrag von 360 Euro im Jahr (30 Euro im Monat). Darüber gibt es 25 Cent je Euro. Gefördert werden höchstens 1800 Euro Eigenbeitrag im Jahr (150 Euro im Monat); monatliche Einzahlungen über 150 Euro erhöhen die Grundzulage nicht. Ohne Kinderzulage, zusätzliche Steuerermäßigung, Kosten und Kapitalerträge. Bei Förderberechtigung.

Sollte man deshalb nur 30 Euro monatlich sparen?

Nicht unbedingt. Zwar ist der prozentuale Zuschuss auf die ersten 30 Euro besonders hoch. Wer langfristig mehr Geld anlegt, baut jedoch ein größeres Altersvorsorgevermögen auf.

„Wer sich 150 Euro leisten und das Geld konsequent fürs Alter zurücklegen kann, sollte das bei einem günstigen Anbieter einzahlen“, sagt Saidi Sulilatu, Chefredakteur des Geldratgebers Finanztip. Für durchschnittlich verdienende Menschen sei das sogar bei Weitem noch nicht genug, um für das Alter vorzusorgen. „Bei kleinerem Budget sind aber auch 30 Euro ein guter Anfang“, sagt er.

Die Höhe des staatlichen Zuschusses allein kann nicht darüber entscheiden, wie viel jemand spart. Wichtig ist schließlich, wie viel Geld im Alltag verfügbar bleiben muss. Denn anders als bei einem gewöhnlichen ETF-Sparplan ist das geförderte Altersvorsorgevermögen grundsätzlich bis zum Rentenbeginn gebunden. Wer es vorher für andere Zwecke abhebt, muss normalerweise die staatlichen Zulagen und gewährten Steuervorteile zurückzahlen.

25 Euro Eigenbeitrag sichern die volle Kinderzulage

Für Familien fällt die Förderung noch großzügiger aus. Denn neben der Grundzulage gibt es für den Aufbau der eigenen Rente bis zu 300 Euro Kinderzulage jährlich für jedes kindergeldberechtigte Kind.

Für die volle Kinderzulage genügt ein Eigenbeitrag von 300 Euro im Jahr, also 25 Euro monatlich. Pro kindergeldberechtigtem Kind zahlt der Staat dann bis zu 300 Euro zusätzlich. Die Kinderzulage wird einem Elternteil – üblicherweise dem Kindergeldberechtigten – zugeordnet. Das Geld fließt nicht in die Rente der Kinder.

Ein Elternteil mit zwei Kindern, der monatlich 25 Euro spart, zahlt im Jahr 300 Euro ein. Darauf gibt der Staat 150 Euro Grundzulage und weitere 600 Euro Kinderzulage. Aus nur 300 Euro eigener Sparleistung werden so insgesamt 1050 Euro, die für die Altersvorsorge angelegt werden können.

Der Staat zahlt in diesem Beispiel zweieinhalbmal so viel dazu, wie der Elternteil selbst einzahlt.

Kein Zeitdruck: Abschluss bis Jahresende möglich

Anders als bei vielen zeitlich befristeten Förderaktionen müssen Sparer nicht gleich im Januar zur Bank rennen. Auch hier lohnt es sich, die Angebote über das Jahr zu vergleichen. Schließlich fallen bei einem Wechsel des Anbieters in den ersten fünf Jahren Kosten bis zu 150 Euro an.

Anbieter müssen neben frei gestaltbaren Altersvorsorgedepots auch ein Standarddepot anbieten. Für dieses gilt eine gesetzliche Obergrenze von einem Prozent Effektivkosten im Jahr. Sie zeigt, um wie viele Prozentpunkte die Kosten die durchschnittliche jährliche Rendite rechnerisch verringern.

Laut einer aktuellen Marktübersicht von Finanztip planen unter anderem Trade Republic und Scalable Capital eine kostenlose Depotführung und kostenlose Sparpläne. Bei ausgewählten ETFs wollen sie zudem die Fondskosten übernehmen. Andere Anbieter verlangen Gebühren: Deka nennt für sein Standarddepot Effektivkosten von 0,1 Prozent im Jahr, Raisin wirbt mit einer Verwaltungsgebühr von 0,15 Prozent. Bei anderen, aktiv gemanagten Altersvorsorgeprodukten können die Kosten laut Finanztip bis zu 1,5 Prozent betragen.



Ein Abschluss später im Jahr kann daher sinnvoll sein, wenn dann mehr Angebote am Markt sind und sich die Kosten besser vergleichen lassen.

Da das Geld in Fonds und ETFs investiert werden kann, sind Kursverluste möglich. Der staatliche Zuschuss garantiert keinen Gewinn. Zudem können Gebühren das angesparte Vermögen über die Jahre deutlich verringern.

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