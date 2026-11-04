Ein Prozent klingt zunächst nach wenig. Über 30 Jahre können höhere Depot- und Verwaltungskosten das Altersvorsorgevermögen jedoch erheblich schmälern. In einer Modellrechnung der Berliner Zeitung liegen zwischen einem günstigen Depot mit 0,2 Prozent Effektivkosten und einem Standarddepot mit einem Prozent nach 30 Jahren rund 26.300 Euro.
Das neue Altersvorsorgedepot startet im Januar 2027 und soll den Aufbau einer privaten Altersvorsorge mit staatlichen Zulagen fördern. Anders als bei der klassischen Riester-Rente entfällt beim neuen Altersvorsorgedepot die Pflicht zur Kapitalgarantie. Dadurch können Sparer ihr Geld stärker in Aktienfonds und ETFs investieren und von höheren Renditechancen profitieren. Gleichzeitig steigt aber das Risiko, einen Teil des angesparten Geldes zu verlieren.
Private Rente
Altersvorsorgedepot 2027: Wie Gebühren 26.000 Euro Vermögen aufzehren
Bei 150 Euro Monatsrate können höhere Kosten das Endvermögen um 26.300 Euro drücken. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum neuen Altersvorsorgedepot.
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Viele Neobroker werben aktiv um Kunden für das ab Januar 2027 startende Altersvorsorgedepot, das der Staat bezuschusst.
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