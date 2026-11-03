Altglienicke: Mann in Berliner Wohnheim durch Messerstich schwer verletzt

In einem Wohnheim in Altglienicke ist am Dienstagmorgen ein Mensch schwer verletzt worden. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

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Polizei und Rettungsdienst wurden nach Angaben der Einsatzkräfte am Dienstag gegen 7.30 Uhr in den Quittenweg im Süden Berlins gerufen. Dort war in einem Wohnheim eine Person durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Zu Zustand, Alter und Geschlecht des Opfers machten die Beamten zunächst keine näheren Angaben.

Der mutmaßliche Täter war zunächst flüchtig. Die Polizei rückte daraufhin mit einem größeren Aufgebot an und sperrte den Bereich weiträumig ab. Nach kurzer Zeit konnte ein Verdächtiger offenbar noch auf dem Gelände des Wohnheims in Gewahrsam genommen werden, wie die Einsatzkräfte mitteilten.

Zu den Hintergründen der Tat und zur Beziehung zwischen Opfer und mutmaßlichem Täter lagen zunächst keine Informationen vor. Auch zum Tatablauf äußerten sich die Ermittler zunächst nicht.

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