Im Fall Lisa T. sehen sich die Bewohner des Dorfes offenbar Anfeindungen ausgesetzt. Im Internet kursieren dazu viele Gerüchte, die Bürgermeisterin äußert sich.

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Die Leiche der 13-jährigen Schülerin Lisa T. aus Berlin-Marzahn wurde in einem leerstehenden Haus in Altglietzen entdeckt.

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Nach dem gewaltsamen Tod der 13-jährigen Lisa T. aus Marzahn hat sich die Bürgermeisterin der Stadt Bad Freienwalde in Brandenburg geäußert. Im Ortsteil Altglietzen wurde die Leiche der Schülerin am Sonntag gefunden.



Der Ort in Brandenburg sei zur Zielscheibe anonymer Anfeindungen geworden, so Bürgermeisterin Ulrike Heidemann. Beschimpfende Anrufe erreichten Einwohner, im Internet kursierten Gerüchte – obwohl Polizei und Staatsanwaltschaft zentrale Behauptungen nicht bestätigen können.

Im Fall Lisa T. ermittelt die Mordkommission des Berliner Landeskriminalamts (LKA) weiter. Das gilt auch, nachdem der mutmaßliche Täter, ein 22-jähriger Mann, inzwischen gestorben ist. Die Bürgermeisterin von Bad Freienwalde appelliert an die Öffentlichkeit, keine unbestätigten Behauptungen zu verbreiten.

Warum der Ortsteil Altglietzen angefeindet wird

Lisas Leiche wurde in einem leerstehenden Haus gefunden – im Ortsteil Altglietzen, der zu Bad Freienwalde nahe der polnischen Grenze gehört.

Seitdem sehen sich Menschen vor Ort Vorwürfen ausgesetzt. Im Netz und einigen Medien heißt es, Anwohner hätten nicht auf angebliche Hilferufe reagiert. Für solche Hilferufe gibt es nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft jedoch keine Hinweise.

Bürgermeisterin Ulrike Heidemann bezog deutlich Stellung. „Die Nachricht vom gewaltvollen Tod von Lisa T. hat mich tief erschüttert“, schrieb sie. Den Einwohnern werde „ohne gesicherte Grundlage eine Mitschuld zugeschrieben“, kritisierte Heidemann. Pauschale Anschuldigungen und beschimpfende Anrufe belasteten die Menschen zusätzlich.

Was die Polizei über das Gerücht vom blauen Bus sagt

Auch ein weiteres Gerücht sorgt für Verunsicherung. In einem viel geteilten Beitrag ist von einem blauen Bus die Rede, aus dem heraus Kinder angesprochen würden.

Die Polizei kann diese Darstellung nicht bestätigen. Belastbare Hinweise auf einen solchen Bus gebe es nicht, hieß es. Die Behörde bittet darum, derartige Nachrichten nicht weiterzuverbreiten. Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei einen Zeugenaufruf zu einem silberfarbenen Citroën C5 Kombi mit dem polnischen Kennzeichen FG 85027. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass das Fahrzeug im Zusammenhang mit der Tat genutzt wurde.

Ermittlungen gehen weiter – trotz Tod des Verdächtigen

Die Kriminalpolizei arbeitet weiter an den offenen Fragen. Unklar sind nach wie vor die mutmaßliche Entführung des Mädchens, der Weg in das leerstehende Haus sowie Todesursache und Todeszeitpunkt.

Die Staatsanwaltschaft hat weitere Untersuchungen in Auftrag gegeben. Zu einem gefundenen Auto mit polnischem Kennzeichen erbittet die Polizei noch Hinweise; eingehende Mitteilungen würden derzeit gesammelt. Zusätzlich stellten die Ermittler nach Angaben der Berliner Staatsanwaltschaft ein mögliches Tatfahrzeug sicher, das kriminaltechnisch untersucht werde.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) erklärte: „Man ermittelt nicht gegen Tote, aber das bedeutet erstmal nur, dass sich kein Verfahren gegen eine Person richtet.“ Spuren und Beweismittel würden ausgewertet, die Tat werde rekonstruiert. „Familie und Angehörige haben Antworten verdient.“

Der zeitliche Ablauf im Fall Lisa T.

Lisa verschwand am Dienstag der Vorwoche. Sie hatte die Wohnung in Berlin-Marzahn verlassen, um zur Schule zu fahren, kam dort aber nicht an. Am Sonntag fanden Polizisten ihre Leiche – und den schwer verletzten 22-Jährigen. Als die Beamten eintrafen, soll er versucht haben, sich zu erschießen, wie es aus Polizeikreisen hieß. An den Folgen dieser Verletzungen starb er den Angaben zufolge am Mittwoch.

Der Mann war vorbestraft. Das Amtsgericht Passau hatte ihn nach Angaben der dortigen Staatsanwaltschaft, über die die dpa berichtete, im Oktober unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fahrlässiger Körperverletzung, Urkundenfälschung und Gefährdung des Straßenverkehrs verurteilt – zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Hintergrund war ein Vorfall im November 2025 in Bayern: Der Mann entzog sich mit Auto und Wohnwagen einer Polizeikontrolle und stieß frontal mit einem Lastwagen zusammen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Die Berliner Staatsanwaltschaft kannte das Urteil nach eigenen Angaben nicht, weil es noch nicht im Bundeszentralregister eingetragen war.

Gegen den Mann liefen zudem Ermittlungen wegen mutmaßlich kinderpornografischer Inhalte. Mehr als 900 Dateien befanden sich laut der korrigierten Darstellung der Behörde auf einem Mobiltelefon, das er in Passau bei sich trug – nicht, wie zunächst angegeben, auf Datenträgern aus einer Berliner Durchsuchung.

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