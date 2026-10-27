Altgold verkaufen: Bei diesem Fehler verschenken Sie bis zu 100 Euro pro Kette

Fed-Zinsentscheid am Mittwoch: Der Goldpreis kämpft um die Marke von 4000 Dollar. Was das für Goldschmuck bedeutet und wann sich ein Verkauf lohnt.

Alte Goldringe, Ketten und Ohrringe auf einem Holztisch: Wie viel solcher Schmuck wert ist, hängt vom Gewicht und vom Feingehalt ab. 585er Gold bringt derzeit rund 67 Euro je Gramm. (Symbolbild)

Eine schlichte Goldkette aus 585er Gold, zehn Gramm schwer. Anfang März war allein das Gold darin rund 856 Euro wert. Heute sind es noch etwa 675 Euro.



Gut 180 Euro sind in sieben Monaten verschwunden. Und der nächste Kurssprung kann schon am Mittwoch um 19 Uhr deutscher Zeit kommen, wenn die US-Notenbank Fed ihren Zinsentscheid verkündet.

Goldpreis aktuell: knapp 3590 Euro je Unze

Am Dienstagvormittag kostete die Feinunze laut dem Vergleichsportal Gold.de knapp 3590 Euro. Das sind rund 115 Euro je Gramm Feingold.



Ihren Rekord in Euro erreichte die Unze am 2. März mit 4553 Euro zum Handelsschluss, wie die Allzeithoch-Übersicht des Portals zeigt. Seitdem hat Gold gut ein Fünftel verloren.



In der vergangenen Woche rutschte der Preis zudem erstmals seit Juli unter 4000 Dollar. Es war der stärkste Wochenverlust seit mehr als vier Monaten. Am Montag kletterte Gold mit dem fallenden Ölpreis knapp darüber zurück.

Goldschmuck-Wert berechnen: So geht es

Dafür braucht es nur eine Küchenwaage und den Stempel, der meist innen im Ring oder am Verschluss der Kette steht. Die Zahl gibt den Goldanteil in Promille an: 585 heißt, das Stück besteht zu 58,5 Prozent aus reinem Gold.



Die Rechnung lautet: Gewicht mal Anteil mal Goldpreis je Gramm. Ein Ehering aus 585er Gold mit fünf Gramm kommt so auf rund 337 Euro. Im März waren es noch etwa 428 Euro.

Nach den Kursen vom Dienstag liegt der Materialwert je Gramm derzeit bei: 333er Gold: rund 38 Euro (Anfang März: knapp 49 Euro)

585er Gold: rund 67 Euro (Anfang März: knapp 86 Euro)

750er Gold: rund 86 Euro (Anfang März: knapp 110 Euro)

Die Werte hat die Berliner Zeitung auf Basis der Tageskurse berechnet.

Altgold verkaufen: Wo die 100 Euro verloren gehen

Was am Ladentisch ausgezahlt wird, liegt unter dem Materialwert. Händler verrechnen Kosten für das Einschmelzen und ihre Marge.



Üblich sind dabei nach Angaben der Verbraucherzentrale NRW Abschläge von 8 bis 15 Prozent. Bei der Zehn-Gramm-Kette sind das bis zu rund 100 Euro.



Einzelne Online-Ankäufer zahlten zuletzt für 585er Gold weniger als ein Prozent unter Materialwert, zeigt der Preisvergleich auf dem Portal. Der Haken: Dafür muss der Schmuck per Post verschickt werden. Das halten die Verbraucherschützer für riskant.



Unser Rat: den Wert vorher selbst ausrechnen und mehrere Angebote vor Ort einholen. Wer ein schriftliches Angebot mit Gewicht und Feingehalt bekommt, kann es direkt mit der eigenen Rechnung vergleichen. Ankäufern an der Haustür sollte man nichts zeigen.

Fed-Zinsentscheid: Darum ist der Mittwoch für Gold wichtig

Gold bringt keine Zinsen. Steigen sie in den USA, werden Staatsanleihen attraktiver als das Metall. Im September hat die Fed den Leitzins zum ersten Mal seit 2023 angehoben, seitdem steht Gold unter Druck.



Für Mittwoch rechnen die Märkte mit einer Pause. Das FedWatch-Tool der Terminbörse CME sieht die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Erhöhung bei knapp elf Prozent.



Entscheidend sind deshalb die Sätze von Fed-Chef Kevin Warsh ab 19.30 Uhr. Kündigt er für Dezember einen weiteren Zinsschritt an, dürfte Gold erneut fallen. Am Donnerstag folgen zudem neue US-Inflationsdaten.

Goldpreis-Prognose: Droht der Rückfall auf 3500 Dollar?

Analysten des Brokers Trade Nation warnen: Bricht Gold dauerhaft unter 4000 Dollar, sei ein Rückfall bis auf 3500 Dollar möglich. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters.



Für die Zehn-Gramm-Kette hieße das bei unverändertem Euro-Kurs: rund 590 Euro Materialwert.



Dagegen steht die Nachfrage der Notenbanken. China kauft seit fast zwei Jahren Monat für Monat Gold zu, berichtet das Finanzportal 24/7 Wall St.

Jetzt Gold verkaufen oder warten?

Wer seinen Schmuck ohnehin loswerden will, muss sich vom März-Rekord nicht lähmen lassen. Vor drei Jahren war ein Gramm 585er Gold nur gut halb so viel wert wie heute.



Wer verkaufen will, sollte das vorbereitet tun. Den größten Verlust verursacht derzeit nicht der Goldpreis, sondern der erstbeste Händler.



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