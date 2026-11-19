Eine neue Nature-Studie liefert Hinweise darauf, warum bei Alzheimer auch Schlaf und innere Uhr gestört werden. Die Forscher untersuchten dafür Hunderttausende Zellkerne.

Schlafstörungen treten bei Alzheimer häufig auf. Forscher haben nun Veränderungen in einer Hirnregion entdeckt, die den Schlaf-Wach-Rhythmus steuert.

Alzheimer gilt vor allem als Krankheit des Gedächtnisses. Doch viele Betroffene leiden auch unter Schlafstörungen, verändertem Appetit oder einem gestörten Tag-Nacht-Rhythmus. Warum diese Beschwerden auftreten, ist bislang nicht vollständig verstanden. Eine neue Studie liefert nun Hinweise darauf, dass eine bisher vergleichsweise wenig untersuchte Hirnregion dabei eine wichtige Rolle spielt.



Wissenschaftler des US-amerikanischen Buck Institute for Research on Aging haben Veränderungen im Hypothalamus entdeckt, einer kleinen Struktur tief im Gehirn. Sie steuert unter anderem Schlaf, Hunger, Körpertemperatur und hormonelle Prozesse. Die am Mittwoch im Fachjournal Nature veröffentlichte Studie zeigt, dass bestimmte Nervenzellen und Immunzellen dieser Region bei Alzheimer auffällige molekulare Veränderungen aufweisen.



„Das meiste, was wir über Alzheimer wissen, stammt aus dem Hippocampus und der Großhirnrinde“, erklärte Studienleiterin Ashley Webb in einer Mitteilung des Forschungsinstituts. Diese Regionen seien für Gedächtnisleistungen besonders wichtig. Patienten und Angehörige berichteten jedoch häufig auch von Schlafproblemen, verändertem Appetit oder ungewöhnlichen Stressreaktionen.

Alzheimer-Studie untersucht mehr als 600.000 Zellkerne

Um die Rolle des Hypothalamus besser zu verstehen, kombinierten die Wissenschaftler zwei Untersuchungsverfahren. Sie werteten hochauflösende MRT-Aufnahmen von 458 Menschen aus und untersuchten zusätzlich die Genaktivität von 614.403 Zellkernen aus menschlichem Hirngewebe.



Das Gewebe stammte von sieben Alzheimer-Patienten, sieben gleichaltrigen Menschen ohne Demenz sowie drei jüngeren Personen. Die Forscher erstellten daraus einen detaillierten Atlas des Hypothalamus, den sie HypoAD nannten.



Dabei zeigte sich, dass sich die einzelnen Bereiche dieser Hirnregion im Alter unterschiedlich verändern. Während manche schrumpfen, nehmen andere an Volumen zu.



Eine Untersuchung des gesamten Hypothalamus hätte diese Unterschiede weitgehend verdeckt. Erst die detaillierte Betrachtung einzelner Bereiche machte sie sichtbar.



Allerdings gab es eine wichtige Einschränkung: Die in den MRT-Aufnahmen speziell mit Alzheimer verbundenen Größenunterschiede waren statistisch nicht signifikant. Die deutlichsten krankheitsbezogenen Hinweise fanden die Wissenschaftler bei der Untersuchung der Genaktivität einzelner Zelltypen.

Auch Hunger und Appetit können sich bei Alzheimer verändern. Der Hypothalamus spielt bei der Regulierung dieser Körperfunktionen eine wichtige Rolle. © Ute Grabowsky/photothek.net/imago

Forscher entdecken Störungen in der inneren Uhr

Besonders auffällig waren Veränderungen in einer Zellgruppe des sogenannten suprachiasmatischen Kerns. Diese winzige Struktur im Hypothalamus gilt als zentrale biologische Uhr des Menschen. Sie hilft dem Körper, Schlaf- und Wachphasen an den Tagesrhythmus anzupassen.



Die Forscher stellten fest, dass bei Alzheimer die Signalübertragung über den Botenstoff Vasopressin verändert war. Dieser spielt eine wichtige Rolle bei der Weitergabe von Signalen der inneren Uhr.



„Schlaf- und Tagesrhythmusstörungen gehören zu den frühesten Anzeichen von Alzheimer“, erklärte Webb. Bislang habe eine überzeugende molekulare Erklärung dafür gefehlt. Die jetzt beobachtete Veränderung der Vasopressin-Signale liefere einen konkreten Ansatzpunkt für weitere Untersuchungen.



Auch andere Bereiche des Hypothalamus, die den Energiehaushalt und den Stoffwechsel regulieren, zeigten Veränderungen.

Das könnte erklären helfen, weshalb Alzheimer nicht ausschließlich mit Gedächtnisverlust einhergeht. Manche Erkrankte entwickeln auch Veränderungen ihres Schlafverhaltens, ihrer Nahrungsaufnahme oder ihres täglichen Aktivitätsrhythmus.



Ob die neu entdeckten Veränderungen solche Beschwerden tatsächlich verursachen, ist allerdings noch nicht erwiesen.

Auch Immunzellen im Gehirn verändern sich bei Alzheimer

Neben den Nervenzellen untersuchten die Wissenschaftler sogenannte Mikroglia. Diese Immunzellen übernehmen im Gehirn unter anderem Aufgaben bei der Abwehr und Beseitigung geschädigten Zellmaterials.



Ausgerechnet sie zeigten besonders viele Veränderungen in ihrer Genaktivität. Die Forscher fanden Hinweise darauf, dass sich diese Immunzellen mit zunehmendem Alter und bei Alzheimer verändern und stärker an Entzündungsprozessen im Gehirn beteiligt sein könnten.



Ähnliche Veränderungen waren bereits aus anderen Hirnregionen bekannt. Die neuen Ergebnisse deuten darauf hin, dass auch der Hypothalamus an solchen krankheitsbezogenen Prozessen beteiligt sein könnte.



Insgesamt identifizierte das Team 254 verschiedene Untergruppen von Nervenzellen. Besonders auffällig waren bestimmte hemmende Nervenzellen, deren Kommunikation über Botenstoffe und Rezeptoren verändert war.



Die Ergebnisse erweitern damit das Bild von Alzheimer: Neben den bekannten Veränderungen in den Gedächtniszentren könnten auch Störungen jener Hirnsysteme eine Rolle spielen, die grundlegende Körperfunktionen steuern.

Können die Ergebnisse zu neuen Alzheimer-Therapien führen?

Die Wissenschaftler sehen in ihren Ergebnissen mögliche Ansatzpunkte für künftige Behandlungen. Besonders interessant ist die Frage, ob sich die Funktion der inneren Uhr gezielt beeinflussen lässt.



Webb möchte nun untersuchen, ob der Schutz bestimmter Nervenzellen und ihrer Signalwege das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen oder einzelne Beschwerden lindern könnte.

Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. Die Untersuchung des Hirngewebes umfasste nur 14 ältere Spender mit und ohne Alzheimer. Zudem stammten die MRT-Aufnahmen und die Zellproben von unterschiedlichen Menschen. Die Forscher konnten deshalb keine direkten Zusammenhänge zwischen den Hirnaufnahmen und der Genaktivität derselben Personen nachweisen.



Auch lässt sich aus den Daten nicht ableiten, ob die beobachteten Veränderungen eine Ursache oder eine Folge der Erkrankung sind. Eine neue Therapie oder ein Verfahren zur Früherkennung wurde in der Studie nicht getestet.

Dennoch eröffnet die Arbeit eine zusätzliche Perspektive auf Alzheimer. Statt ausschließlich die Gedächtniszentren zu untersuchen, rücken nun auch jene Bereiche des Gehirns in den Blick, die Schlaf, Stoffwechsel und alltägliche Körperrhythmen steuern.



Für Webb ist die Studie deshalb vor allem ein Ausgangspunkt für weitere Forschung: Wenn Störungen der inneren Uhr früh im Krankheitsverlauf auftreten, könnte gerade dort ein neuer Ansatz für zukünftige Behandlungen liegen.