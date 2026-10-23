Am Abend ihres Todes stoppte Pitbull sein Konzert: Was ihn mit Dolly Parton verband

Pitbull nennt sich seit fast zwei Jahrzehnten „Mr. Worldwide“. Dolly Parton brauchte beim ersten Treffen genau einen Satz, um ihm den Titel streitig zu machen.



Sie fragte ihn trocken, ob er eigentlich wisse, dass sie „Miss Worldwide“ sei. Das war im März 2024 in Nashville. Jetzt, zwei Monate nach Partons Tod, hat der Rapper die Szene auf der Bühne der Billboard Latin Music Week in Miami Beach noch einmal erzählt.



Wie das US-Magazin People berichtet, sprach der 45-Jährige am Mittwoch in einer Fragerunde über seine Karriere. Parton sei immer fröhlich gewesen, sagte er.

Dolly und „Dale“: Pitbulls Wortspiel mit Parton

Dann kam sein Lieblingswortspiel: Sie sei Dolly, er sei Dale. Das versteht nur, wer schon einmal ein Pitbull-Konzert überlebt hat.



„Dale“ ist spanischer Slang und bedeutet ungefähr „Los geht’s!“. Der Musiker aus Miami, bürgerlich Armando Christian Pérez, ruft es gefühlt in jedem zweiten Song. Eine im Netz viel geteilte Auszählung kam auf 381 „Dale“ in seinem Werk, nur die, die er selbst singt.



Neu ist die Anekdote nicht. Pitbull erzählte sie schon im März 2024 bei einem Konzert in North Carolina, wenige Stunden nach dem Treffen, wie damals mehrere Musikportale berichteten. Zweieinhalb Jahre später erzählt er sie fast wortgleich. Der Witz hat offenbar gesessen.

„Powerful Women“: Der Song von Pitbull und Dolly Parton

Zusammengeführt hatte die beiden ein Duett, das auf dem Papier ziemlich absurd klingt. Pitbull baute seinen Song „Powerful Women“ um den Refrain von Partons Büro-Hymne „9 to 5“ von 1980, Parton sang neue Zeilen dazu ein.



Erschienen ist der Song im Februar 2024 auf der EP „Trackhouse (Daytona 500 Edition)“. Für ein gemeinsames Foto machte Pitbull während seiner Tour mit Ricky Martin und Enrique Iglesias eigens Station bei Parton in Nashville.



Der Track bescherte der damals 78-Jährigen eine späte Premiere. Er stieg mit 1616 verkauften Downloads in der ersten Woche auf Platz vier einer Billboard-Rap-Chart ein. Es war Partons erster Rap-Charteintrag überhaupt.

Pitbulls Tribut am Todestag von Dolly Parton

Dolly Parton starb am 25. August in Nashville mit 80 Jahren, laut ihrem Sprecher nach kurzer Krebserkrankung. Die Berliner Zeitung berichtete über den Tod der Country-Ikone.



Pitbull stand am selben Abend im Northwell at Jones Beach Theater in Wantagh bei New York auf der Bühne. Mitten in der Show stoppte er die Musik und sprach über Parton. „Sie hat an mich geglaubt, als viele es nicht taten“, zitiert ihn das Magazin aus einem Video, das in sozialen Medien kursiert. Sie habe ihm eine Chance gegeben.



Wann genau das war, ließ er offen. Als die beiden sich 2024 kennenlernten, hatte Pitbull längst Welthits wie „Give Me Everything“ und „Timber“ im Gepäck.

Er nannte sie fleißig, klug, witzig und sogar einschüchternd, vor allem aber einen guten Menschen „mit einem guten Herzen“. Danach lief „Powerful Women“, gewidmet allen starken Frauen im Publikum und der Legende, die für immer weiterlebe.



Er war an diesem Abend nicht der Einzige. In London spielte Jack White zu Ehren Partons „Jolene“, zum ersten Mal seit 2007.

Neues Pitbull-Album „Pitcoin“ und Tour 2027

Ganz in Moll ist Mr. Worldwide trotzdem nicht unterwegs. Sein 14. Studioalbum „Pitcoin“ ist Anfang Oktober erschienen, mit 24 Songs und Gästen wie Enrique Iglesias, Kiss und Bon Jovi.



Eine Deluxe-Version soll im Januar 2027 folgen, kündigte er in Miami an. Seine „I’m Back Tour“ läuft bis Jahresende und setzt im Februar in Lateinamerika fort.



Den schrägsten Rekord der Tour hat er schon sicher: Im Londoner Hyde Park setzten sich mehr als 22.000 Fans Glatzenkappen auf, Guinness-Weltrekord. Dolly Parton wäre vermutlich mit Perücke gekommen.

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