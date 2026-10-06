Am Donnerstag kracht es: Diese Bauernregel sagt das Gewitter auf den Tag genau voraus

Eine alte Bauernregel warnt vor dem 8. Oktober: „St. Pelei führt Donner und Hagel herbei.“ Der Deutsche Wetterdienst erwartet für genau diesen Donnerstag eine Kaltfront mit Schauern und vereinzelten Gewittern. Nach bis zu 25 Grad am Mittwoch kippt das Wetter damit pünktlich zum Lostag.

Lostag 8. Oktober: Was hinter dem Pelei-Spruch steckt

Der 8. Oktober ist ein Lostag. So hießen im bäuerlichen Kalender die Tage, an denen man das kommende Wetter abzulesen glaubte.



Meist waren es Gedenktage von Heiligen, weil sich jeder diese Daten merken konnte. „Pelei“ steht für Pelagia, deren Gedenktag auf den 8. Oktober fällt. In der Kurzform reimt sich ihr Name auf „herbei“.



Die Regel bleibt bescheiden und warnt vor einem kurzen, heftigen Umschwung rund um den Gedenktag.



Für die Bauern ging es dabei um viel. Im Oktober läuft die Weinlese, vielerorts hängen noch Äpfel und Birnen an den Bäumen. Ein einziger Hagelschauer konnte in Minuten zerschlagen, was ein ganzes Jahr gewachsen war.

Gewitter am Donnerstag: Die Bauernregel im Wetter-Check

Von Westen zieht am Donnerstag kräftiger, teils stundenlanger Regen über Deutschland bis in den Osten und Südosten. Im Westen und in der Mitte folgen Schauer und vereinzelte Gewitter. An der See und im Bergland sind stürmische Böen möglich.



Die Temperaturen stürzen gleich mit. Nach bis zu 25 Grad am Mittwoch erwartet der DWD am Donnerstag nur noch 14 bis 20 Grad. In der Nacht zum Freitag sinkt die Schneefallgrenze in den Alpen auf unter 1500 Meter.



Die amtlichen Warnungen des DWD werden regional laufend angepasst. Wer am Donnerstag länger unterwegs ist, sollte vorher nachsehen.



Den Donner trägt der Tag sogar im Namen. Der Donnerstag geht auf Donar zurück, den germanischen Gewittergott.

Hagel am 8. Oktober? So treffsicher ist der Spruch

Mit dem Donner liegt die Regel 2026 richtig. Ob auch Eis vom Himmel fällt, ist offen: In der DWD-Vorhersage taucht Hagel nicht auf.



Meteorologe Dominik Jung hält gegenüber t-online auf der Rückseite der Front kurze Graupelgewitter für möglich und spricht von „Aprilwetter im Oktober“. Graupel sind weiche Eiskörnchen von wenigen Millimetern, echter Hagel braucht kräftigere Gewitterzellen.



Der wahre Kern der Regel liegt im Temperaturgefälle. Strömt kalte Meeresluft über Böden und Seen, die nach einem warmen Altweibersommer noch aufgeheizt sind, schießen Schauerwolken in die Höhe. Genau diese Lage bringt der Donnerstag.



Auf ein festes Datum lässt sich das kaum festnageln. Bauernregeln bündeln die Erfahrung vieler Jahre und heften sie an einen Tag, den man sich merken kann. In diesem Jahr passen Tag und Wetter zusammen.

Die Tänzerin vom Ölberg: Wer war St. Pelei?

Der Überlieferung nach war Pelagia eine gefeierte Tänzerin in Antiochia, dem heutigen Antakya im Süden der Türkei. Ein Bischof namens Nonnus soll sie bekehrt haben.



Danach lebte sie als Mann verkleidet unter dem Namen Pelagius in einer Zelle auf dem Ölberg bei Jerusalem. Erst als man den Leichnam für das Begräbnis vorbereitete, soll aufgefallen sein, dass der fromme Einsiedler eine Frau war.

Die Bauernregel trifft. Die Heilige dahinter gab es vermutlich nie.

Die Catholic Encyclopedia hält die bekehrte Tänzerin für eine Legende, nachgedichtet nach einer historisch belegten jungen Märtyrerin gleichen Namens aus Antiochia.

Warmer Oktober, scharfer Winter? Was die Bauernregeln jetzt sagen

Nach St. Pelei wird der Bauernkalender ehrgeiziger. Besonders viele Winterprognosen stecken im Oktober: In einer Auswertung des Wetterdienstes von 1958 stach er mit 22 Regeln für den Winter heraus.



Zwei davon passen auffällig gut zu diesem Herbst. Für die warmen Tage zum Monatsbeginn heißt es: „Ist der Oktober warm und fein, kommt ein scharfer Winter drein.“



Zu den Sturmböen der Kaltfront passt die zweite: „Im Oktober Sturm und Wind, uns den frühen Winter kündt.“



Seriös prüfen lässt sich das erst im Januar. Bis Montag bleibt es laut DWD unbeständig mit Regen oder Schauern.



Mehr Lostage im Herbst finden Sie in unserem Text zum Leodegartag. Der nächste Lostag mit eigener Wetterregel ist der Gallustag am 16. Oktober.

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