Jahrestag des Hamas-Massakers: Islamisten und Linke marschieren durch Berlin

In Kreuzberg glorifizierten Hunderte den Angriff der Hamas auf Israel als „Befreiung“. Rund 30 Demonstranten werden festgenommen, mindestens fünf Polizisten verletzt.

Ausgerechnet am Jahrestag des Massakers der Hamas in Israel haben sich linke und islamistische Demonstranten mit der Hamas solidarisiert. Nahe des Checkpoint Charlie wurde am Mittwoch unter dem Motto „3 Jahre Völkermord. Stoppt den Gaza Genozid“ demonstriert. Die Kundgebung wurde von einem bekannten Unterstützer der linken Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) angemeldet.



Am Mittwochabend zog zudem eine Demonstration durch Berlin Kreuzberg. Dabei riefen Teilnehmer israelfeindliche Parolen wie „Viva, viva Palästina“ oder „There ist only one solution. Intifada Revolution“. Intifada bezeichnet Aufstände von Palästinensern gegen die israelische Besatzung Ende der 1980er- und Anfang der 2000er-Jahre. Dazu gehörten zahlreiche gewaltsame Angriffe sowie Selbstmordanschläge mit vielen Toten.

Die Demo zog vom Oranienplatz über die Oranienstraße und sollte am Hermannplatz enden. Ursprünglich sollte der Start am Schlesischen Tor sein. Die Versammlungsbehörde der Polizei verfügte aber, dass die Versammlung auf dem Oranienplatz beginnen sollte. Die Polizei zählte in der Spitze 850 Teilnehmer. Unter ihnen war auch die ehemalige Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Die Polizei stoppte den Marsch mehrfach, unter anderem wegen verbotenerweise miteinander verknoteter Seitentransparente und Angriffen auf Beamte. Die Lautsprecheransagen der Polizei waren wegen lauter Trommler akustisch kaum zu verstehen. Laut Polizei gab es mehrere Festnahmen wegen des Verwendens verbotener Kennzeichen, darunter Symbole der Terrororganisation Hamas. An verschiedenen Stellen standen einige Gegendemonstranten mit Israelfahnen.

Die Schwedin Greta Thunberg nimmt an der Demonstration in Berlin teil. © Annette Riedl/dpa

Gegen 21 Uhr erklärte die Polizei den Aufzug in Berlin-Kreuzberg wegen wiederholter Straftaten und Verstöße gegen die Versammlungsauflagen bereits auf dem Kottbusser Damm per Lautsprecheransage für beendet.



Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden rund 30 Menschen vorläufig festgenommen. Mindestens fünf Polizeibeamte seien verletzt worden, unter anderem durch Schläge. Für einen Kollegen sei ein Rettungswagen angefordert worden.



Zuvor kursierte zu der Demonstration im Internet ein Aufruf, der einen Bulldozer zeigte, der einen Zaun durchbricht. Das Plakat greift ein bekanntes Motiv vom 7. Oktober 2023 auf. Die Darstellung ähnelt stark einer damals verbreiteten Reuters-Aufnahme eines Bulldozers beim Durchbrechen der israelischen Grenzanlage nahe den Kibuzzim Nirim und Nir Oz. Der Terrorangriff der islamistischen Hamas wird in dem Aufruf als „Leuchtfeuer der Standhaftigkeit“ bezeichnet, weshalb der Staatsschutz ermittelt.

Das Hetzplakat mit dem Aufruf zur Demonstration. © Screenshot BLZ

Eine Demo mit einem ähnlichen Aufruf am 7. Oktober 2025 war damals von der Polizei untersagt worden. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte das Verbot bestätigt. In diesem Jahr sprach die Polizei aber kein Verbot aus. Die Begründung eines Polizeisprechers: Es habe an substanziierten Verbotsgründen gemangelt.



Unter anderem sei der Slogan „Until total liberation“ auf dem Plakat nicht der offizielle Slogan. Angemeldet sei die Demo mit dem Slogan „Down with Colonialism!“ Der Anmelder habe zudem versichert, dass er nichts mit dem Plakat zu tun habe.

Auch die Gruppierung "Queer for Palestine" unterstützte den martialischen Aufruf. © Screenshot BLZ

Zu jenen, die den Aufruf mit dem Bulldozer bei Instagram mit einem „like“ unterstützten, gehören Personen, die sich für die Rechte transsexueller Menschen einsetzen und zur Internationalen Trans Pride (ITP) im Juli in Berlin mobilisierten.



Zu den Unterstützern der Demo gehören auch „Queers for Palestine“ und die „Alliance of Internationalist Feminists“, die sich nach eigenem Bekunden als anti-kolonial, anti-imperialistisch, anti-kapitalistisch und anti-patriarchalisch versteht. Zu jenen, die den Aufruf likten, gehört auch ein Brandenburger Verband der Linksjugend, der Jugendorganisation der Linkspartei.

Zustimmung wird geprüft...

Am Nachmittag gab es auch israelsolidarische Demonstrationen. Unter anderem auf dem Bebelplatz wurde der Opfer des islamistischen Massakers vor drei Jahren gedacht, ebenso am Brandenburger Tor. Dort zeigte sich unter anderem Elif Eralp, die für die Linkspartei ins Rote Rathaus einziehen möchte. In der Gedächtniskirche gab es einen Gedenkgottesdienst für die Hamas-Opfer.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema