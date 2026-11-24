Kann es sein, dass hier eine Routine immer mehr infrage gestellt wird? Bei Leitungswechseln an Theatern erreichen uns immer verlässlicher Protestbekundungen.



In Schwerin wurden im Zuge eines Wechsels der Schauspielleitung sechs Schauspielverträge nicht verlängert. Am Gorki in Berlin verlässt bis auf eine Schauspielerin das gesamte Schauspielensemble das Haus. In Münster unterbrachen Beschäftigte Mitte Oktober eine Aufführung, weil dort nach Gewerkschaftsangaben 92 Prozent des Tanzensembles, 67 Prozent der Opernsänger und das gesamte Ensemble des Jungen Theaters ihre Arbeitsplätze verlieren sollen. In Leipzig traten am 15. November Schauspieler protestierend auf die Bühne.

Die Vorstellung von Lorcas „Bernarda Albas Haus“ begann nicht pünktlich um 18 Uhr. Die Schauspielerin Anne Cathrin Buhtz und ihr Kollege Nicolas Streit erklärten, dass das Ensemble für die Dauer der Ansprache streike. Der Auftritt wurde gefilmt und über die sozialen Medien verbreitet. Im kommenden Sommer, sagen sie, verlören 15 von 21 Schauspielern und sechs von sieben Dramaturgen ihre Stellen. Das Publikum reagierte mit Szenenapplaus und Buhrufen, am Ende stand es und applaudierte.

Nach Angaben des Hauses ist die künftige Intendanz aus Clara Weyde, Clemens Leander und Bastian Lomsché für die Nichtverlängerungen verantwortlich, auch Stadt und Gewerkschaft sehen das so. Die drei sind derzeit noch am Theater Magdeburg tätig und wollen sich zu den Vorkommnissen in Leipzig und zu der allgemeinen Problematik nicht äußern. Und es ist ja auch ein bisschen ungerecht, einen Fall aus der herkömmlichen Praxis herauszuheben. Das ist so, als würde man den Tropfen kritisieren, der das Fass zum Überlaufen bringt.

Warum ein Intendanzwechsel am Stadttheater Verträge kosten darf

Ein Intendanzwechsel zieht am deutschen Stadttheater immer auch einen weiter reichenden Personalwechsel nach sich. Die Verträge für Schauspieler, Dramaturgen und andere künstlerisch Beschäftigte sind befristet und verlängern sich jeweils um eine Spielzeit, wenn keine Seite widerspricht. Wenn der Arbeitgeber den Vertrag nicht verlängern will, muss er die Betroffenen anhören und ihnen das fristgerecht mitteilen, es reicht, „künstlerische Gründe“ geltend zu machen.

Zustimmung wird geprüft...

Wenn eine neue Leitung anrückt, gilt der Intendanzwechsel selbst bereits als künstlerischer Grund. Geregelt ist das im Normalvertrag Bühne (NV Bühne). Dieser wurde mit Wirkung ab letztem Sommer von den Gewerkschaften GDBA und BFFS (Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger und Bundesverband Schauspiel) gekündigt, um ihn mit dem Deutschen Bühnenverein neu zu verhandeln.

Es stehen sich zwei Ansprüche gegenüber, die beide nachvollziehbar sind: Eine neue Leitung braucht Spielraum, um das Haus künstlerisch neu aufzustellen, erkennbar zu werden – klar, dass man seine Truppe mitbringen will. Die künstlerisch Beschäftigten, die an einem Theater Fuß gefasst, sich mit dem bestehenden Ensemble und der Stadt verbunden haben, wollen sich nicht verdrängen lassen. Es ist ein tragischer Konflikt, der keine wohlgefällige Auflösung findet, sondern immer neue Katastrophen nach sich zieht.

Vom DDR-Theater zum Normalvertrag Bühne

Die DDR-Theater kannten unbefristete Verträge, die sich allerdings auch katastrophal auswirken konnten. Die Ensembles wurden aufgebläht, es war schwer, überhaupt neue Schauspieler zu engagieren, und wenn sie dann doch am Hause waren, vertrockneten und versauerten die Alten, die nicht mehr besetzt wurden, in der Kantine.



Nach 1990 galt westdeutsches Bühnenrecht, 2002 fasste der NV Bühne mehrere Tarifverträge zusammen. Die seither geltenden Regeln sind bekannt: Mitteilungen zur Nichtverlängerung müssen bis zum 31. Oktober vorliegen, bei mehr als acht Spielzeiten am Haus bis zum 31. Juli. Bei einem Intendanzwechsel gibt es eine gestaffelte Abfindung, drei Monatsvergütungen nach vier Spielzeiten, sechs nach zwölf.



Eine Ausnahme gibt es erst nach mehr als 15 Spielzeiten am selben Haus: Dann hat man sich unter Kollegen den Titel „Eule“ – nach dem Symbol für Naturdenkmäler – erarbeitet und ist vor dem künstlerisch begründeten Rauswurf weitgehend geschützt. Im Wissen um diese Regelung kommt es in der 14. Spielzeit überdurchschnittlich oft zum Nichtverlängerungsgespräch. Das Bundesarbeitsgericht bestätigte 2017, dass die Befristung künstlerischer Verträge mit der Kunstfreiheit des Arbeitgebers gerechtfertigt ist.

Die Gegenbewegung wächst spätestens seit 2015. Damals gründeten die Schauspielerin Lisa Jopt und die Regieassistentin Johanna Lücke das Ensemble-Netzwerk, das für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen kämpft. Das Selbstbewusstsein der Theaterkünstler bekam einen Booster und traditionelle Regelungen zur Verfügbarkeit und zu Arbeitszeiten wurden als „Folklore“ zur Debatte gestellt.



Der Nimbus des sich opfernden Künstlers, der sich mit 45 Grad Fieber und Bandscheibenvorfall bewegungsfähig spritzen lässt und seinen Auftritt abfackelt, verblasste etwas in der neuen Achtsamkeit der Corona-Jahre. Klar, dass auch die NV-Bühne-Praxis Thema wurde, das Netzwerk wollte sie reformieren, nicht abschaffen. 2024 kündigten GDBA und BFFS den Tarifvertrag erstmals, 2025 einigte man sich auf ein „Kleines Paket“ zu Arbeitszeit und Planbarkeit. Ende 2025 folgte die zweite Kündigung, wirksam seit 30. Juni 2026. Seitdem steht die Nichtverlängerung im Zentrum des Interessenkonflikts.

Am Schauspiel Leipzig prallen die Positionen aufeinander

Leipzig führt den Konflikt an einem konkreten Fall vor. Die Stadt verweist auf einen Workshop mit Beschäftigtenvertretern am 8. Mai 2025 und auf Einzelgespräche der künftigen Intendanz mit allen Ensemblemitgliedern.

Die GDBA wischt das weg, geht gleich aufs Ganze und fordert, dass die Künstler und überregionale Gewerkschaftsvertreter an der Intendanzfindung beteiligt werden. Der Bühnenverein verweist auf die Praxis und nennt die Zahl der Leipziger Nichtverlängerungen vor dem Hintergrund der langjährigen Intendanz Lübbes „nicht außergewöhnlich“.

Bühnenverein und GDBA im Streit ums Nichtverlängerungsrecht

Claudia Schmitz, geschäftsführende Direktorin, schreibt: „Die Intendanz übernimmt die Verantwortung für das künstlerische Profil eines Hauses und dazu gehört die Möglichkeit, dieses Profil auch personell entwickeln zu können.“



Hinzu kommt ein Argument für Nachrückende: Das Verhältnis zwischen freien Stellen und Absolventen stehe schon heute in einem „krassen Missverhältnis“. Auch hier fällt einem wieder die DDR ein, die nur so viele Schauspieler ausbildete, wie sie unterbringen konnte. Ein Argument für die Planwirtschaft.



Die Leipziger Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke stimmt dem Bühnenverein zu. Aber: „Auch der Wunsch nach verlässlichen Arbeitsbedingungen und einer angemessenen sozialen Perspektive ist legitim und verdient Beachtung.“

Die GDBA hält dagegen. In der Rede der Leipziger Schauspieler heißt es: „Uns empören diese Zahlen – aber unser Tarifvertrag ermöglicht diese Kahlschläge.“



Gefordert wird eine Reform „mit besserem Schutz vor willkürlicher Entlassung“. GDBA-Präsident Raphael Westermeier schreibt auf Anfrage: „Quoten sind in unseren Augen keine Einschränkung der künstlerischen Gestaltungsfreiheit.“ Und weiter: „Nach unserer Vorstellung müssen die Gründe für eine Nichtverlängerung auf Tatsachen beruhen. Der Intendanzwechsel an sich kann und darf in unseren Augen kein künstlerischer Grund sein. Aus einem Intendanzwechsel kann sich ein künstlerischer Grund ergeben.“

In einzelnen Punkten gibt es Bewegung. Der Bühnenverein schlägt vor, dass vor der Anhörung bei einem Intendanzwechsel ein Arbeitskontakt stattgefunden haben muss, die GDBA verlangt eine intensive Auseinandersetzung mit den Künstlern, die bereits am Haus sind. Da kann man sicher noch aufeinander zugehen.

Oder bei den Abfindungen: Die GDBA fordert sie bei jeder Nichtverlängerung. Der Bühnenverein hat sie für Nichtverlängerungen aus künstlerischen Gründen vorgeschlagen.



Bleibt die Grundsatzfrage. Die GDBA stellt die Befristung selbst zwar nicht infrage, sagt Präsident Raphael Westermeier im Interview mit nachtkritik, will sie aber an strengere Kriterien binden: „Wir fordern eine Quote von 90 Prozent, die bleiben, und 10 Prozent, die wechseln.“ Verhandlungsspielraum räumt er ein, ein Drittel wäre ihm zu wenig. Bühnenvereinschefin Claudia Schmitz: „Wir halten eine Quotierung nicht für praktikabel. Dies gilt gerade für den Fall von Intendanzwechseln.“

Verhandlungen im Dezember, Kürzungen im Haushalt

Am 8. und 9. Dezember verhandeln Gewerkschaften und Bühnenverein weiter über das Nichtverlängerungsrecht. Der Bühnenverein spricht von guten und konstruktiven Gesprächen, die GDBA sagt, man liege in zentralen Punkten so weit auseinander, dass eine Einigung nicht in Sicht sei, und schließt weitere Aktionen nicht aus.



Aus der Ecke der Theaterfolkloristen stammt der Spruch: „Augen auf bei der Berufswahl!“ Ein starkes, oft aber aus dem Neid geborenes Argument, schließlich stehen Leute, die so sprechen, meistens selbst unter unbefristetem Angestelltenvertrag und rechnen ihr allgemeines Daseinsunglück als Kosten dagegen. Theaterkünstler hingegen sollten von Schaffensdrang und Liebe zum Beruf getrieben sein, vielleicht besonders in der Jugend, in der man sich über Rentenansprüche und Familienpläne noch weniger Gedanken macht.

Vielleicht kann ein Seitenblick auf die freie Szene oder ins Ausland einen einordnenden Trost spenden? Hier gibt es kaum Ansprüche, die über Werkverträge für jeweils eine Produktion hinausgehen. Schauspieler, die unter flexiblen Arbeitsverhältnissen leiden, sind also bald nicht mehr ganz so allein. Soziale Widrigkeiten, die sich für Arbeitgeber seit feudalen Zeiten bewährt haben, kommen in der neoliberalen Gegenwart wieder in Mode, das gilt auch für ganz normale Angestellte: So hat das Bundeskabinett soeben beschlossen, die sachgrundlose Befristung für Einstellungen bis 2030 von zwei auf vier Jahre auszuweiten.

Knappe Kassen und politischer Druck aufs Stadttheater

Der Streit fällt in eine Zeit knapper werdender Mittel. Der Bühnenverein verweist darauf, dass Theater unter großem finanziellem Druck stehen. In Leipzig sind die städtischen Häuser laut Strukturevaluation des Kulturdezernats am Limit ihres jeweiligen Einsparpotenzials, der Fehlbetrag aller Häuser liegt 2026 bei rund sieben Millionen Euro. Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke sagt, weitere Kürzungen würden „direkt das kulturelle Angebot und das künstlerische Personal treffen“. Eine neue Finanzierungsvereinbarung ab 2029 soll es nur geben, sofern die Haushaltslage es zulässt.

Kultur ist in den meisten Bundesländern eine freiwillige Aufgabe der Kommunen, mit Ausnahme Sachsens, das sie mit dem Kulturraumgesetz zur Pflichtaufgabe gemacht hat. Einen Anspruch auf eine bestimmte Förderung gibt es aber auch dort nicht. Politisch kommt hinzu, dass die AfD im September in Sachsen-Anhalt die absolute Mehrheit knapp verfehlte und in Mecklenburg-Vorpommern stärkste Kraft wurde.



In ihrem Wahlprogramm für Sachsen-Anhalt wirbt die auf dem Vormarsch befindliche Partei für eine „patriotische Kulturpolitik“ und fordert „Kein Staatsgeld für antideutsche Kunst und Kultur!“ In Sachsen wird erst 2029 wieder gewählt. Die Luft für das weltberühmte deutsche Stadttheatersystem wird dünner, wenn Kultur- und Verteilungskämpfe ineinandergreifen.

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