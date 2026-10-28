Amira Aly über Familien- und Momfluencer: „Diese Eltern sind alle auf Profit aus“

Kinder als Klickgaranten? Amira Aly rechnet mit Familien-Influencern ab, die ihren Nachwuchs im Netz zeigen. Für die Moderatorin ist das fahrlässig.

Der erste Zahn, der erste Geburtstag, der erste Wutanfall: Im Leben eines Kindes gibt es unzählige Momente, die sich potenziell als Content für die sozialen Medien eignen. Gerade sogenannte Momfluencer und Familien-Influencer lassen ihre Follower am Familienalltag teilhaben – mitunter von der ersten Minute an.



Doch was für die einen nach liebevoller Erinnerung aussieht, wirft für andere grundlegende Fragen nach Privatsphäre und Selbstbestimmung auf. Auch Amira Aly sieht die Entwicklung kritisch.

Amira Aly: „Da steigt in mir die Wut auf“

In der aktuellen Folge ihres Podcasts „Amira +1“ rechnet die österreichische Moderatorin mit Eltern ab, die ihren Kindern keine Grenzen setzen – oder sie gar für den eigenen Profit zur Schau stellen.



Im Gespräch mit der Social-Media-Expertin und Autorin Vivian Pein bezeichnet Aly soziale Medien als „Gift“ für die junge Generation. Ihre eigene Haltung ist eindeutig: „Ich werde alles dafür tun, sie (Anm. d. Red.: die eigenen Kinder) von Social Media fernzuhalten.“

Während Aly bereits die unbeschränkte Nutzung sozialer Medien durch Kinder kritisch sieht, wirft sie Familien- und Momfluencern vor, den Nachwuchs bewusst für ihre Inhalte einzusetzen. Das Argument, die eigenen Kinder gehörten nun einmal zum Alltag und dürften deshalb auch online gezeigt werden, lässt sie nicht gelten.



Schließlich gebe es genügend Beispiele für Influencerinnen, die ihre Partner jahrelang aus der Öffentlichkeit heraushielten, weil diese nicht vor der Kamera stehen wollten.

Besonders scharf kritisiert die Ex-Frau von Oliver Pocher Eltern, die unmittelbar nach der Geburt Fotos ihrer Babys aus dem Kreißsaal veröffentlichen. Solche Beiträge seien „lächerlich“.



Für besonders problematisch hält Aly es, wenn Eltern ihren Kindern sogar eigene Social-Media-Profile einrichten und in der Beschreibung darauf hinweisen, dass sie die Accounts selbst verwalten. „Da denke ich mir nur so: Wozu, verdammt noch mal? Da steigt in mir die Wut auf.“



Hinter solchen Auftritten vermutet die 34-Jährige vor allem finanzielle Interessen. „Es gibt keinen anderen Grund, ein 14-jähriges Mädchen auf Social Media zu irgendwelchen Liedern tanzen zu lassen oder irgendwelche Videos zu posten“, sagt sie.

Besonders verstörend findet Aly die Vorstellung, dass die Kinder später selbst nachlesen könnten, welche anzüglichen Kommentare Erwachsene unter ihren Bildern und Videos hinterlassen haben. Das sei einfach nur „widerlich“.



Ihre Forderung fällt entsprechend deutlich aus: „Es gibt keinen Mehrwert außer in finanzieller Hinsicht und das ist fahrlässig. Das sollte verboten werden.“



Ihre eigenen beiden Söhne möchte Aly so lange wie möglich von sozialen Medien fernhalten. Dass das angesichts des Einflusses von Freunden und Mitschülern schwierig werden könnte, ist ihr bewusst. „Davor habe ich wirklich Angst und ich glaube, das wird noch mal sehr, sehr schwierig.“

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