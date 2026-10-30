Wer das Art Zoo Museum in Amsterdam betritt, blickt direkt in das geöffnete Maul eines fast 3,7 Meter langen Krokodils. Das ausgestopfte Tier hängt über dem Eingang. Dahinter lauern ein Gepard, eine riesige japanische Seespinne und grotesk verzerrte Fischkörper, die an Monster aus einem Horrorfilm erinnern. Die merkwürdigste Entdeckung wartet aber hinter schwarzen Gitterstäben: Nicht die Tiere befinden sich in Käfigen, sondern die Besucher.



Das ungewöhnliche Konzept beschreiben die niederländischen Präparationskünstler Jaap Sinke und Ferry van Tongeren in einer aktuellen Reportage der Nachrichtenagentur Associated Press (AP). In ihrem Museum in einem Amsterdamer Grachtenhaus aus dem 17. Jahrhundert bewegen sich die Menschen durch vergitterte Räume. Hunderte konservierte Tiere und andere Naturpräparate sind außerhalb dieser Gitter arrangiert. Lebendig ist davon keines.

Krokodil an der Decke, bizarre Fische an der Wand

Mit gewöhnlichen Schaukästen eines Naturkundemuseums hat die Inszenierung wenig gemein. Ein Gepard sitzt in einer Nische, ein Kasuar scheint ihn zu beobachten. Über einer Tür breitet eine japanische Riesenkrabbe ihre rund 1,8 Meter langen Beine aus. Daneben ragen Knochen eines Mastodons fast bis zur Decke. In anderen Bereichen stehen Knochen und leuchtend präsentierte Tulpen in Apothekergläsern.



Besonders unheimlich ist die Wand mit den sogenannten Jenny Hanivers unter dem Krokodil. Dabei handelt es sich um präparierte Rochen, deren Körper zu furchterregenden Fantasiewesen verformt wurden. Bereits Seeleute des 16. Jahrhunderts sollen solche grotesken Gestalten hergestellt und als angebliche Seeungeheuer an Sammler verkauft haben. Die verzogenen Gesichter wirken, als würden sie den Besuchern hinter den Gittern nachblicken.



„Es war ein bisschen gruselig“, sagte der in Amsterdam lebende Slowake Tomáš Vaško nach seinem Rundgang der AP. Tatsächlich passt das Museum gut zum Halloween-Wochenende. Eigens für Halloween eingerichtet wurde es jedoch nicht.

Warum in diesem Museum die Menschen hinter Gittern stehen

Die schwarzen Metallgitter gehören zum Konzept des Künstlerduos. Während Menschen im klassischen Zoo Tiere aus sicherer Entfernung betrachten, werden die Rollen im Art Zoo vertauscht. Besucher bewegen sich freiwillig innerhalb der vergitterten Ausstellungsbereiche, die präparierten Tiere scheinen sich auf der anderen Seite frei entfalten zu können.



„Uns gefällt die Vorstellung, dass alle Menschen in einem Käfig sind und die Tiere frei“, sagte van Tongeren der AP. So werde das gesamte Gebäude zu einem einzigen Kunstwerk.

Zustimmung wird geprüft...

Dabei geht es den Künstlern nicht darum, Tiere möglichst naturgetreu in ihrer Umgebung zu zeigen. Sie geben den Präparaten bewusst ungewöhnliche Haltungen und arrangieren sie wie Figuren auf einer Bühne. Der Betrachter soll staunen, sich gelegentlich erschrecken und die Tierwelt aus einer anderen Perspektive wahrnehmen.

Woher kommen die ausgestopften Tiere?

Bei Hunderten konservierten Tieren stellt sich auch die Frage nach ihrer Herkunft. Nach Angaben der Betreiber wurde kein Tier eigens für das Museum getötet oder aus der Wildnis entnommen.



„Alle unsere Tiere stammen aus Zoos, in denen sie eines natürlichen Todes gestorben sind“, erklärte Sinke gegenüber AP. Die Künstler beschafften die meisten Präparate in Europa, um deren Herkunft besser nachvollziehen zu können. Zugleich räumte Sinke ein, dass die Dokumentation nicht immer einfach sei. Unabhängig überprüft sind diese Angaben für jedes einzelne Tier nicht.

Sinke und van Tongeren orientieren sich an den europäischen Wunderkammern des 16. und 17. Jahrhunderts. Wohlhabende Sammler präsentierten darin damals exotische Tiere, Knochen, Fossilien und andere Kuriositäten. International bekannt wurde das Duo, nachdem der britische Künstler Damien Hirst eine seiner Ausstellungen gekauft hatte, wie The Art Newspaper berichtete.



Die beiden zählen auch Charles Darwin zu ihren Inspirationsquellen. Eine Wand mit Büsten des Naturforschers erinnert an den Begründer der Evolutionstheorie. Eine Besonderheit des Gebäudes: Früher war dort das Bibelmuseum untergebracht.

Das Gruselmuseum zeigt auch Millionen Jahre alte Fossilien

Das Art Zoo Museum öffnete bereits im Juni 2025 an der Herengracht 368. Seit April 2026 ergänzt die Sonderausstellung „Relics“ die Tierpräparate um Fossilien, die zu Kunstwerken arrangiert wurden. Dazu gehören Überreste eines etwa 70 Millionen Jahre alten Mosasaurus, ein Triceratops-Schädel und eine 15 Meter lange Darstellung eines Basilosaurus, eines urzeitlichen Wals.



Die Ausstellung läuft nach Museumsangaben bis November. Das Haus ist regulär täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet für Erwachsene 17,50 Euro.

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