Amsterdam: Zehntausende Teilnehmer bei Demo gegen Vorgehen Israels im Gazastreifen

Zehntausende Menschen haben in Amsterdam gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen protestiert. Sie forderten eine stärkere Reaktion der niederländischen Regierung.

Zehntausende Menschen haben am Sonntag in Amsterdam gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen demonstriert. Viele Teilnehmer trugen rote Kleidung und hielten Schilder mit Aufschriften wie „Stoppt den Völkermord“ hoch, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Die Veranstalter sprachen demnach von rund 200.000 Teilnehmern der „Rote Linie“-Kundgebung.

Zu den Forderungen der Organisatoren gehörten laut AP strengere Handelssanktionen gegen Israel, eine offizielle Erklärung, dass Israels Vorgehen im Gazastreifen einem Völkermord gleichkomme, sowie die Einstellung aller Waffenverkäufe an Israel. Israel weist die Vorwürfe, im Zuge der Reaktion auf den Großangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 einen Völkermord zu begehen, dem Bericht zufolge entschieden zurück.

Angriffe trotz Waffenruhe

Bei dem Großangriff der Hamas auf Israel wurden rund 1200 Menschen getötet und 251 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt, wie AP berichtet. Bei der anschließenden israelischen Militäroffensive wurden Zehntausende Palästinenser getötet und große Teile des Gebiets zerstört. Trotz einer seit Oktober 2025 geltenden Waffenruhe greifen sich die Hamas und die israelische Armee laut AFP weiterhin im Gazastreifen an.



Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza seien seit Beginn der Waffenruhe mehr als 1550 Palästinenser getötet worden, berichtet AP. Dabei werde nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterschieden, das Ministerium gebe jedoch an, Frauen und Kinder machten etwa die Hälfte der Toten aus. Zugleich hat die Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland nach Angaben von AFP zugenommen.

Diplomatische Spannungen

Ende September verhängte die niederländische Regierung ein Einfuhrverbot für Produkte aus israelischen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten. Daraufhin entzog Israel niederländischen Diplomaten die Akkreditierung, wie AFP berichtete.

Ministerpräsident Rob Jetten hatte im Jahr 2025 vor seinem Amtsantritt an einer ähnlichen Demonstration teilgenommen. Eine mögliche Teilnahme an der Kundgebung am Sonntag bezeichnete er laut AFP als „unangemessen“. Bei einer Pressekonferenz am Freitag verteidigte er den Kurs seiner Regierung: Diese übe verstärkten politischen und diplomatischen Druck auf Israel aus, damit das Land seine Vereinbarungen zu Gaza einhalte. Zugleich werde auch der Druck auf die Hamas erhöht, sagte Jetten laut AP. (mit AFP)

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema