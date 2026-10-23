Amy Winehouse: Was die unveröffentlichten Demos von „Back to Black“ verraten

Es gibt Alben, die altern. Und solche, die mit jedem Jahr jünger zu werden scheinen. „Back to Black“ von Amy Winehouse gehört zur zweiten Kategorie. Als die britische Sängerin das Album am 27. Oktober 2006 veröffentlichte, war sie 23 Jahre alt. Ihre Stimme klang, als hätte sie bereits mehrere Leben hinter sich.



Zwanzig Jahre später erscheint das Album in einer Jubiläumsausgabe mit vier bislang unveröffentlichten Demos, seltenen B-Seiten und einem Konzertmitschnitt ihres legendären Paradiso-Konzerts in Amsterdam. Und noch immer klingt es, als hätte jemand die Liebe gerade erst erfunden, um sie anschließend möglichst grausam wieder abzuschaffen.



Dabei ist „Back to Black“ im Grunde ein altmodisches Album: Elf Songs über Begehren, Untreue, Alkohol, Selbstzerstörung und die Unfähigkeit, einen Menschen loszulassen. Musikalisch bediente sich Winehouse beim Soul der Sechzigerjahre, bei Motown, Doo-Wop, Jazz und Rhythm and Blues. Gemeinsam mit den Produzenten Mark Ronson und Salaam Remi verwandelte sie diese Versatzstücke in einen Sound, der zugleich nostalgisch und vollkommen gegenwärtig wirkte.

Als Liebeskummer noch keine Legende war

Das Entscheidende aber war ihre Stimme. Dieses tiefe, rauchige Organ, das sich mal lässig hinter den Rhythmus fallen ließ, mal eine Silbe so lange dehnte, bis aus Trotz Verzweiflung wurde. Winehouse sang nicht einfach über Liebeskummer. Sie machte hörbar, wie sich jemand gegen die eigene Verletzlichkeit wehrt und dabei regelmäßig verliert.

Zustimmung wird geprüft...

Schon „Rehab“, der Eröffnungssong, ist ein Meisterstück dieser Widersprüchlichkeit. Ein trotziges Nein zur Entzugsklinik, verpackt in einen unwiderstehlich tanzbaren Popsong. Was damals wie eine freche Provokation klang, lässt sich heute kaum noch ohne das Wissen um Winehouses Tod im Juli 2011 hören. Die Biografie hat sich nachträglich über die Songs gelegt wie ein schwarzer Schleier.



Die Jubiläumsausgabe eröffnet nun die Möglichkeit, hinter diesen Schleier zu schauen. Besonders interessant sind die vier bislang unveröffentlichten Original-Demos: „I'm No Good“, die frühe Fassung von „You Know I'm No Good“, „Fuckery“, aus dem später „Me & Mr Jones“ wurde, sowie „Back to Black“ und „Love Is a Losing Game“. Hinzu kommen „I've Been Drinkin'“, eine alternative Version von „Just Friends“, und das Demo „Tears Dry“, aus dem „Tears Dry on Their Own“ hervorging.



Schon die ursprünglichen Titel sind aufschlussreich. Aus dem knappen „Fuckery“ wurde das deutlich elegantere „Me & Mr Jones“. Und „I'm No Good“ erhielt mit „You Know I'm No Good“ eine zusätzliche Ebene: Aus dem Selbsturteil wird eine direkte Ansprache, beinahe eine Herausforderung.



Die Aufnahmen versprechen Einblicke in die Entstehung eines Albums, dessen musikalische Geschlossenheit heute selbstverständlich erscheint. Denn Winehouse war keine Sängerin, die ihre Gefühle einfach ungefiltert ins Mikrofon schüttete. Sie war eine präzise Songwriterin, die wusste, wie man Schmerz rhythmisiert, Pointen setzt und eine persönliche Niederlage in drei Minuten Popgeschichte verwandelt.



Mark Ronson erinnert sich in den neuen Begleittexten daran, wie erstaunlich es sei, dass sechs Songs, entstanden in einem Rausch wütender musikalischer Verliebtheit, zwanzig Jahre später noch so vielen Menschen so viel bedeuteten. Salaam Remi beschreibt Winehouse als eine Künstlerin, die es nur einmal gegeben habe.

Amy Winehouse auf dem Weg zum Weltruhm

Das zweite große Fundstück der Jubiläumsausgabe ist ein Konzertmitschnitt aus dem Amsterdamer Paradiso vom 8. Februar 2007. Winehouse stand damals an der Schwelle zum internationalen Superstar. Der Auftritt versammelt neben den Songs von „Back to Black“ auch ältere Stücke wie „Fuck Me Pumps“ und „I Heard Love Is Blind“, dazu ihre Version von „Valerie“.



Solche Konzertdokumente sind für das Verständnis ihrer Kunst von besonderem Wert. Winehouse war keine Sängerin, deren Größe sich allein aus makelloser Technik erklärte. Sie lebte von Phrasierung, Timing, ihrer Nähe zum Jazz und jener eigentümlichen Mischung aus Selbstbewusstsein und Selbstzweifel, die ihre Musik so unverwechselbar machte.



Und doch stellt sich bei dieser Wiederveröffentlichung eine unbequeme Frage: Wie oft lässt sich das Werk einer früh verstorbenen Künstlerin noch neu verpacken? Transparentes Vinyl, marmorierte Sonderpressungen, eine Zoetrope-Schallplatte mit bewegten Bildern der Sängerin – die Musikindustrie hat längst gelernt, auch aus dem Gedenken ein Sammlerobjekt zu machen.



Das schmälert die Bedeutung der fantastischen Aufnahmen nicht. Aber es erinnert daran, dass Winehouse zu Lebzeiten unter einer Öffentlichkeit litt, die sich mindestens ebenso sehr für ihren Absturz interessierte wie für ihre Musik.



Vielleicht liegt die eigentliche Qualität dieser Jubiläumsausgabe deshalb darin, dass sie den Blick wieder auf die Musikerin richtet. Nicht auf die Frau mit der Beehive-Frisur, nicht auf die Schlagzeilen, nicht auf das Mitglied des sogenannten Club 27. Sondern auf eine junge Künstlerin, die mit gerade einmal 23 Jahren ein Album veröffentlichte, dessen emotionale Wahrhaftigkeit bis heute kaum etwas von ihrer Wucht verloren hat.

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