An diesem Sonntag wird die Uhr umgestellt – doch in diesen Urlaubsländern bleibt sie einfach stehen

Zeitumstellung 2026: Welche Länder die Uhr nicht mehr umstellen und wie sich am 25. Oktober die Zeitverschiebung zu Türkei, Ägypten und USA ändert.

Der Uhrturm in der Altstadt von Antalya. In der Türkei wird die Uhr seit 2016 nicht mehr umgestellt, ab Sonntag ist das Urlaubsland Deutschland deshalb zwei Stunden voraus.

In der Nacht zum Sonntag springt die Uhr in Deutschland von 3 auf 2 Uhr zurück. Eine Stunde mehr Schlaf, zumindest für alle ohne Kleinkind und Hund.



Wer gerade am Strand von Antalya liegt, merkt davon nichts. Die Türkei stellt seit zehn Jahren nicht mehr um. Ab Sonntag ist der Urlaubsort der Heimat deshalb zwei Stunden voraus statt einer.



Die Türkei ist damit keine Ausnahme. Immer mehr Länder haben die Zeitumstellung abgeschafft, während die EU seit Jahren über das Ende streitet.

Diese Länder haben die Zeitumstellung abgeschafft

In Europa und an seinen Rändern stellen inzwischen einige Länder nicht mehr um: Island: keine Umstellung seit 1968

keine Umstellung seit 1968 Russland: 2011 dauerhafte Sommerzeit, seit 2014 dauerhafte Normalzeit

2011 dauerhafte Sommerzeit, seit 2014 dauerhafte Normalzeit Belarus: seit 2011

seit 2011 Georgien: seit 2005

seit 2005 Türkei: seit 2016 dauerhaft auf Sommerzeit

Außerhalb Europas ging es zuletzt Schlag auf Schlag. Brasilien stieg 2019 aus, Mexiko, Iran und Jordanien folgten 2022. Paraguay machte seine Sommerzeit im Herbst 2024 zur Dauerlösung.



China, Japan und Indien kennen das Uhrendrehen ohnehin nicht. Milliarden Menschen kommen also gut ohne aus.

Ägypten stellt erst am Donnerstag um

Ein Sonderfall ist Ägypten. Das Land schaffte die Sommerzeit 2011 ab, führte sie 2014 wieder ein, kippte sie 2015 und holte sie 2023 zurück, um Strom zu sparen.



Umgestellt wird dort am letzten Donnerstag im Oktober, in diesem Jahr am 29. Oktober. Von Sonntag bis Donnerstag ist Kairo deshalb zwei Stunden voraus, erst ab Freitag ist es wieder eine.



Wer in dieser Woche am Roten Meer einen Ausflug oder Transfer bucht, prüft die Abholzeit besser zweimal.

Zeitverschiebung ab Sonntag: So ändert sich der Abstand im Urlaub

Weil Deutschland zurückstellt, ändert sich der Abstand zu allen Ländern, die nicht mitziehen.

Die beliebtesten Reiseziele im Überblick: Türkei: zwei Stunden voraus (bisher eine)

zwei Stunden voraus (bisher eine) Ägypten: bis 29. Oktober zwei Stunden voraus, danach eine

bis 29. Oktober zwei Stunden voraus, danach eine Dubai: drei Stunden voraus (bisher zwei)

drei Stunden voraus (bisher zwei) Thailand: sechs Stunden voraus (bisher fünf)

sechs Stunden voraus (bisher fünf) Marokko: keine Zeitverschiebung mehr (bisher eine Stunde zurück)

keine Zeitverschiebung mehr (bisher eine Stunde zurück) Kanaren, Mallorca, Griechenland: keine Änderung, dort wird mitgestellt

Marokko gilt offiziell als umstellungsfrei. Nur im Fastenmonat Ramadan wechselt das Land jedes Jahr auf eine andere Zeit.

Flüge und Nachtzüge: Was in der Umstellungsnacht gilt

Auf Flugtickets steht immer die Ortszeit am Abflug- und Zielort. Die Umstellung ändert daran nichts, die Airlines haben sie längst eingerechnet.



Kurios wird es bei Nachtzügen. Damit sie nicht zu früh ankommen, halten sie in der Umstellungsnacht unterwegs eine Stunde lang an einem Bahnhof. Wer im Nachtzug sitzt, gewinnt also eine Stunde Stillstand.

Eine Woche Chaos mit den USA

Auch die USA stellen um, aber erst am 1. November. Eine Woche lang liegt New York deshalb nur fünf Stunden hinter Berlin, nicht sechs.



Wer in dieser Zeit ein Telefonat mit Kollegen oder Verwandten in Amerika verabredet, landet schnell eine Stunde daneben.



Nicht mehr mitmachen wird British Columbia. Die kanadische Provinz hat die Umstellung im März abgeschafft. Wie Premier David Eby das mit Daft Punk gefeiert hat, steht in unserem Text über die Provinz, in der die Uhr stehen bleibt.

Kurios: die Ukraine

Fast hätte auch die Ukraine auf der Liste gestanden. Das Parlament stimmte 2024 für das Ende der Zeitumstellung, Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Gesetz bis heute nicht unterschrieben. Also stellt auch Kiew am Sonntag zurück.

Wann wird die Zeitumstellung in Deutschland abgeschafft?

Vorerst gar nicht. Die EU wollte das Uhrendrehen schon 2019 beenden, die Mitgliedstaaten konnten sich aber nie einigen, ob dauerhaft Sommer- oder Normalzeit gelten soll.



Die nächste Umstellung kommt am 28. März 2027. Termine und Eselsbrücken finden Sie in unserem Überblick zur Zeitumstellung 2026. Was Sie vor Sonntag noch erledigen sollten, steht hier.

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