An diesem Sonntag wird die Zeit umgestellt – so früh wie erst 2037 wieder

Zeitumstellung 2026: Am Sonntag, 25. Oktober, wird die Uhr von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt – der früheste Termin bis 2037. Alle Infos zur Winterzeit.

In der Nacht zum Sonntag springt die Uhr um 3 Uhr zurück auf 2 Uhr. So früh beginnt die Winterzeit erst 2037 wieder. (Symbolbild)

Wer die Zeitumstellung erst für nächstes Wochenende im Kalender hat, liegt falsch. Die Sommerzeit endet schon in der Nacht zu diesem Sonntag.



Um 3 Uhr springt die Uhr zurück auf 2 Uhr. Die Nacht vom 24. auf den 25. Oktober hat damit 25 Stunden.



Früher kann die Winterzeit nach den geltenden Regeln nicht beginnen. Und so bald kommt dieser Termin nicht wieder.

Warum die Zeitumstellung 2026 so früh kommt

Die Sommerzeit endet in der EU immer am letzten Sonntag im Oktober. Dieser Sonntag liegt zwangsläufig zwischen dem 25. und dem 31. Oktober.



In diesem Jahr ist der 31. Oktober ein Samstag. Damit rutscht der letzte Sonntag auf den 25. – den frühestmöglichen Termin für die Zeitumstellung.



2025 wurde die Uhr am 26. Oktober zurückgestellt, 2021 sogar erst am 31. Oktober. So früh wie jetzt lag die Umstellung zuletzt 2020.

Nächster frühester Termin erst 2037

2027 springt das Datum ans andere Ende, auf den 31. Oktober. Einen 25. Oktober als Umstellungstag gibt es erst 2037 wieder.



Ob es dann überhaupt noch eine Zeitumstellung gibt, ist offen. Die EU streitet seit 2018 darüber.

Uhr vor oder zurück? Der Merksatz

Im Herbst geht die Uhr zurück. Die bekannteste Eselsbrücke sind die Gartenmöbel: Im Frühjahr stellt man sie vor das Haus, im Herbst zurück in den Schuppen.



Für Sie heißt das am Sonntag eine Stunde mehr Schlaf. Weitere Merkhilfen finden Sie in unserem Überblick „Uhr vor oder zurück?“.

Diese Uhren stellen sich nicht von allein um

Handy und Laptop springen in der Nacht automatisch auf die Winterzeit. Die Uhr im Auto oft nicht.



Auch Backofen, Mikrowelle und ältere Wecker zeigen am Sonntagmorgen noch die Sommerzeit. Wer früh einen Termin hat, verlässt sich besser auf das Smartphone.



Was Sie vor der Winterzeit noch erledigen sollten, haben wir gesondert zusammengestellt.

Sonnenuntergang in Berlin um 16.50 Uhr

Die geschenkte Stunde fehlt am Nachmittag. Am Sonntag geht die Sonne in Berlin um 16.50 Uhr unter, in Görlitz schon um 16.46 Uhr.



Wer am Montag nach Brandenburg pendelt, fährt plötzlich in der Dämmerung nach Hause. ADAC und Deutscher Jagdverband warnen nach jeder Herbstumstellung vor mehr Wildunfällen, weil der Berufsverkehr dann in die Zeit fällt, in der Rehe und Wildschweine unterwegs sind.



Bei Reisen in die Türkei ändert sich ebenfalls etwas. Das Land stellt die Uhr nicht mehr um und liegt ab Sonntag zwei Stunden vor Deutschland statt einer.

Wird die Zeitumstellung abgeschafft?

Vorerst nicht. Das Europäische Parlament stimmte schon im März 2019 für ein Ende der Umstellung, die EU-Staaten haben sich bis heute nicht geeinigt.



Der Knackpunkt ist die Frage, welche Zeit danach gelten soll. Entscheidet jedes Land selbst, droht ein Flickenteppich aus Zeitzonen mitten in Europa.



Im Februar 2026 hat die EU-Kommission eine neue Studie zu den Folgen in Auftrag gegeben, Ergebnisse sollen bis Ende des Jahres vorliegen. Einen Zeitplan für einen Beschluss gibt es nicht.

Wann ist die nächste Zeitumstellung?

Am Sonntag, 28. März 2027. Dann wird die Uhr um 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt, und die Stunde, die wir jetzt geschenkt bekommen, ist wieder weg.

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