Im September stellte Anatolij Sharij die offizielle deutsche Darstellung des Leipziger Drohnenvorfalls infrage. Der ukrainische Blogger stützte sich auf X auf einen angeblichen Mitarbeiter des Flughafens Leipzig/Halle, der weder Sprengstoff noch Zünder an der Drohne gesehen haben will – die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung und die Berliner Zeitung berichteten. Nun steht Sharij selbst im Fokus von Ermittlern. Nicht in Kiew, sondern in Spanien, wo er seit Jahren lebt.