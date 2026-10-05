Im September stellte Anatolij Sharij die offizielle deutsche Darstellung des Leipziger Drohnenvorfalls infrage. Der ukrainische Blogger stützte sich auf X auf einen angeblichen Mitarbeiter des Flughafens Leipzig/Halle, der weder Sprengstoff noch Zünder an der Drohne gesehen haben will – die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung und die Berliner Zeitung berichteten. Nun steht Sharij selbst im Fokus von Ermittlern. Nicht in Kiew, sondern in Spanien, wo er seit Jahren lebt.
Ukraine
Zweifel an Leipziger Drohnenstory: Spanien ermittelt nun auf Selenskyjs Wunsch gegen Blogger Sharij
Spanien ermittelt auf Kiews Ersuchen gegen Blogger Anatolij Sharij, unter anderem wegen Geldwäsche und Russland-Verdachts. Seine Frau spricht exklusiv mit uns.
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Spezialkräfte der Bundespolizei im Einsatz auf dem Rollfeld am Flughafen Leipzig am 5. August 2026.
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