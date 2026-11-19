Wenn András Schäfer blutet, spielt er weiter. Platzwunde am Kopf, Verband drum, und schon geht der kleine Ungar in den nächsten Zweikampf. So kennen sie ihn beim 1. FC Union Berlin, und so kennen sie ihn in der ungarischen Nationalmannschaft.



Dort bestritt er beim 2:0 in Georgien sein 50. Länderspiel. Drei Tage später, am Dienstagabend, sicherte Ungarn mit einem Remis gegen Nordirland Platz zwei in seiner Nations-League-Gruppe, und Schäfer gehörte zu den auffälligsten Spielern. Genau diesen Schäfer braucht Union jetzt auch in der Bundesliga.

Ungarn in der Nations League: Platz zwei mit nur drei Gegentoren

Die Bilanz der Ungarn in der Liga-B-Gruppe 2 kann sich sehen lassen. In sechs Spielen kassierte die Mannschaft nur drei Gegentore und landete am Ende knapp hinter Nordirland auf Rang zwei. Damit lebt die Hoffnung auf den Aufstieg in die Liga A weiter, die Playoffs stehen im März an.



Schäfer hatte an dieser Stabilität großen Anteil. Im zentralen Mittelfeld lief er wieder einmal die Räume zu, gewann die Zweikämpfe und trieb das Spiel an. In der ersten Länderspielpause der Saison durfte er sogar die Kapitänsbinde tragen.



Entsprechend kämpferisch gibt er sich nun. „Unsere Chance besteht weiterhin, im März müssen wir sie nutzen“, schrieb Schäfer am Mittwoch auf Ungarisch bei Instagram und bedankte sich bei den Fans für die Unterstützung im gesamten Jahr. Bis dahin ist er wieder beim 1. FC Union Berlin gefragt.

Fehlstart mit Union: Das 0:7 beim FC Bayern als Tiefpunkt

In Köpenick lief die Saison für ihn dagegen lange schlecht. Die Eisernen erwischte einen Fehlstart, holte aus den ersten Spielen nur einen Punkt und hatte dabei 4:17 Tore. Das 0:7 beim FC Bayern München schickte die Mannschaft schließlich in die erste Länderspielpause.



Schäfer war in dieser Phase keine Ausnahme. Auch er fand nicht in die Saison und zeigte keine guten Leistungen.

Nach der Länderspielpause: Schäfer gegen Elversberg Unions Antreiber

Danach kam er wie ausgewechselt zurück, obwohl er mit Ungarn vier Spiele in zehn Tagen absolviert hatte. Beim 1:0 gegen Elversberg, dem ersten Saisonsieg und dem ersten Spiel ohne Gegentor, war Schäfer Unions Antreiber. Er schoss dreimal aufs Tor, darunter ein wuchtiger Freistoß, den Elversbergs Torhüter Nicolas Kristof nur mit Mühe abwehrte. Kein Unioner lief mehr als er: 12,18 Kilometer.



Trainer Mauro Lustrinelli lobte ihn auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Schäfer sei sehr präsent gewesen und gerade bei den zweiten Bällen im Zentrum sehr stark. Noch bemerkenswerter war eine andere Beobachtung des Schweizers: Die Länderspiele hätten Schäfer nicht ausgelaugt, sondern stärker gemacht. Seine Kondition habe sich in diesen zehn Tagen unglaublich gesteigert. „Er ist mit einer ganz anderen Energie zurückgekommen“, sagte Lustrinelli.

Lustrinellis Antreiber auch gegen Dortmund

Auch beim 0:0 gegen Borussia Dortmund gehörte Schäfer zu den besten Unionern. Vor allem ging er nun auch verbal voran. Gerade dieser Punkt ist neu, denn Schäfer ist keiner, der sich in den Vordergrund drängt. In Lustrinellis Team hat er aber eine Rolle übernommen, die über das eigene Spiel hinausgeht. Er dirigiert, er treibt an, er fordert ein.



Allerdings hielt das Hoch nicht lange. In den Wochen danach fiel auch Schäfer wieder ab, so wie die gesamte Mannschaft. Die Energie aus der Länderspielpause verpuffte.

Union Berlin braucht Schäfer im Ungarn-Modus

Genau darin liegt die Aufgabe für die kommenden Wochen. Schäfer befindet sich in seiner sechsten Saison in Köpenick, und er ist gefühlt so lange am Stück fit wie selten zuvor. Seine kompromisslose Art passt zu Union wie kaum eine andere.



Was Lustrinelli jetzt braucht, ist Konstanz. In Ungarn gelingt Schäfer das, weil seine Rolle klar ist und er Verantwortung bekommt. Den Effekt der Nationalmannschaft hat der Trainer im Oktober selbst beschrieben. Wenn Schäfer diesen Modus diesmal länger als zwei Spiele mit nach Köpenick nimmt, hat Union im Mittelfeld wieder einen Anführer. Und den braucht die Mannschaft nach diesem Saisonstart dringender als alles andere.

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