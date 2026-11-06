Sie zieht sich nach dem Tagesplan an, er nach Stimmung: Elisabeth und Willy Andraschko über Wiener Einrichtung, Kippenberger und einen Fehlkauf in Madrid.

Wer in Berlin nach einem guten Essen noch einen Espresso bestellt, bekommt mit einiger Wahrscheinlichkeit Kaffee aus Tempelhof serviert. Das Rutz bezieht seine Bohnen seit 2010 von Elisabeth und Willy Andraschko, und auch die Paris Bar und das Grill Royal gehören seit Jahren zu ihren Kunden.



Ihre Geschichte geht aber zurück ins Jahr 1979, als Willy Andraschko in ein Wiener Kaffeehaus in Berlin einstieg. Das Café Einstein wurde zum Treffpunkt für Schriftsteller, Musiker und Künstler. Mit dem Rösten fingen die beiden schließlich in den Neunzigern an, weil ihnen kein Kaffee, den man kaufen konnte, gut genug war.

Sie besuchten Röstereien in Italien, fuhren zu Kongressen in die USA und gründeten 2006 ihre eigene Manufaktur. Viel unterwegs sind die beiden bis heute. Den Rohkaffee suchen sie selbst auf den Kaffeeplantagen aus, und wenn sie nicht gerade in einem Anbauland sind, reisen sie am liebsten durch Italien, Frankreich oder Spanien.



In unseren Geschmacksfragen taucht auch die Paris Bar noch einmal auf. Willy Andraschkos Stilvorbild ist nämlich Michel Würthle, der die Bar über Jahrzehnte geprägt hat. Er erzählt außerdem, warum er die Bilder von Martin Kippenberger mit anderen Augen sieht als die meisten. Und Elisabeth Andraschko-Graf verrät, warum ein Buch über den Tisch bei ihr so lange nachgewirkt hat.

Die Andraschko Kaffeemanufaktur röstet in Berlin-Tempelhof. Auf mehr als 1500 Quadratmetern entstehen dort jeden Monat rund 20 Tonnen Kaffee. © Stefan Fesseler

Wo kaufen Sie am liebsten ein?



Elisabeth und Willy Andraschko: Lebensmittel kaufen wir gerne dort, wo Qualität und Atmosphäre zusammenkommen: auf dem Wochenmarkt am Karl-August-Platz, im Frischeparadies und bei Zeit für Brot.



Kleidung finden wir am liebsten auf Reisen. Dann trägt ein Stück immer auch die Erinnerung an den Ort in sich, an dem wir es entdeckt haben. Auch bei Möbeln zieht es uns zu Vintage – in Wien etwa in die Glasfabrik. Wir mögen Dinge mit Charakter und Geschichte lieber als solche, die gerade überall zu sehen sind.

Peter van Heesen Zu den Personen Willy Andraschko kam Ende der 70er-Jahre aus Wien nach West-Berlin. In den 90er-Jahren begann er mit Elisabeth Andraschko-Graf, selbst Kaffee zu rösten. Am 20. Juni 2006 gründeten die beiden die Andraschko Kaffeemanufaktur. Seit 2013 röstet das Familienunternehmen in Berlin-Tempelhof rund 20 Tonnen im Monat, unter anderem für Rutz, Paris Bar und Grill Royal.

Wie würden Sie Ihren Einrichtungsstil beschreiben und wo halten Sie sich zu Hause am liebsten auf?



„Mixed wienerisch“ trifft es wahrscheinlich am besten. Nicht puristisch, nicht streng nach einem Konzept und auch nicht aus einem Guss – sondern persönlich, selbstverständlich und mit einer gewissen Wiener Note.



Wir mögen Räume, die nicht aussehen, als seien sie an einem einzigen Tag eingerichtet worden. Am liebsten halten wir uns im Salon auf. Im Sommer verlagert sich das Leben auf den Balkon – dann ist das unser schönster Platz.

Welches Buch hat Sie in letzter Zeit bewegt?



Willy Andraschko: „Der Liebhaber ohne festen Wohnsitz“ von Fruttero und Lucentini. Ein sehr atmosphärisches Buch mit Eleganz, feiner Beobachtung und einer gewissen Leichtigkeit. Es ist unterhaltsam, ohne beliebig zu sein – diese Mischung hat mir gefallen.



Elisabeth Andraschko: Bei mir war es „Am Tisch“ von Susanne Kippenberger. Der Tisch ist schließlich weit mehr als ein Möbelstück. Hier kommen Menschen zusammen, hier wird gegessen, gesprochen, diskutiert und gefeiert. Das Buch hat bei mir deshalb auf vielen Ebenen nachgewirkt.

Susanne Kippenberger: Am Tisch © Berlin Verlag Taschenbuch

Welches Buch haben Sie zuletzt angefangen und wieder weggelegt?



Elisabeth Andraschko: „Dunkelblum“ von Eva Menasse. Es war vermutlich nicht das falsche Buch, sondern einfach nicht der richtige Moment. Manche Bücher verlangen eine bestimmte Aufmerksamkeit und Stimmung. Wenn beides gerade fehlt, ist es besser, sie noch einmal beiseitezulegen.



Willy Andraschko: Bei mir war es „Auf See“ von Guy de Maupassant.

Was liegt ganz oben auf Ihrem Zu-lesen-Stapel?



Willy Andraschko: „Hotel Celentano“ von Eric Pfeil. Darauf freue ich mich besonders. Italien, Musik, Menschen, Orte und Alltagsbeobachtungen – das passt sehr gut zu meinen Interessen und zu meiner ohnehin großen Freude an der italienischen Sprache.



Elisabeth Andraschko: Bei mir ist es „Forelle blau und schwarze Trüffeln“ von Joseph Wechsberg. Schon der Titel ist sehr verführerisch. Mich interessieren Bücher, in denen Genuss nicht nur als Konsum, sondern als Teil von Kultur, Reisen und Begegnungen erscheint.

Eric Pfeil: Hotel Celentano- Sommerreise durch ein anderes Italien © kiwi-verlag

Welcher Film oder welche Serie hat Sie am meisten beeindruckt – und warum?



Elisabeth Andraschko: „Jenseits von Afrika“ – einfach unerreicht. Afrika, die große Liebesgeschichte, die beiden Schauspieler, die Ausstattung und diese wunderbaren Flugszenen: Der Film besitzt eine Schönheit und Emotionalität, der ich mich bis heute nicht entziehen kann. Wir haben außerdem den Originalschauplatz besucht. Dadurch ist der Film für mich noch einmal mit einer ganz eigenen Erinnerung verbunden.



Willy Andraschko: Bernardo Bertoluccis „1900“. Mich beeindruckt diese norditalienische Opulenz, verbunden mit einer großartigen Besetzung. Der Film nimmt sich Zeit, entwickelt eine ganze Welt und scheut weder große Bilder noch große Gefühle.

Wer ist Ihr Stilvorbild?



Willy Andraschko: Michel Würthle. Er hatte einen vollkommen eigenen Stil, der nie angestrengt wirkte. Für mich ist das eine besondere Form von Eleganz: unverwechselbar zu sein und dabei ganz selbstverständlich man selbst zu bleiben.

Willy Andraschkos Stilvorbild: der 2023 verstorbene, aber unvergessene Künstler, Kunstsammler und Restauranteur Michel Würthle. © IMAGO/Jannis Chavakis

Elisabeth Andraschkos Stilvorbild: Jacqueline Kennedy in Ravello, Italien 1962 © IMAGO

Elisabeth Andraschko: Jacqueline Kennedy. Ihre Eleganz war klar, diszipliniert und weiblich, aber niemals überladen. Diese Mischung aus Haltung, Zeitlosigkeit und einem sicheren Gespür für Proportionen fasziniert mich bis heute.

Wonach gehen Sie beim Ankleiden morgens: Routine, Stimmung oder Plan? Wie entscheiden Sie, was Sie kombinieren?



Elisabeth Andraschko: Zunächst nach der Temperatur und nach dem Tagesplan. Ein Arbeitstag in der Rösterei verlangt etwas anderes als Termine in der Stadt oder eine Verabredung am Abend. Praktisch zu sein, ist für mich allerdings kein Grund, beliebig auszusehen. Beides muss zusammenpassen.



Willy Andraschko: Bei mir entscheidet eher die Stimmung. Meistens gibt es ein Stück, das ich an diesem Morgen tragen möchte, und daraus ergibt sich der Rest.

Sie sind bei Freunden eingeladen. Was bringen Sie als besonderes Gastgeschenk mit?



Elisabeth und Willy Andraschko: Kaffee oder Tee von Andraschko – gut ausgewählt und passend zu den Gastgebern. Ein Gastgeschenk sollte nicht einfach nur herumstehen, sondern einen schönen Moment schaffen. Eine besondere Packung Kaffee erinnert vielleicht am nächsten Morgen noch einmal an den gemeinsamen Abend.

Ein bisschen Eigenwerbung darf sein: Wenn Elisabeth und Willy Andraschko eingeladen sind, bringen sie meist Kaffee oder Tee aus der eigenen Manufaktur mit. Welche Sorte es wird, hängt von den Gastgebern ab. © Andraschko

Was steht auf Ihrem eigenen Wunschzettel ganz oben?



Elisabeth Andraschko: Eine Rundreise durch Japan. Ein Land, das ich schon lange gerne intensiv kennenlernen würde. Dafür müsste man sich ausreichend Zeit nehmen und wirklich reisen – nicht nur möglichst viele Stationen abhaken.

Willy Andraschko: Eine langsame Reise durch Friaul und Julisch Venetien in einem warmen Monat. Die Betonung liegt dabei auf langsam: nicht täglich weiterfahren, sondern bleiben, schauen und eine Region wirklich kennenlernen.

Ganz oben auf ihren Wunschzetteln stehen zwei Reisen: Elisabeth Andraschko-Graf will Japan kennenlernen, Willy Andraschko das Friaul. © Peter van Heesen

Was war Ihr letzter Fehlkauf?



Willy Andraschko: Eine Hose in Madrid.



Elisabeth Andraschko: Eine Bratpfanne.

Welche Ausstellung haben Sie zuletzt gesehen?



Elisabeth und Willy Andraschko: Zuletzt haben wir Brâncuși gesehen. Seine Arbeiten sind stark reduziert und wirken dennoch vollkommen präsent. Diese Klarheit und Konzentration haben uns beeindruckt.

Die letzte Ausstellung der Andraschkos: Brâncuși, Neue Nationalgalerie 2026 © Foto: David von Becker

Welcher Künstler fasziniert Sie derzeit oder immer wieder?



Elisabeth Andraschko: Mich faszinieren Leiko Ikemura und Egon Schiele. Zwei sehr unterschiedliche künstlerische Positionen, beide mit einer unverwechselbaren und intensiven Bildsprache.



Willy Andraschko: Bei mir sind es Martin Kippenberger und Oskar Kokoschka. Mit Kippenberger verbindet mich eine persönliche Beziehung aus seinen frühen Berliner Jahren. Dadurch betrachte ich sein Werk noch einmal aus einer anderen, unmittelbaren Perspektive. Kokoschka fasziniert mich durch die Kraft und Eigenständigkeit seiner Malerei.

Was hören Sie in der U-Bahn oder im Auto? Podcast oder Musik – und was genau?



Willy Andraschko: Italienische Sprachpodcasts und Eric Pfeils „Azzurro“-Playlist. Die Podcasts halten mein Italienisch in Bewegung, und die Musik sorgt schon nach wenigen Takten für die passende Stimmung.



Elisabeth Andraschko: Morgens höre ich gerne klassische Musik, am Abend Jazz. Eric Pfeils „Azzurro“-Playlist mögen wir beide.

Haben Sie eine Lieblings-App? Welche und weshalb?



Elisabeth Andraschko: Instagram. Gut ausgewählt ist es für mich eine wunderbare Quelle für Inspiration und Informationen zu ganz unterschiedlichen Themen. Entscheidend ist natürlich, wem und was man folgt.

Willy Andraschko: Die App von Der Standard. Ich schätze den guten Journalismus und das Wiengefühl, das sie gleich mitliefert. So bleibt man mit dem besonderen Ton der Stadt verbunden, auch wenn man gerade in Berlin ist.

Was darf in Ihrer Beauty-Routine oder in Ihrem Kosmetiketui nicht fehlen?



Willy Andraschko: Eine Zahnbürste. Mehr Routine brauche ich im Zweifelsfall nicht. Man kann die Dinge schließlich auch unnötig kompliziert machen.



Elisabeth Andraschko: Weleda Skin Food. Unkompliziert, zuverlässig und deshalb immer dabei. Ich schätze Produkte, die sich über lange Zeit bewährt haben und nicht jede Saison neu erklärt werden müssen.

Organic Skin Care, Hagfors, Sweden November 24, 2019. Weleda Skin Food organic skin care produkt. © Copyright: xDreamstimexSarianne5

Für ihre Arbeit reisen die beiden regelmäßig in Anbauländer, hier sind sie auf der Finca San Sebastián in Antigua, Guatemala. Von dort kommt auch der Kaffee für ihre Jubiläumsedition. © Andraschko

Welche Reise war Ihre schönste, und warum? Berge oder Meer? Hotel, Ferienwohnung oder Camping?



Elisabeth und Willy Andraschko: Wir waren und sind sehr viel auf Reisen. Deshalb könnten wir keine einzelne Reise zur schönsten erklären – jede war auf ihre Weise besonders und unvergesslich.



Durch unser Unternehmen sind wir regelmäßig in kaffeeproduzierenden Ländern unterwegs. Diese Reisen sind immer wahnsinnig spannend, weil sie unmittelbar mit unserer Arbeit verbunden sind und uns dorthin führen, wo der Kaffee seinen Ursprung hat. Gleichzeitig reisen wir sehr gerne durch Europa. Ganz oben steht Italien, aber auch Frankreich und Spanien besuchen wir immer wieder gern.



Zwischen Bergen und Meer möchten wir uns dabei nicht entscheiden. Bei der Unterkunft bevorzugen wir Hotels. Ein gutes Hotel gehört für uns zur Reise und prägt die Erinnerung an einen Ort oft ebenso wie alles, was man außerhalb erlebt. Camping überlassen wir mit größtem Respekt den überzeugten Campern.

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