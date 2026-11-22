Lange Zeit schien der Realismus der Opern von Giacomo Puccini für das sogenannte Regietheater ein Problem zu sein. Nicht umsonst halten sich ältere Inszenierungen dieser Werke Ewigkeiten im Repertoire, während neuere selten überzeugen.



Aber dabei muss es nicht bleiben: Vielleicht bemerken wir erst in jüngster Zeit, wie reich und stark diese Werke sind, dass sie natürlich kräftig auf die Gefühle wirken, aber dass ihre dramatischen Konflikte diese Wirkung auch nicht weniger solide begründen als die musikalische Konstruktion. Und vielleicht verstehen wir auch erst jetzt die Aktualität der sozialen Frage in „La Bohème“, der zerstörerischen Macht in „Tosca“ oder des Konflikts zwischen Tradition und Liberalismus in „Madama Butterfly“.