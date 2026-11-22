Lange Zeit schien der Realismus der Opern von Giacomo Puccini für das sogenannte Regietheater ein Problem zu sein. Nicht umsonst halten sich ältere Inszenierungen dieser Werke Ewigkeiten im Repertoire, während neuere selten überzeugen.
Aber dabei muss es nicht bleiben: Vielleicht bemerken wir erst in jüngster Zeit, wie reich und stark diese Werke sind, dass sie natürlich kräftig auf die Gefühle wirken, aber dass ihre dramatischen Konflikte diese Wirkung auch nicht weniger solide begründen als die musikalische Konstruktion. Und vielleicht verstehen wir auch erst jetzt die Aktualität der sozialen Frage in „La Bohème“, der zerstörerischen Macht in „Tosca“ oder des Konflikts zwischen Tradition und Liberalismus in „Madama Butterfly“.
Musiktheater
An der Komischen Oper erstarrt Puccinis Butterfly, bis Gloria Jieun Choi singt
Andrea Breth stellt in „Madama Butterfly“ das gequälte Individuum aus. Dass der Abend trägt, liegt an der Titelpartie. Die Kritik
Link kopiert
Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert.
„Madama Butterfly“ von Giacomo Puccini in der Komischen Oper, inszeniert von Andrea Breth, mit Gloria Jieun Choi in der Titelrolle.
© Bernd Uhlig