Mit ihm wurden Duran Duran zu Weltstars. Er gab dem Sound der Band seine Kante. Jetzt ist Gitarrist Andy Taylor mit 65 gestorben. Ein Rückblick auf sein Leben.

Andy Taylor, der Gitarrist von Duran Duran in den erfolgreichsten Jahren der Band, ist tot. Er starb am Montag, dem 23. November, mit 65 Jahren zu Hause im Kreis seiner Familie. Das teilten seine Angehörigen und seine früheren Bandkollegen in einer gemeinsamen Erklärung auf der Band-Webseite mit. Taylor hatte Prostatakrebs.



Die Diagnose – metastasierter Krebs im Stadium 4 – bekam er laut dem Branchenmagazin Variety schon 2018. Öffentlich machte er sie erst 2022, als Duran Duran in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurden und er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr anreisen konnte.



Sänger Simon Le Bon brachte ihm die Auszeichnung persönlich nach Ibiza. In einem Brief, den Le Bon bei der Zeremonie vorlas, zeigte sich Taylor stolz auf seine vier „Brüder“ – und froh darüber, jenen Tag noch zu erleben.

Der Neue aus dem Nordosten

Taylor wurde 1961 im Norden Englands bei Newcastle geboren und wuchs in Cullercoats an der Küste auf. Mit 13 nahm er Gitarrenstunden bei einem Nachbarn, der Mitglied von David Bowies Begleitband war. Im April 1980 las er im Melody Maker laut Variety eine Anzeige, in der nach einem Gitarristen mit starker Bühnenpräsenz gesucht wurde - und fuhr nach Birmingham. Acht Monate später unterschrieben Duran Duran bei der Plattenfirma EMI.

Gitarre gegen Synthesizer

Mit „Girls on Film“, „Rio“ und „Hungry Like the Wolf“ wurde Duran Duran zu einer prägenden Band der 80er. „The Reflex“ erreichte 1984 Platz 1 in Großbritannien und den USA. Taylor war an den ersten drei Alben beteiligt.



Manchen Beobachtern galt Taylor sogar als der mit Abstand begabteste Musiker der Band: Im Guardian wurde argumentiert, dass seine verzerrte Gitarre besonders in den USA half – sie gab vielen Radioleuten, die mit Synthesizern und Disco fremdelten, einen Hauch klassischen Rocks zurück.



Bei „Hungry Like the Wolf“ übertrug Taylor die Synthesizer-Figuren von Nick Rhodes auf sein Instrument. Während die anderen Duran-Duran-Mitglieder Glam und Disco liebten, mochte Taylor lieber Rockbands wie Thin Lizzy und AC/DC. Diese Reibung gab dem Duran-Duran-Sound seine Kante.

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Ausstieg und Rückkehr

Der Ruhm hatte seinen Preis. Taylor schilderte später, wie Kokain, Dauertourneen und Streit die Band auszehrten. Mitte der 80er gründete er mit Bassist John Taylor (mit dem er trotz gleichem Nachnamen nicht verwandt ist) The Power Station, zusammen mit Sänger Robert Palmer.



Deren Debüt erreichte 1985 Platz 6 der US-Charts. Auf Palmers Solohit „Addicted to Love“ spielte Taylor ebenfalls mit. 1986 verließ er Duran Duran und machte Soloprojekte, darunter mit Ex-Sex-Pistols-Gitarrist Steve Jones. Sein Album „Thunder“ floppte; es sei seine erste Begegnung mit dem Scheitern gewesen, sagte er später.

Taylor produzierte danach Platten, unter anderem für Rod Stewart. Anfang der 2000er kehrte er zur Band zurück, 2004 erschien „Astronaut“. 2006 stieg er erneut aus: Bandregeln dürften nicht über dem Leben stehen, sagte er später. Auf Tournee war er danach nicht mehr dabei: Als die Band im Juni 2025 in der Berliner Max-Schmeling-Halle in Prenzlauer Berg spielte, stand er längst nicht mehr auf der Bühne. Für „Danse Macabre“ ging er 2023 aber noch einmal mit der Originalbesetzung ins Studio.

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Ein Familienmensch

Taylor war 44 Jahre lang mit Tracey Wilson verheiratet, die seinerzeit sogar die Friseurin und Hair-Stylistin von Duran Duran war. Sie nannte ihn den Fels der Familie. Er hinterlässt vier Kinder und einen Enkel.



Doch auch Duran-Duran-Sänger Le Bon spricht jetzt von einem „riesigen Andy-Taylor-förmigen Loch im Herzen“, das sich nie schließen werde. Bassist John Taylor nennt ihn einen „Dämon“ an der Gitarre, der auf den frühen Alben keinen falschen Ton gespielt habe. Le Bon erzählt, Taylor habe ihm einst den Spitznamen „Charley“ gegeben, und nach 2006 (also nach Taylors Band-Austieg) hätten sie in Taylors Villa auf Ibiza sogar noch zusammen Songs aufgenommen.



Die Band erinnert an das „unauslöschliche Feuer“, das er in ihre Musik gebracht habe. Keyboarder Nick Rhodes verabschiedete sich mit einem Gedicht, Schlagzeuger Roger Taylor spricht vom Glück, Andy Taylor gefunden zu haben. Andy sei auch nach seinem Ausstieg immer im Hintergrund präsent geblieben.



Statt Blumen bittet die Familie um Spenden an die Organisation Prostate Cancer UK, die Menschen mit Prostatakrebs zur Seite steht.

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