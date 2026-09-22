An einem Tag wie heute und nach einem Abend wie gestern: Angela Merkel am Montag im Deutschen Bundestag, 24 Stunden nach dem Absturz ihrer Partei auf 4,9 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern

Es gibt Sätze, die ihre Wirkung ausschließlich dem Datum verdanken, an dem sie fallen. „Ich blicke nun auf eine weiße Wand“, sagte Angela Merkel am Montagabend im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Gemeint war die Leerstelle in ihrem Büro Unter den Linden, wo seit über zwei Jahrzehnten Oskar Kokoschkas Adenauer-Porträt hängt, das nun für einige Wochen in die Ausstellung des Bundestages umgezogen ist. „Das ist so eine Art Fasten-Einkehr.“ Ein Ersatzbild hatte sie abgelehnt: keine Versuchungen, die Wand bleibe weiß, damit klar sei, wohin der Begleiter zurückkehre.