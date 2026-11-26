Wo einst eine Traumhochzeit gefeiert wurde, entbrannte später ein erbitterter Rosenkrieg. Nun haben sich die Hollywoodstars im Streit um ihr Weingut geeinigt.

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Was einst als gemeinsamer Rückzugsort von Angelina Jolie und Brad Pitt galt, beschäftigte nach der Trennung der beiden Hollywood-Stars jahrelang die Justiz: das französische Weingut Château Miraval.



Nun haben sich die beiden Schauspieler außergerichtlich geeinigt. Damit endet zehn Jahre nach ihrer Trennung ein weiteres Kapitel ihrer öffentlich ausgetragenen Auseinandersetzungen.

Die 51-Jährige und ihr elf Jahre älterer Ex-Mann ließen über ihre Sprecher mitteilen, dass die Einigung im „besten Interesse unserer Familie“ erfolgt sei, wie unter anderem ABC News und das Magazin Hello! berichten. Zu den Einzelheiten der Übereinkunft wollen sich die beiden nicht weiter äußern.

Angelina Jolie verkaufte ihren Anteil am Weingut

Im Zentrum des Rechtsstreits stand der Verkauf von Jolies Anteilen an dem Anwesen in Südfrankreich. Pitt warf seiner ehemaligen Partnerin vor, diese ohne seine Zustimmung an Dritte veräußert zu haben.

Jolie wiederum erhob schwere Vorwürfe gegen den Schauspieler. Demnach habe Pitt im Zuge der Verkaufsverhandlungen von ihr die Unterzeichnung einer Verschwiegenheitsvereinbarung verlangt. Diese hätte es ihr untersagt, öffentlich über mutmaßliche Übergriffe des Schauspielers auf sie und ihre gemeinsamen Kinder zu sprechen.

Für das einstige Vorzeigepaar Hollywoods hatte die Immobilie auch einen besonderen persönlichen Stellenwert. 2014 hatten Jolie und Pitt auf dem Anwesen geheiratet. Kennengelernt hatten sich die beiden bei den Dreharbeiten zur Actionkomödie „Mr. & Mrs. Smith“ (2005).

Vier Kinder haben Pitts Nachnamen abgelegt

Nur zwei Jahre nach der Hochzeit reichte Jolie die Scheidung ein. Vorausgegangen war ein Vorfall an Bord eines Flugzeugs, bei dem Pitt laut Jolie ihr und einigen ihrer Kinder gegenüber handgreiflich geworden sein soll. Die Ermittlungen gegen den Schauspieler wurden eingestellt.

In den darauffolgenden Jahren stritten sich die beiden unter anderem über das Sorgerecht für ihre sechs Kinder sowie über finanzielle Angelegenheiten. Erst im Dezember 2024, mehr als acht Jahre nach der Trennung, wurde die Scheidung rechtskräftig.

Auch das Verhältnis zwischen Pitt und seinen Kindern gilt als belastet. Vier von ihnen haben mittlerweile offiziell den Nachnamen ihres Vaters abgelegt.