Angestellte weigert sich, dann fällt ein Schuss: Maskierte rauben Tankstelle in Köpenick aus

Zwei Unbekannte bedrohen eine Angestellte mit einer mutmaßlichen Schreckschusswaffe und flüchten mit Bargeld. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes.

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Zwei maskierte Männer haben in der vergangenen Nacht eine Tankstelle an der Friedrichshagener Straße in Köpenick überfallen. Nach Angaben der Polizei betraten sie gegen 23.20 Uhr den Verkaufsraum und forderten von einer Angestellten Bargeld. Als die Frau sich zunächst weigerte, soll einer der Täter mit einer mutmaßlichen Schreckschusswaffe einen Schuss in Richtung Decke abgegeben haben. Daraufhin öffnete die Mitarbeiterin die Kasse.

Die Männer nahmen einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich an sich und flüchteten über die Friedrichshagener Straße. Verletzt wurde niemand. Zur Identität der Täter ist bislang nichts bekannt.

Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen.

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