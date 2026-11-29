Ein ukrainische Angriff auf russische Schiffe vor der libyschen Küste führte zu Unmut in Rom. Selenskyj räumt nun ein, dass die Operation nicht mit den europäischen Partnern abgestimmt war.

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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eingeräumt, dass der ukrainische Angriff auf russische Schiffe vor der libyschen Küste nicht vorab mit europäischen Partnern abgestimmt worden war. Das teilte Selenskyj am Freitag nach einem Telefonat mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.



„Ich habe bestätigt, dass die jüngste Operation in Libyen ohne vorherige Abstimmung mit unseren europäischen Partnern durchgeführt wurde“, schrieb Selenskyj auf der Plattform X. Zugleich betonte er, dass die zuständigen Behörden beider Länder künftig alle notwendigen Informationen austauschen und eine direkte, regelmäßige und effektive Kommunikation aufrechterhalten sollten.

Angriff auf russische Schiffe

Die Ukraine hatte nach eigenen Angaben im November mit Seedrohnen das russische Kriegsschiff „Merkury“ in einem Marinestützpunkt in Bengasi versenkt, wie Reuters berichtet. Zudem sei ein russisches Frachtschiff vor der libyschen Küste getroffen worden. Kiew erklärte, das Schiff sei zum Transport von Waffen genutzt worden. Die Ukraine erklärte dem Bericht zufolge, die Operation habe sich gegen das russische Militär und nicht gegen Libyen gerichtet.

Selenskyj hatte den Angriff als „absolut legitimes Ziel“ verteidigt. In einem BBC-Interview sagte er, solche Einsätze seien „sehr gefährlich“, die Ukraine würde jedoch „niemals angreifen“, ohne sich mit Partnern abzustimmen. Dem Bericht zufolge haben ukrainische Langstreckenangriffe auf russische Ziele in den vergangenen Wochen zugenommen. Dazu gehörten Ölraffinerien und Schiffe, die Waffen oder Treibstoff transportierten.

Meloni warnte vor Ausweitung des Kriegs

Meloni warnte vor einer Ausweitung des Ukraine-Kriegs auf das Mittelmeer. Ein solcher Verlauf sei nicht akzeptabel, sagte sie nach Angaben des Senders Sky TG24 am Donnerstag. Die italienische Ministerpräsidentin betonte zwar die Unterstützung ihres Landes für die Ukraine, stellte aber klar, dass diese nicht bedeuten könne, Initiativen zu akzeptieren, die die Sicherheit Italiens und der Region gefährdeten.

Auch Italiens Außenminister Antonio Tajani hatte die ukrainische Darstellung einer vorherigen Abstimmung zurückgewiesen. „Keiner von uns wurde darüber informiert, niemand wusste etwas darüber, was die Ukrainer in Libyen taten“, erklärte er laut Sky TG24.

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