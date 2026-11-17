Nach einem russischen Drohnenangriff auf die Westukraine setzt Ungarn den Zugverkehr mit der Ukraine für zwei Tage aus, kündigt Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar an.

Nach einem russischen Drohnenangriff auf die westukrainische Region Transkarpatien setzt Ungarn den Zugverkehr mit der Ukraine für zwei Tage aus. Das kündigte Ministerpräsident Péter Magyar am Dienstag auf Facebook an, wie die Nachrichtenagentur Reuters und das ungarische Nachrichtenportal Telex berichteten. Die Maßnahme gilt demnach für Dienstag und Mittwoch.



„Eine russische Drohne ist vor Kurzem in Transkarpatien, 300 Meter vom Bahnhof Mukatschewo entfernt, abgestürzt. Die ungarische Besatzung eines aus Ungarn kommenden Zuges wurde aufgefordert, auszusteigen“, sagte Magyar laut Reuters.



Die Ukraine erklärte dem Bericht zufolge am Dienstag, dass es in acht Regionen aufgrund von Angriffen auf Energieinfrastruktur zu Stromausfällen kam. Zudem griff die Ukraine den zweiten Tag in Folge die Krim-Brücke an.

Außenministerin: Weitere Angriffe denkbar

Nach Angaben von Telex forderte Magyar zudem im Parlament die Abgeordneten der Opposition auf, ihre „Haltung zum Krieg zu überdenken“. „Bislang lautete das oft angeführte Argument: ‚Aber zumindest Transkarpatien, zumindest die von Ungarn bewohnten Ortschaften werden nicht angegriffen.‘ Ich bitte Sie, die Hetze und die Lügen zu beenden und sich endlich wirklich – nicht nur mit Worten – für unsere ungarischen Brüder und Schwestern in Transkarpatien einzusetzen“, sagte er demnach.



In der westukrainischen Region lebt eine ethnisch ungarische Minderheit. Die geografische Lage habe Transkarpatien bislang vergleichsweise gut vor russischen Angriffen geschützt, erklärte die ungarische Außenministerin Anita Orbán laut Reuters. Orbán äußerte jedoch die Erwartung, dass die Region künftig ebenfalls Ziel russischer Angriffe werden könnte.

Ungarn bestellte im Mai russischen Botschafter ein

Laut der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform wurde die Stadt Mukatschewo in der Region angegriffen. Anita Orbán schrieb laut Telex auf Facebook ebenfalls, hauptsächlich betroffen gewesen seien die Gebiete um Mukatschewo und Uschhorod. Die ukrainische Luftabwehr habe mehrere Drohnen abgeschossen. Gleichzeitig seien mehrere Einschläge gemeldet worden, deren Schäden noch untersucht würden.

Orbán warnte vor einem besonders schwierigen Winter für die Menschen in der Ukraine. Die Energieversorgung und die Fernwärmesysteme seien bereits in einem kritischen Zustand, insbesondere in Kiew, Charkiw und im Süden des Landes. „Ich spreche den Ungarn in Transkarpatien und dem gesamten ukrainischen Volk mein Mitgefühl aus“, schrieb sie laut Telex. Ungarn hatte bereits im Mai wegen eines russischen Drohnenangriffs auf den Westen der Ukraine den russischen Botschafter einbestellt.

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