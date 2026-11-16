Die „Betul 8“ ist bereits das 17. angegriffene Schiff vor Bulgarien und Rumänien seit Mitte Juli. Alle zwölf Seeleute konnten per Hubschrauber gerettet werden.

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In Bulgariens Wirtschaftszone im Schwarzen Meer häufen sich die Drohnenangriffe auf Handelsschiffe.

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Vor der bulgarischen Schwarzmeerküste ist am Montag ein mit Weizen beladener Frachter nach einem mutmaßlichen Seedrohnenangriff gekentert. Alle zwölf Besatzungsmitglieder der unter somalischer Flagge fahrenden „Betul 8“ wurden gerettet.



Nach Angaben des bulgarischen Verkehrsministeriums brachte ein Hubschrauber die Seeleute an Land. Niemand sei schwer verletzt, die Geretteten seien jedoch unterkühlt gewesen.

Notruf vor Kap Kaliakra

Das Schiff war mit 3000 Tonnen Weizen von Rumänien nach Ägypten unterwegs. Es kenterte rund 40 Seemeilen vor Kap Kaliakra in der ausschließlichen Wirtschaftszone Bulgariens. Nach einem Notruf am Montagmorgen leiteten die Behörden die Rettungsaktion ein.

Besatzungsmitglieder berichteten dem bulgarischen Schifffahrtsportal Maritime.bg, dass zwei Seedrohnen das Schiff getroffen hätten. Sie übergaben dem Portal ein Foto, das die mutmaßlichen Angriffsdrohnen zeigen soll. Auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise aus der Schifffahrt von einem Seedrohnenangriff. Wer dafür verantwortlich ist, ist bislang ungeklärt.

Bei einer Erkundung aus der Luft wurde festgestellt, dass der Frachter gekentert war. Das bulgarische Verkehrsministerium schickte ein Marineschiff zur Unglücksstelle, um mögliche Verschmutzungen des Meeres zu prüfen.

Weitere Angriffe auf Schiffe im Schwarzen Meer

Nach Angaben der maritimen Sicherheitsfirma Diaplous ist die „Betul 8“ bereits das 17. Schiff, das seit Mitte Juli vor den Küsten Bulgariens und Rumäniens angegriffen wurde. Das berichtete Reuters.

Bei Angriffen auf zwei weitere Frachter im Oktober sank die unter der Flagge Guinea-Bissaus fahrende „HS Dignity“ vor der bulgarischen Küste. Fünf Besatzungsmitglieder wurden gerettet, elf galten auch Anfang November noch als vermisst. Von der ebenfalls angegriffenen „Chelsea 3“ konnten alle 15 Seeleute gerettet werden.

Nach diesen Angriffen hatte Bulgariens Ministerpräsident Rumen Radew die russische Botschafterin Eleonora Mitrofanowa einbestellt. Nach Darstellung der bulgarischen Regierung vermutete er eine russische Beteiligung, räumte jedoch ein, dass eindeutige Beweise fehlten. Mitrofanowa sprach von einer möglichen Provokation durch Dritte, ohne dafür Belege vorzulegen.

Bereits im Oktober meldete die bulgarische Regierung wirtschaftliche Folgen der Angriffe. Die Versicherungsprämien für Schiffe im Schwarzen Meer seien gestiegen, einige Reedereien lehnten Transporte in bulgarische Häfen ab.

Die Gewässer vor Bulgarien und Rumänien sind ein wichtiger Schifffahrtsweg für ukrainische Getreideexporte. Die Schwarzmeerhäfen der Ukraine stehen seit Beginn der russischen Invasion immer wieder unter russischem Beschuss.

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