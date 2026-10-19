Angriffe auf Synagoge und jüdische Geschäfte in Frankreich: Was ist über die Vorfälle bekannt?

Die Bilder zeigen eine verwüstete Synagoge, beschädigte jüdische Geschäfte und palästinensische Flaggen. Ein französischer Journalist spricht von gezielten Angriffen.

Die Gewaltorgien in Frankreich trafen auch jüdische Geschäfte und eine Synagoge. Waren es gezielte Angriffe?

Nach den Ausschreitungen in Frankreich stehen eine verwüstete Synagoge in Paris und beschädigte Geschäfte jüdischer Eigentümer in Marseille im Mittelpunkt. Der französische Journalist Paul Amar spricht von gezielten Angriffen. Doch bislang fehlen unabhängige Belege für seine Behauptung. Frühere antisemitische Gewalttaten zeigen, weshalb die Vorfälle dennoch besondere Aufmerksamkeit verdienen.

Bei den schweren Ausschreitungen in Frankreich am 17. und 18. Oktober 2026 wurden zahlreiche Geschäfte geplündert, Gebäude beschädigt und Brände gelegt. Hunderttausende Menschen hatten zunächst überwiegend friedlich gegen steigende Lebenshaltungskosten sowie Missstände im Bildungswesen und bei öffentlichen Dienstleistungen demonstriert. In mehreren Städten eskalierte die Lage. Auch jüdische Einrichtungen waren betroffen.

Verwüstete Synagoge in Paris

In der Nacht zum Sonnabend drangen Unbekannte in die Ohalei-Yaakov-Synagoge im 19. Pariser Arrondissement ein. Gebetbücher, Gebetsriemen und weitere Gegenstände lagen verstreut auf dem Boden. Auch das Büro des Rabbiners wurde verwüstet. Die Thora-Rollen blieben nach den vorliegenden Aufnahmen offenbar unbeschädigt.



Ein Mitglied des Gemeindevorstands hielt einen Einbruch mit möglicher Diebstahlsabsicht für eine Erklärung. Obwohl nichts zu fehlen schien, könne nach Geld gesucht worden sein. Der jüdische Gemeindeschutzdienst SPCJ erklärte ebenfalls, die ersten Hinweise sprächen für einen Einbruch. Ob ein Zusammenhang mit den Ausschreitungen besteht oder ein antisemitisches Motiv vorlag, ist offen.

Paul Amar spricht von gezielten Angriffen

Für Aufmerksamkeit sorgten auch Berichte über beschädigte Geschäfte in Marseille, darunter solche von jüdischen Eigentümern. Der Journalist und Moderator Paul Amar erklärte beim Fernsehsender CNews, nach seinen Informationen seien in einer Straße gezielt Geschäfte jüdischer Eigentümer beschädigt oder angezündet worden. Muslimisch geführte Geschäfte seien dagegen verschont geblieben.

Sollte sich diese Darstellung bestätigen, wäre das ein unfassbarer Vorgang. Bislang fehlt jedoch eine unabhängige Bestätigung. Amar berief sich laut Bild auf eigene Informationen. Der SPCJ bestätigte, dass auch Geschäfte jüdischer Eigentümer von den Zerstörungen betroffen waren. Zugleich stellte die Organisation ausdrücklich klar, dass bisher keine Erkenntnisse dafür vorlägen, dass diese Geschäfte aufgrund der Religion ihrer Besitzer ausgewählt worden seien.

Dass bei den Ausschreitungen auch palästinensische Flaggen und Kufiyas zu sehen waren, beweist noch kein antisemitisches Motiv. Die Demonstrationen richteten sich nach den bisherigen Berichten vor allem gegen soziale und wirtschaftliche Missstände. Einzelne Gewalttaten müssen unabhängig von der politischen Ausrichtung der Demonstrierenden bewertet werden.

Frankreich immer wieder Schauplatz antisemitischer Anschläge

Die jüngsten Vorfälle stehen vor dem Hintergrund einer länger anhaltenden Zunahme antisemitischer Straftaten in Frankreich. Besonders deutlich wurde diese Entwicklung nach dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem anschließenden Krieg im Gazastreifen.

Nach Angaben des französischen Innenministeriums und des SPCJ wurden 2022 noch 436 antisemitische Taten registriert. 2023 gab es einen massiven Anstieg auf 1676 Taten. Für 2024 wurden 1570 Fälle erfasst. Dazu gehörten schwere Gewalttaten: Im Mai 2024 wurde eine Synagoge in Rouen in Brand gesetzt. Im August desselben Jahres kam es zu einem Brandanschlag auf die Synagoge von La Grande-Motte, während sich Gläubige im Gebäude befanden. Antisemitische Angriffe auf Personen wurden ebenfalls dokumentiert.

Antisemitische Gewalt trat auch im Zusammenhang mit Protesten auf. Im Juli 2014 kam es am Rande propalästinensischer Demonstrationen in Paris und Umgebung zu Angriffen auf Synagogen und Geschäfte jüdischer Inhaber. Die französische Regierung verurteilte diese Taten ausdrücklich.

Die Entwicklung setzte sich in den vergangenen Jahren fort. Für 2025 registrierte das französische Innenministerium 1320 antisemitische Taten. Das entspricht einem Rückgang von 16 Prozent gegenüber 2024, liegt aber weiterhin auf historisch hohem Niveau. Erfasst wurden außerdem 843 antichristliche und 326 antimuslimische Taten. Die Zahlen zeigen, dass religiös motivierte Übergriffe in Frankreich unterschiedliche Gemeinschaften betreffen, ohne die spezifische Entwicklung des Antisemitismus zu relativieren.

Was lässt sich daraus schließen?

Die Beschädigung der Pariser Synagoge und die Schäden an Geschäften jüdischer Eigentümer in Marseille sind ernst zu nehmende Vorfälle. Die historische Zunahme antisemitischer Straftaten macht es notwendig, mögliche antisemitische Motive sorgfältig zu untersuchen.

Gleichzeitig ist Paul Amars Behauptung, jüdische Geschäfte seien gezielt ausgewählt und muslimische Geschäfte bewusst verschont worden, bislang nicht belegt. Auch ein Zusammenhang zwischen dem Synagogeneinbruch und den Protesten ist nicht abschließend nachgewiesen. Für vergleichbar gut bestätigte Meldungen über Angriffe auf Moscheen oder Kirchen im Rahmen derselben Ausschreitungen fanden sich in den ausgewerteten Quellen ebenfalls keine Belege.

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