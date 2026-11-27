Die Ukraine will keine Ausweitung des Krieges auf das Mittelmeer, erklärt der ukrainische Außenminister. Auch Meloni hatte sich klar dazu geäußert.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha hat nach den Angriffen auf russische Schiffe erklärt, die Ukraine habe nicht die Absicht, „Russlands Krieg gegen die Ukraine auf Libyen oder irgendein anderes Land auszuweiten“. In einem Telefonat mit dem libyschen Außenminister Al-Taher al-Baur habe er die „uneingeschränkte Unterstützung der Ukraine für die Souveränität und territoriale Integrität Libyens“ betont, schrieb er in einem Beitrag auf X.



Sybiha zufolge sagte er weiter, er habe erklärt, dass sich „keine der Handlungen der Ukraine jemals gegen Libyen oder das libysche Volk gerichtet hat, sondern ausschließlich gegen russische Militärobjekte, die unmittelbar Russlands Krieg gegen die Ukraine dienen“. Er habe seinem libyschen Kollegen sein Bedauern über die unbeabsichtigten Folgen mitgeteilt und dem libyschen Volk sein Beileid ausgesprochen, schrieb Sybiha.

Angriffe auf russische Schiffe

Laut AFP hatte die Ukraine nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Sonntag eine russische Korvette versenkt, die im Hafen von Bengasi lag. Zudem sei ein russisches Frachtschiff getroffen worden. Selenskyj sprach auf X von einer „vorbildlichen ukrainischen Operation als Reaktion auf den Krieg Russlands“.

Der Angriff vom Sonntag hatte auch in Rom Verärgerung und Überraschung ausgelöst, darunter beim Verteidigungsminister Guido Crosetto, berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dem Bericht zufolge könnte der Vorfall den politischen Gegnern von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni eine Gelegenheit bieten, ihre Unterstützung für Kiew zu kritisieren.

Meloni: Krieg darf sich nicht auf das Mittelmeer ausweiten

„Ich glaube, dass sich der Krieg nicht auf das Mittelmeer ausweiten darf. Wir müssen unseren ukrainischen Freunden und unseren Partnern gegenüber klar sein“, sagte Meloni laut Reuters am Donnerstag am Rande eines EU-Gipfels in Brüssel. Meloni kündigte demnach an, gegenüber dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj „ganz klar“ zu sein.

Meloni sagte laut Bloomberg weiter, sie wolle den Vorfall nicht mit der finanziellen Unterstützung für Kiew verknüpfen. „Wir müssen der Ukraine ermöglichen, sich zu verteidigen, aber auch unsere Grenzen und unsere Bürger schützen“, erklärte sie demnach. Italien habe in diesem Monat sein 13. Militärhilfepaket für die Ukraine genehmigt. Es dürfte laut dem Bericht das letzte vor den für 2027 geplanten Parlamentswahlen sein.

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