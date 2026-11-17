Drei Verbände von Atomaufsichts- und Strahlenschutzbehörden aus 38 Staaten warnen vor einer wachsenden Atomunfallgefahr in der Ukraine. Darüber berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Russlands Angriffe auf das Stromnetz erhöhen nach Einschätzung der Verbände das Risiko.
Ein landesweiter Stromausfall könnte demnach die Kühlung von Kernbrennstoff gefährden und im schlimmsten Fall zur Freisetzung radioaktiver Stoffe führen.
In ihrer Erklärung vom Montag fordern WENRA, HERCA und NORA Russland auf, Angriffe auf ukrainische Atomanlagen und deren Stromversorgung einzustellen. Sie vertreten Behörden aus 38 Staaten, darunter alle EU-Länder, die USA, Großbritannien, Kanada und Japan.
Stromausfall könnte neun Reaktoren treffen
Als schlimmstes Szenario gilt ein landesweiter Stromausfall. Atomkraftwerke benötigen auch bei unterbrochener Stromproduktion Elektrizität zur Kühlung ihrer Brennelemente. Versagt die Kühlung, kann es zu einer Kernschmelze und zur Freisetzung radioaktiver Stoffe kommen.
Per Strand, Vorsitzender von HERCA und NORA, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, ein vollständiger Stromausfall könnte alle neun stromproduzierenden Reaktoren der Ukraine zugleich treffen.
Strand sieht die Unfallgefahr in diesem Winter als besonders hoch an. Er verwies auf russische Drohnenangriffe mit größeren Sprengladungen und höherer Zielgenauigkeit. Die Verbände warnen, dass sich die Stromversorgung nach einem landesweiten Ausfall nur schwer wiederherstellen ließe.
Atomkraftwerke mussten Leistung drosseln
Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) berichtete am Samstag, militärische Aktivitäten hätten das ukrainische Stromnetz destabilisiert. Mehrere Reaktorblöcke hätten deshalb ihre Leistung zeitweise reduziert.
Das von Russland kontrollierte Atomkraftwerk Saporischschja produziert keinen Strom, benötigt aber weiterhin Elektrizität zur Kühlung. Am 8. November fiel nach einer Beschädigung der verbliebenen Leitung die externe Stromversorgung für mehr als zwölf Stunden aus. Notstromgeneratoren versorgten wichtige Sicherheitssysteme.
Laut IAEA war dies der 27. vollständige Ausfall der externen Stromversorgung seit Kriegsbeginn. Seit Ende März ist das Kraftwerk auf eine einzige externe Stromleitung angewiesen.
Von vier ukrainischen Atomkraftwerken produzieren drei Strom. Nach Angaben von Reuters decken sie in diesem Winter rund 80 Prozent des ukrainischen Stromverbrauchs.
Risiken auch für andere Länder
Die Behördenverbände halten auch Auswirkungen auf andere europäische Länder für möglich. Bei einem schweren Atomunfall könnten radioaktive Stoffe auch andere Länder erreichen. Beim Reaktorunglück von Tschernobyl 1986 hatten sich radioaktive Stoffe über weite Teile Europas verbreitet.
Strand forderte deshalb, Russland stärker unter Druck zu setzen, damit es die Angriffe einstellt. Andernfalls müssten die europäischen Staaten ihre Notfallvorsorge und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit für den Fall eines Atomunfalls verstärken.
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