Die drei stromproduzierenden ukrainischen Atomkraftwerke decken im Winter rund 80 Prozent des Stromverbrauchs. Saporischschja ist auf eine externe Leitung angewiesen.

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Das Kernkraftwerk Riwne im Nordwesten der Ukraine gehört zu den drei weiterhin stromproduzierenden Atomanlagen des Landes.

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Drei Verbände von Atomaufsichts- und Strahlenschutzbehörden aus 38 Staaten warnen vor einer wachsenden Atomunfallgefahr in der Ukraine. Darüber berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Russlands Angriffe auf das Stromnetz erhöhen nach Einschätzung der Verbände das Risiko.



Ein landesweiter Stromausfall könnte demnach die Kühlung von Kernbrennstoff gefährden und im schlimmsten Fall zur Freisetzung radioaktiver Stoffe führen.

In ihrer Erklärung vom Montag fordern WENRA, HERCA und NORA Russland auf, Angriffe auf ukrainische Atomanlagen und deren Stromversorgung einzustellen. Sie vertreten Behörden aus 38 Staaten, darunter alle EU-Länder, die USA, Großbritannien, Kanada und Japan.

Stromausfall könnte neun Reaktoren treffen

Als schlimmstes Szenario gilt ein landesweiter Stromausfall. Atomkraftwerke benötigen auch bei unterbrochener Stromproduktion Elektrizität zur Kühlung ihrer Brennelemente. Versagt die Kühlung, kann es zu einer Kernschmelze und zur Freisetzung radioaktiver Stoffe kommen.

Nuclear regulators from 38 countries warn that the risk of a nuclear accident in Ukraine is rising this winter as Russia intensifies attacks on energy infrastructure. Per Strand, head of two European nuclear safety bodies, warned that a nationwide blackout could threaten cooling systems at all nine operating reactors, potentially causing radioactive releases. Ukraine's three operating nuclear plants provide about 80% of its electricity this winter. Regulators urged Russia to halt attacks, warning that a major power failure could trigger a nuclear disaster.Source: Reuters — Clash Report (@clashreport) November 16, 2026

Per Strand, Vorsitzender von HERCA und NORA, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, ein vollständiger Stromausfall könnte alle neun stromproduzierenden Reaktoren der Ukraine zugleich treffen.



Strand sieht die Unfallgefahr in diesem Winter als besonders hoch an. Er verwies auf russische Drohnenangriffe mit größeren Sprengladungen und höherer Zielgenauigkeit. Die Verbände warnen, dass sich die Stromversorgung nach einem landesweiten Ausfall nur schwer wiederherstellen ließe.

Atomkraftwerke mussten Leistung drosseln

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) berichtete am Samstag, militärische Aktivitäten hätten das ukrainische Stromnetz destabilisiert. Mehrere Reaktorblöcke hätten deshalb ihre Leistung zeitweise reduziert.

Das von Russland kontrollierte Atomkraftwerk Saporischschja produziert keinen Strom, benötigt aber weiterhin Elektrizität zur Kühlung. Am 8. November fiel nach einer Beschädigung der verbliebenen Leitung die externe Stromversorgung für mehr als zwölf Stunden aus. Notstromgeneratoren versorgten wichtige Sicherheitssysteme.

Laut IAEA war dies der 27. vollständige Ausfall der externen Stromversorgung seit Kriegsbeginn. Seit Ende März ist das Kraftwerk auf eine einzige externe Stromleitung angewiesen.

Von vier ukrainischen Atomkraftwerken produzieren drei Strom. Nach Angaben von Reuters decken sie in diesem Winter rund 80 Prozent des ukrainischen Stromverbrauchs.

Risiken auch für andere Länder

Die Behördenverbände halten auch Auswirkungen auf andere europäische Länder für möglich. Bei einem schweren Atomunfall könnten radioaktive Stoffe auch andere Länder erreichen. Beim Reaktorunglück von Tschernobyl 1986 hatten sich radioaktive Stoffe über weite Teile Europas verbreitet.

Strand forderte deshalb, Russland stärker unter Druck zu setzen, damit es die Angriffe einstellt. Andernfalls müssten die europäischen Staaten ihre Notfallvorsorge und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit für den Fall eines Atomunfalls verstärken.

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