Zunächst sollen Shrike-Angriffsdrohnen gebaut werden, später auch Abfangdrohnen. Für das Vorhaben sind deutsche Steuergelder in dreistelliger Millionenhöhe vorgesehen.

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Eine Drohne aus deutsch-ukrainischer Produktion von Airlogix und Auterion bei einer Präsentation im Berliner Kanzleramt

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Das deutsch-US-amerikanische Drohnentechnologieunternehmen Auterion und der ukrainische Hersteller SkyFall wollen gemeinsam Kampfdrohnen in Deutschland produzieren. Beide Unternehmen unterzeichneten am Freitag in Berlin eine Vereinbarung zur geplanten Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens.



Die neue Fabrik soll zunächst Shrike-Angriffsdrohnen für die ukrainischen Streitkräfte herstellen. Später sollen Abfangdrohnen und Modelle mit größerer Reichweite hinzukommen.

Die Unterzeichnung fand beim Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum in Anwesenheit von Bundeskanzler Friedrich Merz und des ukrainischen Ministerpräsidenten Serhii Koretskyi statt. Das Vorhaben gehört zum deutsch-ukrainischen Rüstungsprogramm „Build with Ukraine“.

Millionen für die Aufrüstung

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters will die Bundesregierung den Aufbau der Fabrik und Drohnenbestellungen finanzieren. Eine Branchenquelle bezifferte die vorgesehenen Mittel auf einen dreistelligen Millionenbetrag in Euro. Das Geld sei zunächst für Drohnenlieferungen an die Ukraine bestimmt. Auch für spätere Drohnenbestellungen aus Deutschland werde eine Finanzierung erwartet.

Mit dem Standort in Deutschland wollen die Unternehmen Drohnen außerhalb der Reichweite russischer Luftangriffe herstellen. Nach Angaben von Auterion sollen die Erfahrungen ukrainischer Soldaten im Fronteinsatz unmittelbar in die Weiterentwicklung der Drohnen einfließen.

Mehr als 50.000 Angriffsdrohnen geliefert

Auterion und SkyFall haben nach eigenen Angaben bereits mehr als 50.000 Shrike-Angriffsdrohnen an die ukrainischen Streitkräfte geliefert. Diese Drohnen werden anhand der Bilder einer eingebauten Kamera gesteuert und können Ziele direkt angreifen. SkyFall stellt die Flugkörper her, Auterion liefert Steuerungselektronik und Software.

Auterion hat seinen Hauptsitz in den USA und einen Standort in München. Die geplante Fabrik soll der Bundeswehr langfristig auch die Beschaffung von Drohnentypen ermöglichen, die bereits in der Ukraine eingesetzt werden.

Zweite Drohnenfabrik mit ukrainischem Partner

Auterion betreibt bereits mit dem ukrainischen Hersteller Airlogix eine gemeinsame Drohnenproduktion in Deutschland. Das im Februar gegründete Unternehmen begann im August mit der Serienfertigung von Kampfdrohnen mit großer Reichweite im Großraum München.

Wie die Nachrichtenagentur dpa im August berichtete, umfasst der Auftrag der Bundesregierung mehr als 5000 Drohnen im Wert von rund 300 Millionen Euro. Die beiden Modelle unterscheiden sich in ihrer Reichweite. Eines davon kann bis zu 1500 Kilometer weit fliegen. Bis Mitte 2027 soll der Auftrag abgeschlossen sein.

Bei diesem Projekt soll KI dafür sorgen, dass die Drohnen ihre Ziele auch dann erreichen, wenn der Gegner ihre Steuerung elektronisch zu stören versucht.

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