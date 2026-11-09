Angst vor Zwangsrekrutierung: Moskauer Polizei führt Razzia in Party-Viertel durch

Nicht nur für die Paraden am 9. Mai: Moskau sucht nach neuen Soldaten für den Krieg in der Ukraine.

Bei einer groß angelegten Polizeiaktion im Moskauer Ausgehviertel Kitai-Gorod sind am Wochenende zwischen 150 und 300 Menschen festgenommen worden. Unter den Betroffenen waren zahlreiche junge Menschen, darunter auch Minderjährige. Die Razzia in Bars und Nachtclubs hat neue Befürchtungen ausgelöst, dass Russland seine Rekrutierungsbemühungen für den Krieg gegen die Ukraine zunehmend verschärft und dabei auch auf Zwang zurückgreift.