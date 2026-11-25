Die Scheidungsanwältin Saskia Schlemmer rechnet vor, wie viel Unterhalt Anika Neuer nach der Trennung von Manuel Neuer zustehen könnte. Wie belastbar ist die Rechnung?

Gefühlt ist es das Thema der Stunde, das halbe Internet diskutiert über die Trennung von Manuel und Anika Neuer. Obwohl diese noch immer nicht offiziell bestätigt ist und die genauen Hintergründe unklar sind, bilden sich Paartherapeutinnen, Influencer und Content Creator bereits eine Meinung.



Jetzt gibt es sogar eine Scheidungsanwältin, die sich die Zahlen vorgenommen und ausgerechnet hat, wie viel Trennungsunterhalt der 26-jährigen Anika Neuer zustehen würde. Für sie als Anwältin sei dies eine wirklich spannende Frage, sagt Saskia Schlemmer, die bei Instagram mit ihrem Kanal „diescheidungsanwaeltin“ mehr als 140.000 Follower erreicht.

Die Bestseller-Autorin, die gern in der Farbe Pink auftritt, ist Rechtsanwältin mit ausschließlicher Spezialisierung im Familienrecht, zudem selbst Ehefrau und Mutter. In ihrem Instagram-Video beantwortet Schlemmer zunächst die Frage, ob Anika Neuer überhaupt Anspruch auf Trennungsunterhalt hätte.

Trennungsunterhalt für Anika Neuer: Scheidungsanwältin rechnet vor

Trennungsunterhalt ist eine finanzielle Unterstützung, die ein Ehepartner vom anderen verlangen kann, wenn sich ein Ehepaar getrennt hat, aber noch nicht rechtskräftig geschieden ist. Sie wolle einen Einblick geben, wie Anwälte bei der Berechnung vorgehen, sagt Saskia Schlemmer, die auch in der Berliner Zeitung schon ihre Expertise abgegeben hat – seinerzeit zum Equal Pay Day.

Die Zahlen zur Trennung der Neuers seien nicht in Stein gemeißelt, erklärt die Juristin in ihrem Video: „Im Familienrecht sagt man nicht umsonst gerne, zehn Anwälte rechnen zwölf verschiedene Ergebnisse.“ Trotzdem zeige ihre Rechnung „ziemlich eindrucksvoll, dass bei sehr hohen Einkommensverhältnissen auch ein sehr hoher Trennungsunterhalt im Raum stehen kann.“

Sie rechne hier mit der sogenannten Quotenmethode, erklärt die Scheidungsanwältin. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, mit dem berechnet wird, wie viel Trennungsunterhalt ein finanziell schwächerer Ehepartner vom besser verdienenden Partner bekommt.

Zustimmung wird geprüft...

Schlemmer erklärt: „Beim Trennungsunterhalt gilt grundsätzlich der Halbteilungsgrundsatz: Beide Ehegatten sollen an den ehelichen Lebensverhältnissen angemessen teilhaben. Bei Erwerbseinkommen berücksichtigen wir dabei den Erwerbstätigenbonus, deshalb landen wir in der Berechnung regelmäßig nicht einfach bei ‚50 Prozent‘.“

Quotenmethode und Halbteilungsgrundsatz: So rechnet Saskia Schlemmer

Ihr Tipp an Anika Neuer laute daher, über 150.000 Euro Trennungsunterhalt pro Monat geltend zu machen. Schlemmer findet: Gerade, wenn sich die Gerüchte rund um die Trennung bewahrheiten sollten, sei doch Geld der einzige Trost, den man in der Situation habe.

Sie habe die Informationen, die öffentlich zugänglich seien, in den Unterhaltsrechner eingegeben. Zum Beispiel, dass Bayern-Kapitän Manuel Neuer im Jahr 2026 ungefähr auf ein Bruttojahresgehalt von 15 Millionen Euro komme – ohne Werbeeinnahmen oder Boni. Das sind Summen, die auch auf Datenbanken wie Capology so beziffert werden.

Heruntergerechnet auf den Monat seien das 1,25 Millionen Euro Bruttogehalt, rechnet die Scheidungsanwältin weiter, netto dann circa 657.000 Euro. Des Weiteren würden eine Altersvorsorge und berufsbedingte Aufwendungen abgezogen, so dass sie am Ende auf ein unterhaltsrechtliches Einkommen von 357.000 Euro komme.

Auf Anika Neuers Seite sei sie davon ausgegangen, dass diese derzeit kein Einkommen beziehe, aber noch in der Villa am Tegernsee lebe. Daher habe sie für die Ehefrau einen Wohnwert in Höhe von 15.000 Euro veranschlagt. Nach Eingabe aller Daten komme sie auf 152.786 Euro Trennungsunterhalt, so die Anwältin.

„Der Unterhalt muss geltend gemacht werden“: Der Rat der Anwältin

Manche Kollegen würden nun einwenden, antizipiert Schlemmer, dass bei besonders hohen Einkommensverhältnissen nur der konkrete Bedarf zähle – und nicht die von ihr angewendete Quotenmethode. Schlemmer verweist indes auf einen BGH-Beschluss aus dem Jahr 2021: dass der Unterhaltsberechtigte ein Wahlrecht habe – entweder Quote oder konkreter Bedarf. Aber auch bei der zweiten Option könne man durchaus auf einen sehr hohen Betrag kommen, so die Anwältin.

Wichtig sei, so der Rat an ihre Community: „Der Unterhalt muss geltend gemacht werden. Ihr solltet damit also nicht einfach Monate verstreichen lassen.“

Darüber hinaus gilt: Die von Saskia Schlemmer berechnete Summe ist kein feststehender Anspruch von Anika Neuer, sondern das Ergebnis einer Modellrechnung. Die Berechnung beruht auf geschätzten Einkünften, angenommenen Abzügen und einem unterstellten Wohnwert. Ob und in welcher Höhe tatsächlich Trennungsunterhalt gezahlt werden müsste, ließe sich nur anhand der tatsächlichen Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie der konkreten Lebensumstände des Ehepaars ermitteln.

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