Ende Juni erschießt ein Mann in einer Jugendeinrichtung sechs Menschen. Zwei Frauen sollen von der Tat gewusst und den Schützen unterstützt haben.

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In Stade wurden vor vier Monaten in einer sozialen Einrichtung mehrere Menschen durch Schüsse getötet.

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Fast vier Monate nach den Schüssen in einer Jugendeinrichtung im niedersächsischen Stade mit sechs Toten hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei Frauen erhoben. Die Ermittler werfen der Partnerin des mutmaßlichen Schützen Mord und der Fahrerin des Fluchtautos Beihilfe zum Mord vor, wie die Behörde mitteilte.



Die 34 und 65 Jahre alten Beschuldigten sollen den mutmaßlichen Schützen vor und während der Tat unterstützt haben, wie die Staatsanwaltschaft Stade am Freitag mitteilte. Der Verdächtige beging nach der Ende Juni Tat Suizid.

Partnerin des mutmaßlichen Schützen angeklagt

Der 45-jährige Verdächtige soll am 29. Juni in einer Jugendhilfeeinrichtung in Stade vier Frauen und zwei Männer erschossen haben. Drei Opfer arbeiteten für die Einrichtung, drei weitere für das Jugendamt der Region Hannover. Sie hatten an einem Gespräch über den weiteren Umgang mit der drei Monate alten Tochter des Beschuldigten teilgenommen. In der Einrichtung war das Kind sowie die Mutter untergebracht. Bei der 34-jährigen Angeklagten handelt es sich um die Mutter des Kindes.

Sie soll laut den Vorwürfen vom Tatplan gewusst und ihn gebilligt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, den Verdächtigen bei der Vorbereitung und während der Tat unterstützt zu haben. Ihr wird Mord vorgeworfen. Bei der 65-Jährigen es sich um eine Frau aus dem Bekanntenkreis.

Ihr wird vorgeworfen, ihn bei der Vorbereitung unterstützt und anschließend mit einem Auto vom Tatort weggefahren zu haben. Deshalb wurde sie wegen Beihilfe zum Mord in sechs Fällen angeklagt. Die Anklage wurde am Dienstag zum Landgericht Stade erhoben, das über die Zulassung entscheidet.

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