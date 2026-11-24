Allzu viel durften die Fans des 1. FC Union Berlin in letzter Zeit nicht jubeln. Das Team von Trainerin Marie-Louise Eta steht in der Frauen-Bundesliga auf Platz neun und hat zuletzt vier Spiele nacheinander nicht gewonnen. Nur noch drei Punkte trennen die Unionerinnen von einem Abstiegsplatz. Man hatte sich mehr erwartet von der Trainerin und dem Kader, den Jennifer Zietz zusammengestellt hat. Also trat die Geschäftsführerin Profifußball Frauen der Eisernen am Montagabend selbst ins Rampenlicht, oder zumindest an dessen Rand, und ließ die Fans über eine neue Spielerin jubeln.



Ann-Katrin Berger kommt am 1. Januar 2027 zum 1. FC Union. Es ist vielleicht der größte Transfer der Vereinsgeschichte, höchstens noch vergleichbar mit denen von Max Kruse und Europameister Leonardo Bonucci.

DFB-Torhüterin und Star des Weltfrauenfußballs

Nur dass Berger eben noch immer an der Spitze des Weltfußballs steht. Die 36-Jährige wurde vor etwas mehr als einem Jahr bei der Europameisterschaft zur Heldin der DFB-Elf und führte sie mit ihren Leistungen von hinten heraus bis ins Halbfinale. Jetzt wechselt die aktuelle Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft vom US-Klub Gotham FC nach Köpenick.



Klar, Jella Veit und Lisanne Gräwe hatten auch schon für den DFB gespielt, als sie zu Union kamen. Aber Berger ist in der Nationalmannschaft nicht nur unumstritten, sie ist ein Star des Weltfrauenfußballs.



Jennifer Zietz sagte auf der Union-Website: „Ann-Katrin ist eine Weltklasse-Torhüterin, die ihre Fähigkeiten seit vielen Jahren mit hoher Konstanz bei Topklubs und in der deutschen Nationalmannschaft unter Beweis gestellt hat. Ich freue mich sehr, dass wir sie von unserem Weg überzeugen konnten. Mit ihrer Erfahrung, ihrer Ruhe und ihrer Widerstandsfähigkeit wird sie unserer Mannschaft auf dem Platz, aber auch darüber hinaus enorm weiterhelfen.“

Berger über Union: „Der Weg ist bemerkenswert“

Die Spielerin selbst erklärte ihren Wechsel auf der Seite des Vereins so: „Union hat sich sehr intensiv und über einen langen Zeitraum um mich bemüht, was ich sehr zu schätzen weiß. Der Weg, den der Verein in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat, ist bemerkenswert. Ich möchte mit meiner Erfahrung dazu beitragen, die ambitionierte Mannschaft weiter voranzubringen. Nach so vielen Jahren im Ausland freue ich mich sehr auf die Rückkehr in die Bundesliga.“



Die Euphorie, die sie damit auslöst, überstrahlt die sportliche Krise. Doch der Vertragsabschluss ist natürlich mehr als ein kurzer Stimmungsaufheller. Es ist keine Verpflichtung, die der Markt eben gerade hergab – zumindest nicht nur.

Union Berlin Frauen: Die größte Baustelle ist das Tor

Berger ist ein Puzzleteil, das perfekt in den aktuellen Union-Kader passt. Denn auf keiner Position klaffte in der laufenden Saison eine so große Lücke wie im Tor.



Cara Bösl, eigentlich die Nummer eins der Eisernen, fiel schon in der vergangenen Saison länger verletzt aus. In dieser Saison konnte sie erst einmal spielen, zuletzt saß sie nach ihrer jüngsten Verletzung zunächst nur auf der Bank.



Ihre Vertreterin ist Nadine Böhi: eine verlässliche Nummer zwei, stark auf der Linie und imstande, vereinzelt Top-Leistungen zu zeigen. Allerdings ist sie auch immer für einen Fehler gut und zeigte gerade mit dem Ball am Fuß Schwächen. In eine Mannschaft, die Eta auf viel Ballbesitz ausgerichtet hat, passt eine solche Keeperin nicht perfekt.

Transfercoup: Zietz greift ins höchste Regal

Beide erfüllen also die gestiegenen Anforderungen bei Union nicht mehr. Eine neue Keeperin musste her. Und Zietz griff ins höchste Regal – in eines, von dem man gedacht hätte, es sei für Union gar nicht erreichbar.



Eine Riesenüberraschung, ein Coup, ein Hammer-Transfer – so betiteln verschiedene Medien die Verpflichtung. Vor allem aber ist sie eine sportlich notwendige Verstärkung. Eine Spielerin dieses Kalibers dürfte Union erst einmal helfen, die Klasse zu halten, auch wenn sich im Verein sicher niemand so richtig vom Abstieg bedroht fühlt.



Wer im Winter die aktuelle Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft nachverpflichten kann, hat dazu wohl auch wenig Grund. Vielleicht geht der Blick mit solchen Spielerinnen dann tatsächlich bald wieder in Richtung der eigentlich ausgerufenen Top 5 – statt wie aktuell nach unten.

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