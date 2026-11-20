Beide Seiten haben den Wechsel bestätigt. Im Lobbyregister stehen auch Bayer, BioNTech und der ADAC. Ob die Ex-Ministerin selbst lobbyiert, ist offen.

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Annalena Baerbock ist Senior Advisor bei FGS Global, die im Lobbyregister unter anderem den Panzerbauer KNDS als Auftraggeber führt.

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Von der Außenministerin zur Beraterin einer Lobbyfirma mit Verbindungen zur Rüstungsindustrie: Annalena Baerbock (45) hat bei FGS Global angeheuert. Sie ist dort ab sofort Senior Advisor. Zuerst berichtet hat darüber heute das Handelsblatt.

Das Unternehmen und Baerbocks Seite haben den Wechsel bestätigt. Ob sie selbst für Auftraggeber bei Politikern wirbt, ist damit nicht gesagt. Dazu gibt es bislang keine Angaben.

Panzerbauer KNDS und Satellitenfirma ICEYE: Kunden aus der Rüstungsbranche

Laut dem Eintrag im Lobbyregister des Bundestags vertritt die FGS Global (Europe) GmbH politisch ausschließlich fremde Interessen. Einer ihrer Auftraggeber ist KNDS N.V., ein Hersteller von Kampfpanzern, Artillerie und Munition. Für den Konzern meldet FGS einen Auftrag zum Thema Verteidigung.

Ebenfalls aufgeführt ist die ICEYE Intelligence GmbH. Sie versorgt Streitkräfte mit Aufklärung aus dem All, baut selbst aber keine Waffen. FGS hilft dem Unternehmen nach eigener Darstellung bei Themen rund um Raumfahrt und Verteidigung, auch beim Kontakt zu politischen Entscheidern. Rheinmetall taucht im Register nicht als Auftraggeber auf.

Was Annalena Baerbock bei FGS Global tun soll

Bestätigt hat die Personalie Brigitte von Haacke. Sie ist laut Firmenprofil Partnerin und CEO Europe des Unternehmens und im Lobbyregister als Geschäftsführerin eingetragen. Nach ihren Angaben soll Baerbock in einzelnen Kundenprojekten ihr geostrategisches Wissen einsetzen.

Bekannte Namen gibt es bei FGS schon. Nach übereinstimmenden Medienberichten arbeiten dort Eva Christiansen und Christoph Heusgen. Beide haben früher an der Spitze der deutschen Politik beraten.

Baerbocks Hauptjob ist an der Columbia University

Die Beratung ist nach bisherigem Kenntnisstand ein Nebenjob. Hauptberuflich lehrt Baerbock an der Columbia University in New York.

Ihr Profil an der Columbia University führt sie als Professor of Professional Practice und Faculty Co-Director des Programms „MPA in Global Leadership“. Geopolitik und die Vereinten Nationen zählen dort zu ihren Schwerpunkten.

Kunden, Honorar, Karenzzeit: Was zu Baerbock offen ist

Für welche Kunden Baerbock tätig wird, ist nicht bekannt. Ebenso fehlen Angaben zu Honorar, Laufzeit und zeitlichem Umfang.

Unklar bleibt auch, ob sie an Public-Affairs-Projekten mitarbeitet und ob Regeln gegen Interessenkonflikte oder eine Karenzzeit vereinbart sind. Ein Profil von ihr fand sich auf den Seiten von FGS Global zunächst nicht.

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