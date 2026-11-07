Anpassung und Überleben: Warum die Selbstbehauptung der EU scheitern könnte

Integration, Zentralisierung und Kompetenzvermehrung sollen die Europäische Union stärken. Das ist vielleicht genau der falsche Weg. Ein Gastbeitrag.

Der Vertrag von Rom, mit dem die europäische Integration ihren Anfang nahm, wird im kommenden Jahr 70 Jahre alt – in einem sich grundlegend verändernden internationalen System. Die Institutionen der EU haben sich über Jahrzehnte innerhalb der westlichen, liberalen und regelbasierten Nachkriegsordnung entwickelt. Dabei ist das europäische Projekt weit über den ursprünglichen Zweck hinausgewachsen, durch wirtschaftliche Verflechtung die Gefahr eines Krieges zu bannen.

Der Weg war nicht leicht. Die Ratifizierung des Vertrags von Lissabon 2009 war nur möglich, weil man von der europäischen Verfassung abrückte, die 2005 in einem französischen Referendum gescheitert war. Zudem gelang die Ratifikation nur aufgrund teilweiser Ausnahmeregelungen für einzelne Länder.

Heute sind die Voraussetzungen für eine Vertragsreform noch ungünstiger, nicht zuletzt wegen der Wahlerfolge euroskeptischer Parteien. Laut einer Eurobarometer-Studie vom März reicht das Vertrauen in die EU von 79 Prozent in Portugal bis 36 Prozent in Griechenland.

Rom, 25. März 1957, Römische Verträge: die deutsche Delegation, Bundeskanzler Konrad Adenauer (5. v.l. M.) und Staatssekretär im Bundeskanzleramt Walter Hallstein (6.v.l.), im Rathaus der italienischen Hauptstadt, im Palazzo Senatorio © ullstein bild/dpa

Postwestliche Welt

Um die Unsicherheit hinsichtlich der Verlässlichkeit amerikanischer Sicherheitszusagen auszugleichen, beginnt die EU nun, ihre Verteidigungsindustriepolitik zu koordinieren. Im Einklang mit der Vision des kanadischen Premierministers Mark Carney – ein kooperatives Netzwerk liberaler Demokratien unter den mittelgroßen Mächten – sucht sie einen Weg außerhalb des amerikanischen Schutzschirms. Zugleich will sie unabhängig von russischem oder chinesischem Einfluss bleiben. Eine Auflösung oder auch nur Schwächung der Union würde die Mitgliedstaaten der Gefahr aussetzen, sich von den Großmächten gegeneinander ausspielen zu lassen.

Luuk van Middelaar, ein einflussreicher und zugleich kritischer Befürworter des europäischen Projekts, hat die Europäer aufgerufen, der Realität einer „postwestlichen“ Welt ins Auge zu sehen. Seine Organisation, das Brussels Institute for Geopolitics, vertritt die These, das für Europa beste denkbare Szenario sei schlicht das Überleben – die eigene Souveränität und die eigenen Freiheiten bewahren und nicht in disparate Einzelteile zu zerfallen.

Unter dem Druck der sich wandelnden internationalen Ordnung folgt die EU einem Kurs improvisierter Initiativen, mit denen sie auf Krisen reagiert, ohne die eigene Grundstruktur und Zielsetzung zu überarbeiten. Beispiele sind die Eurokrise, die Covid-Pandemie und zuletzt der Aufbau konventioneller europäischer Militärkapazitäten zur Unterstützung der Ukraine und zur Abschreckung russischer Aggression.

Der französische Ausdruck la fuite en avant – die Flucht nach vorn – beschreibt treffend, was die Wissenschaftler Erik Jones und Daniel Kelemen als „Scheitern nach vorn“ (failing forward) bezeichnet haben. Sie verweisen auf die Improvisationen der Von-der-Leyen-Kommission, die darauf abzielen, die EU-Kompetenzbereiche im Eiltempo auszuweiten, ohne dass die strategischen Ziele einer demokratischen Debatte unterzogen würden.

Offensichtlich klafft ein Widerspruch zwischen dem Anspruch der EU, in einem immer breiteren Themenspektrum die politischen Richtlinien zu bestimmen, und der erkennbaren Unlust mancher Mitgliedstaaten, der Union weitere Befugnisse zu übertragen.

Von der Leyens Rede zur Lage der EU am 16. September veranschaulichte das. Sie kündigte eine Fülle von Initiativen an, darunter einen Europäischen Sicherheitsrat, eine Europäische Gesellschaft für kritische Rohstoffe, ein europäisches Instrument für strategische Wegbereiter und ein neues Zentrum für demokratische Resilienz. Letzteres soll euroskeptische Populisten daran hindern, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und Wahlen zu gewinnen.

Ironischerweise halten deren Parteien inzwischen rund ein Drittel der Sitze im Europäischen Parlament – genau dort, wo von der Leyen ihre Rede hielt. Vermutlich meinte sie diesen Teil ihrer Zuhörer, wenn sie von den „Stellvertretern und Marionetten von Autokraten“ sprach, die „unsere Werte verachten“ und „unsere europäische Einheit zerschlagen“ wollten.

Lahmendes Tandem Paris-Berlin

Das Niveau der öffentlichen Zustimmung zur EU unter den Mitgliedstaaten bleibt hoch. Doch es scheint klar, dass ein unter den Staats- und Regierungschefs erzielter Konsens größere Legitimität genießt als eine von der Kommission angestoßene Politik. Das liegt daran, dass die demokratischen Prozesse in den Mitgliedstaaten keinen Einfluss auf die Entscheidungen der nicht gewählten Kommission haben. Dieses Demokratiedefizit ist durch das vergleichsweise schwache Europäische Parlament nicht hinreichend behoben.

Frankreich und Deutschland, das Tandem, das den Fortschritt über Jahrzehnte schrittweiser europäischer Integration gesteuert hat, sind weniger denn je in der Lage, ihre einstige stabilisierende Rolle zu spielen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Marine Le Pen, die Vorsitzende des populistisch-nationalistischen Rassemblement National, die erste Runde der Präsidentschaftswahl im April 2027 gewinnen.

In der zweiten Runde könnte sie dennoch unterliegen – je nachdem, wer ihr Gegner wäre. Umfragen zeigen ein knappes Rennen um den zweiten Platz zwischen zwei Zentristen, Gabriel Attal und Édouard Philippe, und dem Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon.

Ein Sieg Le Pens hätte enorme Auswirkungen auf die EU, da Frankreich mit Deutschland seit den Anfängen der europäischen Integration eine zentrale Führungsrolle gespielt hat. In mancher Hinsicht dürfte ihre Politik an Charles de Gaulle erinnern, der die nationalen Vorrechte gegenüber Brüssel verteidigte.

Das undatiertes Foto zeigt General Charles de Gaulle, der Anfang der 1940er-Jahre eine Rede am Mikrofon von Radio Londres hält. © Ho/dpa

Le Pen ante portas

Obwohl Le Pen nicht mehr für den Austritt aus der EU oder dem Euro plädiert, steht sie in Fragen wie Ukraine/Russland, EU-Erweiterung, Klima und einigen Verteidigungs- und Sicherheitsthemen abseits des europäischen Mainstreams. Sie plädiert dafür, die Befugnisse der Kommission bei Gesetzesinitiativen einzuschränken und den zwischenstaatlichen Europäischen Rat zu stärken.

Eine Ausweitung der EU-Kompetenzen gegenüber den nationalen Regierungen in Fragen der Rüstungsindustrie würde sie nicht mittragen. Zudem könnte sie Frankreich – wie de Gaulle 1966 – aus der integrierten Nato-Kommandostruktur herauslösen. Sie hat allerdings angedeutet, einen solchen Schritt erst nach dem Ende des Ukraine-Krieges in Erwägung zu ziehen.

Die Staats- und Regierungschefs der sogenannten E3 aus Frankreich, Deutschland und Großbritannien haben die europäischen Bemühungen zur Unterstützung der Ukraine gegen Russland angeführt. Le Pen lehnt Macrons Zusage ab, französische Truppen zur Friedenssicherung in eine Nachkriegsukraine zu entsenden. Ebenso lehnt sie es ab, die französische Nuklearabschreckung auf den Rest der EU auszudehnen.

In Deutschland weist der Verteidigungshaushalt 2026 mit 108 Milliarden Euro einen deutlichen Anstieg gegenüber den beiden Vorjahren auf. Die Bundesregierung hält an ihrem Kurs in Richtung Kriegstüchtigkeit und an dem Ziel fest, die Bundeswehr zur größten und bestgerüsteten konventionellen Streitkraft in Europa zu machen.

Diese Politik droht die europäischen Partner eher zu verunsichern als zu beruhigen, insbesondere Teile Frankreichs und Polens. Berlin verstößt damit gegen eine Maxime, die die deutsche Nachkriegsaußenpolitik bestimmte. Zusammengefasst in der Formel „niemals allein“ besagt es, dass Deutschland seine nationalen Ziele stets in die übergeordneten Interessen Europas und, wo möglich, des gesamten transatlantischen Westens einbettet.

Selbst ausgewiesene Unterstützer der EU und wohlmeinende Beobachter der deutschen Politik wie Liana Fix vom US Council on Foreign Relations fordern nachdrücklich, dass Deutschland seine Rüstung stärker in eine europäische Vision für die konventionelle Verteidigung des Kontinents einbindet.

Ein Grund, warum Deutschland rascher aufrüstet als andere europäische Länder, sind die Finanzen. Frankreich und Großbritannien sind durch hohe Staatsverschuldung eingeschränkt. Macron hat sich dafür ausgesprochen, dass die EU eigene Schulden aufnimmt, um die Verteidigungsausgaben der Mitglieder zu finanzieren – ein Vorschlag, den Deutschland ablehnt. Bundeskanzler Friedrich Merz und Verteidigungsminister Boris Pistorius betonen zugleich, dass Deutschlands Aufrüstung der Verteidigung Europas als Ganzes dient.

Vier Balkanstaaten – Montenegro, Serbien, Albanien und Nordmazedonien – befinden sich in Beitrittsverhandlungen mit der EU; Montenegro steht kurz vor der Aufnahme. Die Ukraine und Moldau führen seit 2022 Beitrittsgespräche. Sollten letztlich alle sechs Kandidaten beitreten, käme die Union auf 33 Mitglieder. Eine EU dieser Größe würde das komplexe Problem der Konsensfindung weiter verschärfen.

Marine Le Pen, Präsidentschaftskandidatin der rechtsnationalen Partei Rassemblement National (RN), hält eine Rede während des 19. Parteitags der Partei. © Teresa Suarez/dpa

Fehlende Dynamik und Innovationskraft

Vor allein der Beitritt der Ukraine dürfte tiefe Gräben zwischen den Mitgliedstaaten aufreißen, unter anderem wegen der Wiederaufbaukosten und der Tatsache, dass die Ukraine aufgrund ihres unterdurchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommens Anspruch auf erhebliche EU-Fördermittel hätte. Eine französische Präsidentin Le Pen wurden wahrscheinlich Beitrittsbedingungen stellen, die nur schwer erfüllbar wären, was wiederum andere Länder zum Widerstand ermutigen dürfte.

Die entscheidende Frage lautet, ob die Vertiefung der Integration gegen einen beträchtlichen Teil der öffentlichen Meinung die EU stabilisiert und stärkt – oder ob ein weniger zentralistisches Modell der Einheit und dem internationalen Gewicht des Kontinents eher zugute käme.

Die von den Mitgliedstaaten verfolgte Politik der Ausgrenzung und Dämonisierung der nationalistischen Populisten hat nachweislich nicht funktioniert. Wer die Opposition innerhalb der EU nicht anerkennt, riskiert eine noch radikalere Opposition gegen die EU selbst.

Letztlich hängt die Zukunft an der Wiederbelebung der wirtschaftlichen Dynamik und der Innovationskraft. Die Umsetzung der Empfehlungen des Draghi-Berichts zur ökonomischen Revitalisierung und zur Verkleinerung der „digitalen Kluft“ verläuft zögerlich und halbherzig. In einer Zeit, in der Geopolitik und Machtprojektion im Vordergrund stehen, sollte man nicht vergessen, dass das Fundament jeder Macht – ob hart oder weich – wirtschaftlicher Wohlstand ist.

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