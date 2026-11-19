Wer früh bei Anthropic anfing, kann Aktien teils für weniger als einen Dollar kaufen. Zum Börsengang am Donnerstag kostet eine Aktie 83 Dollar.

Der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic könnte Tausende heutige und ehemalige Beschäftigte auf dem Papier zu Millionären machen. Der Entwickler des Chatbots Claude hat den Ausgabepreis auf 83 Dollar (rund 76 Euro) je Aktie festgelegt, wie Anthropic am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte.



Damit liegt der Preis über der ursprünglich vorgesehenen Spanne von 70 bis 78 Dollar (rund 64 bis 71 Euro). Der Handel an der US-Technologiebörse Nasdaq soll am Donnerstag unter dem Kürzel „ANT“ beginnen.

Das Angebot umfasst 980 Millionen Aktien und hat ein Volumen von 81,3 Milliarden Dollar (rund 74,2 Milliarden Euro). Laut Reuters ist es der größte Börsengang der Geschichte. Gut 956 Millionen Aktien verkauft Anthropic selbst, den Rest bieten bisherige Aktionäre an. Zum Ausgabepreis kommt das Unternehmen nach Berechnungen der Financial Times auf eine Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar (rund 1,37 Billionen Euro).

Aktienoptionen mit einem Wert von 119 Milliarden Dollar

Zum 30. September hatten die ausstehenden Aktienoptionen laut dem bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Prospekt einen rechnerischen Wert von 119,1 Milliarden Dollar (rund 108,6 Milliarden Euro). In dieser Summe ist bereits berücksichtigt, was die Inhaber für den Erwerb der Aktien zahlen müssten. Auf Optionen, die zum Stichtag bereits ausgeübt werden konnten, entfielen 72,6 Milliarden Dollar (rund 66,2 Milliarden Euro). Der Prospekt weist die Werte für die Optionen insgesamt aus. Wie viel davon auf einzelne Beschäftigte entfällt, geht daraus nicht hervor.

Das Analysehaus Sacra schätzt laut Reuters, dass rund 2800 heutige und ehemalige Beschäftigte bereits unverfallbare Beteiligungsansprüche im Wert von mindestens einer Million Dollar (rund 912.000 Euro) vor Steuern halten könnten. Die Schätzung beruht auf einer Unternehmensbewertung von 1,35 Billionen Dollar (rund 1,23 Billionen Euro).



Was Beschäftigte bei einem Verkauf tatsächlich erlösen, hängt unter anderem vom Aktienkurs, den Verkaufsbeschränkungen und den Steuern ab.

Auch Beschäftigte in der Verwaltung erhielten Beteiligungen

Besonders stark können frühe Beschäftigte profitieren. Für die Ende 2023 ausstehenden Optionen lag der durchschnittliche Ausübungspreis laut Prospekt bei 52 US-Cent (rund 47 Eurocent) je Aktie. Das ist der Preis, zu dem die Inhaber die Aktien über ihre Optionen erwerben können.



Anthropic bot Beteiligungen auch für Verwaltungs- und Assistenzstellen an. In einer von Reuters ausgewerteten Stellenanzeige aus dem Mai 2024 für einen Posten, zu dem Terminplanung und Reisekostenabrechnung gehörten, bezeichnete das Unternehmen die Beteiligung als wesentlichen Bestandteil der Gesamtvergütung.

Das 2021 gegründete Unternehmen wuchs von rund 940 Beschäftigten Ende 2024 auf etwa 5300 Ende September 2026. Für Beschäftigte außerhalb des Gründerkreises gelten laut Reuters gestaffelte Verkaufsregeln. Am ersten Handelstag können sie bis zu zehn Prozent ihrer Bestände verkaufen. Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 können bis zu weitere 35 Prozent zum Verkauf freigegeben werden.