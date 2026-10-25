„Antigone. Der Abschied“ in der Schaubühne: Sophokles als Fernsehspiel

Eins vorweg: Es ist gut, wenn ein Künstler beizeiten die eingeschlagene Erfolgsschiene verlässt. Dem britischen Dramatiker und Regisseur Alexander Zeldin ist daher Respekt dafür zu zollen, dass er sich mit seinem Stück „Antigone. Der Abschied“, einer lockeren Sophokles-Überschreibung, auf neues Terrain wagt.



Bisher kennt man ihn hierzulande für seine hyperrealistischen Milieustudien, die mit lakonischer Intensität und Genauigkeit die Marginalisierten dieser Welt auf die große Bühne hieven. Bei ihnen blickt man ohne Kitsch in eine aufgebaute Notunterkunft oder den Aufenthaltsraum einer Fabrik, wo kleine große Alltagsdramen ihre Runden drehen. Dass immer auch Laien mitspielten, stärkte nur ihre soziale Klarheit.