Antisemitische Schmierereien an Bären- und Stier-Standbild im Großen Tiergarten

Unbekannte haben im Großen Tiergarten in Berlin zwei Tierskulpturen mit antisemitischen Parolen beschmiert. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

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Im Großen Tiergarten in Berlin haben Unbekannte zwei Tierskulpturen mit antisemitischen Parolen beschmiert. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Passanten hatten die in roter Farbe aufgebrachten Schriftzüge demnach bereits am Dienstagmorgen entdeckt und die Beamten alarmiert.

Nach Angaben der Polizei befinden sich die betroffenen Standbilder eines Bären und eines Stiers in der Parkanlage in der Nähe des Venus-Bassins. Auf die Sockel der beiden Skulpturen seien die Sätze „Traut keinem Juden“ und „Der Jude mordet“ geschrieben worden. Die Polizei stufte die Schriftzüge als volksverhetzend ein.

Die Schmierereien seien von Polizisten inzwischen unkenntlich gemacht worden, hieß es weiter. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall hat der polizeiliche Staatsschutz übernommen. Angaben zu möglichen Tätern machte die Polizei zunächst nicht. (mit dpa)

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