Jüdisches Leben gehört seit Jahrhunderten zu Deutschland. Doch gerade in Berlin, einer Stadt, die sich ihrer Weltoffenheit rühmt, können viele Juden ihre Identität nicht mehr unbefangen zeigen. Manche verzichten aus Angst vor Anfeindungen darauf, jüdische Symbole zu tragen oder in der Öffentlichkeit Hebräisch zu sprechen. Wie ernst die Lage ist, zeigen Zahlen der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS): 2.197 antisemitische Vorfälle dokumentierte sie für 2025. Das waren zwar weniger als 2024, aber mehr als doppelt so viele wie im Jahresdurchschnitt von 2018 bis 2022.