Xi stellt ausländischen Firmen einen leichteren Zugang zum chinesischen Markt in Aussicht. Am Rande des Gipfels kommen Xi, Trump und Putin erstmals zu dritt zusammen.

Xi Jinping (3. v. r.) spricht am 18. November 2026 mit Wladimir Putin am Rande des Apec-Gipfels in Shenzhen. Am Donnerstag soll Donald Trump zu einem Dreiertreffen dazukommen.

Chinas Staatschef Xi Jinping hat zum Auftakt der Apec-Gipfeltage in Shenzhen dazu aufgerufen, Handels- und Investitionshindernisse im asiatisch-pazifischen Raum abzubauen. Die Region solle freien Handel fördern und ihre Lieferketten stabil halten, sagte Xi am Mittwoch zur Eröffnung des begleitenden Wirtschaftsforums, wie die chinesische Staatsagentur Xinhua berichtete.



Das Treffen der Staats- und Regierungsvertreter der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft ist für Mittwoch und Donnerstag angesetzt.

Xi stellt niedrigere Zölle und mehr Zusammenarbeit bei KI in Aussicht

Xi warb dafür, die Zusammenarbeit in der Digitalwirtschaft und bei künstlicher Intelligenz zu vertiefen. Die Länder der Region sollten enger in Forschung und Technologie zusammenarbeiten und den Übergang zu einer emissionsärmeren Wirtschaft vorantreiben. Innovation könne der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region „kräftige Impulse geben“, sagte Xi laut dem vom chinesischen Außenministerium veröffentlichten Redetext.



Für China stellte Xi niedrigere Zölle sowie einen breiteren Zugang zum Industrie- und Dienstleistungssektor in Aussicht. Ausländischen Unternehmen versprach er ein „stabileres, berechenbareres und vorteilhafteres Umfeld“. Welche Zölle sinken sollen und wann, sagte Xi nach Angaben des Singapurer Senders CNA nicht. Washington hatte den Zugang Chinas zu leistungsfähigen KI-Chips weiter beschränkt.

Xi und Putin wollen Zusammenarbeit vertiefen

Xi Jinping und Wladimir Putin trafen sich zudem bereits am Mittwochmorgen am Rande des Apec-Gipfels. Xi rief dazu auf, die Zusammenarbeit zwischen China und Russland weiter zu vertiefen. Putin sagte bei dem bilateralen Treffen laut Reuters, die außenpolitische Zusammenarbeit beider Länder entwickle sich „stetig und positiv“.

Wladimir Putin und Xi Jinping begrüßen sich am 18. November 2026 vor ihrem bilateralen Treffen am Rande des Apec-Gipfels in Shenzhen. © Sergei Bobylyov/Pool/AFP

Wer bei Apec mitmacht und was der Gipfel erreichen soll

Zur Apec gehören 21 Mitgliedswirtschaften auf beiden Seiten des Pazifiks. Neben China, den USA und Russland sind etwa Japan, Südkorea, Australien, Kanada und Mexiko beteiligt. Auch Hongkong und Taiwan gehören dem Forum als eigene Mitgliedswirtschaften an. In Shenzhen kommen Regierungsvertreter und Minister zusammen, beim begleitenden Wirtschaftsforum auch Unternehmensvertreter.



Die Apec soll Handel und Investitionen in der Region erleichtern. Die Mitglieder entscheiden im Konsens und setzen Zusagen freiwillig um.



Auf der Agenda stehen laut Apec-Sekretariat unter anderem stabilere Lieferketten, einfachere Zollverfahren und die Frage, wie Unternehmen und Beschäftigte von neuen Technologien profitieren können. China hat eine Zusammenarbeit bis 2035 vorgeschlagen, die auch digitale Systeme und grenzüberschreitende Abläufe verbessern soll. Xi warb zudem dafür, das seit Langem diskutierte Ziel einer asiatisch-pazifischen Freihandelszone weiterzuverfolgen.

Trump, Xi und Putin wollen sich am Donnerstag treffen

Am Rande des Gipfels ist für Donnerstag das erste persönliche Dreiertreffen von Xi, US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin geplant. Das chinesische Außenministerium bestätigte den Termin. Auch das Weiße Haus und der Kreml kündigten das Treffen an.



Peking nannte den Weltfrieden und die strategische Stabilität als Gesprächsthemen. Laut Reuters könnten auch der russische Krieg gegen die Ukraine, der Iran und die nukleare Rüstungskontrolle zur Sprache kommen.



Für Washington und Peking steht außerdem die befristete Entspannung im Handelsstreit auf dem Spiel. Trump und Xi hatten sich vor einem Jahr am Rande des Apec-Gipfels im südkoreanischen Busan im Zollkonflikt angenähert. Im September verlängerten beide Seiten die zuvor in Kuala Lumpur ausgehandelte Handelsvereinbarung nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums bis zum 10. Januar 2027.

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